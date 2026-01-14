The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
30°F
Current Conditions
Fog
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: New Mexico State at Liberty CBS Sports

4 p.m.: Oakland at Milwaukee ESPNU

5 p.m.: Charleston at Towson CBS Sports

6 p.m.: Wichita State at FAU ESPN2

6 p.m.: Lindenwood at SE Missouri State ESPNU

6 p.m.: Eastern Washington at Weber State ESPN+

6 p.m.: Idaho at Idaho State ESPN+

7 p.m.: Gonzaga at Washington State CBS Sports

Basketball, college women

4 p.m.: Villanova at UConn FS1

4 p.m.: Texas at South Carolina ESPN2

6 p.m.: Oregon at Iowa FS1

6 p.m.: Idaho State at Idaho ESPN+

6 p.m.: Washington State at Saint Mary’s ESPN+

6 p.m.: Weber State at Eastern Washington ESPN+

6 p.m.: San Francisco at Gonzaga ESPN+

Golf

11 a.m.: USGA: Latin America Amateur Championship ESPN2

Hockey, college men

4 p.m.: All-American Prospects game NHL Network

Hockey, NHL

4 p.m.: Philadelphia at Pittsburgh ESPN

5 p.m.: Seattle at Boston KSKN

6:30 p.m.: Toronto at Vegas ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Eastern Washington at Weber State 700-AM / 105.3-FM

7 p.m.: Gonzaga at Washington State 590-AM / 920-AM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change