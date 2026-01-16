On the Air
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: UConn at Georgetown Fox 28
9 a.m.: Virginia at SMU ESPN2
9 a.m.: Kentucky at Tennessee ESPN
9 a.m.: Butler at Seton Hall TNT / truTV
9 a.m.: Georgia Tech at NC State KSKN
9 a.m.: Elon at Hofstra CBS Sports
9:30 a.m.: Duquesne at Fordham USA
10 a.m.: UCLA at Ohio State CBS
11 a.m.: Iowa State at Cincinnati NBC Sports
11 a.m.: Florida at Vanderbilt ESPN
11 a.m.: Bradley at Illinois State ESPN2
11 a.m.: TCU at Utah TNT / truTV
11 a.m.: Iowa at Indiana Fox 28
11 a.m.: East Tennessee State at Samford CBS Sports
11:15 a.m.: Miami at Clemson KSKN
11:30 a.m.: Utah State at Grand Canyon FS1
11:30 a.m.: St. Bonaventure at La Salle USA
1 p.m.: Arizona at UCF ESPN
1 p.m.: Michigan at Oregon NBC
1 p.m.: Arkansas at Georgia ESPN2
1 p.m.: Richmond at Saint Louis CBS Sports
3 p.m.: Eastern Washington at Idaho State ESPN+
3 p.m.: Colorado at West Virginia CBS Sports
3 p.m.: Wake Forest at Florida State ESPN2
3 p.m.: Texas A&M at Texas ESPN
5 p.m.: BYU at Texas Tech ESPN
5 p.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2
5 p.m.: New Mexico at San Diego State CBS Sports
6 p.m.: Idaho at Weber State ESPN+
7 p.m.: Kansas State at Oklahoma State CBS Sports
7 p.m.: Gonzaga vs. Seattle U at Climate Pledge Arena KHQ
Basketball, college women
1:30 p.m.: Grand Canyon at New Mexico FS1
2 p.m.: San Diego at Gonzaga ESPN+
2 p.m.: Weber State at Idaho ESPN+
2 p.m.: Idaho State at Eastern Washington SWX
6 p.m.: San Francisco at Washington State ESPN+
Basketball, high school boys
1 p.m.: Columbus (Florida) vs. Sierra Canyon (California) NBA TV
2:30 p.m.: IMG Academy (Florida) vs. Archbishop Stepinac (New York) NBA TV
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Phoenix at New York NBA TV
7 p.m.: L.A. Lakers at Portland NBA TV
Basketball, Unrivaled
4:30 p.m.: Lunar Owls at Mist truTV
5:45 p.m.: Vinyl at Breeze truTV
Football, NFL divisional round
1:30 p.m.: Buffalo at Denver CBS
5 p.m.: San Francisco at Seattle Fox 28
Golf
4 p.m.: PGA Tour: Sony Open Golf
11:30 p.m.: DP World Tour: Dubai Invitational Golf
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Minnesota at Buffalo NHL Network
2 p.m.: Seattle at Utah ESPN+
4 p.m.: Toronto at Winnipeg NHL Network
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Moose Jaw at Spokane Victory+
Soccer, Premier League
4:30 a.m.: EFL: Leicester City at Coventry City CBS Sports
4:30 a.m.: Manchester City at Manchester United USA
7 a.m.: EFL: Queens Park Rangers at Stoke City CBS Sports
7 a.m.: Burnley at Liverpool USA
9:30 a.m.: Arsenal at Nottingham Forest NBC
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
3 p.m.: Eastern Washington at Idaho State 700-AM / 105.3-FM
7 p.m.: Gonzaga vs. Seattle U at Climate Pledge Arena … 590-AM
Basketball, college women
2 p.m.: San Diego at Gonzaga… 101.5-FM
Football, NFL divisional round
1:30 p.m.: Buffalo at Denver 92.5-FM
5 p.m.: San Francisco at Seattle 94.5-FM
