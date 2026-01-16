The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: UConn at Georgetown Fox 28

9 a.m.: Virginia at SMU ESPN2

9 a.m.: Kentucky at Tennessee ESPN

9 a.m.: Butler at Seton Hall TNT / truTV

9 a.m.: Georgia Tech at NC State KSKN

9 a.m.: Elon at Hofstra CBS Sports

9:30 a.m.: Duquesne at Fordham USA

10 a.m.: UCLA at Ohio State CBS

11 a.m.: Iowa State at Cincinnati NBC Sports

11 a.m.: Florida at Vanderbilt ESPN

11 a.m.: Bradley at Illinois State ESPN2

11 a.m.: TCU at Utah TNT / truTV

11 a.m.: Iowa at Indiana Fox 28

11 a.m.: East Tennessee State at Samford CBS Sports

11:15 a.m.: Miami at Clemson KSKN

11:30 a.m.: Utah State at Grand Canyon FS1

11:30 a.m.: St. Bonaventure at La Salle USA

1 p.m.: Arizona at UCF ESPN

1 p.m.: Michigan at Oregon NBC

1 p.m.: Arkansas at Georgia ESPN2

1 p.m.: Richmond at Saint Louis CBS Sports

3 p.m.: Eastern Washington at Idaho State ESPN+

3 p.m.: Colorado at West Virginia CBS Sports

3 p.m.: Wake Forest at Florida State ESPN2

3 p.m.: Texas A&M at Texas ESPN

5 p.m.: BYU at Texas Tech ESPN

5 p.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2

5 p.m.: New Mexico at San Diego State CBS Sports

6 p.m.: Idaho at Weber State ESPN+

7 p.m.: Kansas State at Oklahoma State CBS Sports

7 p.m.: Gonzaga vs. Seattle U at Climate Pledge Arena KHQ

Basketball, college women

1:30 p.m.: Grand Canyon at New Mexico FS1

2 p.m.: San Diego at Gonzaga ESPN+

2 p.m.: Weber State at Idaho ESPN+

2 p.m.: Idaho State at Eastern Washington SWX

6 p.m.: San Francisco at Washington State ESPN+

Basketball, high school boys

1 p.m.: Columbus (Florida) vs. Sierra Canyon (California) NBA TV

2:30 p.m.: IMG Academy (Florida) vs. Archbishop Stepinac (New York) NBA TV

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Phoenix at New York NBA TV

7 p.m.: L.A. Lakers at Portland NBA TV

Basketball, Unrivaled

4:30 p.m.: Lunar Owls at Mist truTV

5:45 p.m.: Vinyl at Breeze truTV

Football, NFL divisional round

1:30 p.m.: Buffalo at Denver CBS

5 p.m.: San Francisco at Seattle Fox 28

Golf

4 p.m.: PGA Tour: Sony Open Golf

11:30 p.m.: DP World Tour: Dubai Invitational Golf

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Minnesota at Buffalo NHL Network

2 p.m.: Seattle at Utah ESPN+

4 p.m.: Toronto at Winnipeg NHL Network

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Moose Jaw at Spokane Victory+

Soccer, Premier League

4:30 a.m.: EFL: Leicester City at Coventry City CBS Sports

4:30 a.m.: Manchester City at Manchester United USA

7 a.m.: EFL: Queens Park Rangers at Stoke City CBS Sports

7 a.m.: Burnley at Liverpool USA

9:30 a.m.: Arsenal at Nottingham Forest NBC

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Eastern Washington at Idaho State 700-AM / 105.3-FM

7 p.m.: Gonzaga vs. Seattle U at Climate Pledge Arena … 590-AM

Basketball, college women

2 p.m.: San Diego at Gonzaga… 101.5-FM

Football, NFL divisional round

1:30 p.m.: Buffalo at Denver 92.5-FM

5 p.m.: San Francisco at Seattle 94.5-FM

All events subject to change