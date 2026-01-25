On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Louisville at Duke ESPN
4 p.m.: Penn State at Ohio State FS1
6 p.m.: Arizona at Brigham Young ESPN
Basketball, NBA
4 p.m.: Orlando at Cleveland Peacock
5 p.m.: Portland at Boston Peacock
6:30 p.m.: Golden State at Minnesota Peacock
Basketball, Unrivaled
4:30 p.m.: Hive vs. Lunar Owls TNT
5:45 p.m.: Laces vs. Breeze TNT
Golf, TGL
4 p.m.: Boston Common vs. The Bay ESPN2
Hockey, NHL
4 p.m.: Boston at N.Y. Rangers NHL
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Everton at Leeds USA
Tennis
6 p.m.: Australian Open ESPN2
Monday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Basketball Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change