On the Air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Samford at Furman CBS Sports
4 p.m.: Colorado at Iowa State FS1
4 p.m.: Liberty at Middle Tennessee CBS Sports
5 p.m.: Florida Atlantic at Memphis ESPN2
5 p.m.: Eastern Washington at Northern Arizona ESPN+
6 p.m.: Washington at Illinois FS1
6 p.m.: Presbyterian at High Point ESPNU
6 p.m.: UNC Wilmington at Towson CBS Sports
6 p.m.: Idaho at Northern Colorado ESPN+
8 p.m.: Hawaii at UC Irvine ESPNU
Basketball, college women
11 a.m.: Idaho at Northern Colorado ESPN+
2 p.m.: Stonehill at Fairleigh Dickinson ESPNU
2 p.m.: Eastern Washington at Northern Arizona ESPN+
3 p.m.: Kansas at TCU ESPN
4 p.m.: Quinnipiac at Fairfield ESPNU
5 p.m.: Louisville at Stanford ESPN
6 p.m.: Washington State at Santa Clara ESPN+
6 p.m.: Gonzaga at San Francisco ESPN+
Basketball, NBA
4 p.m.: Milwaukee at Washington Prime Video
6:30 p.m.: Oklahoma City at Minnesota Prime Video
Golf
8:30 a.m.: LPGA: Hilton GV Tournament of Champions Golf
9 a.m.: PGA: Farmers Insurance Open ESPN
12:30 a.m.: DP World: Bahrain Championship Golf
Hockey, NHL
7 p.m.: Toronto at Seattle ESPN+
Soccer, men, UEFA Europa League
Noon: FC Red Bull Salzburg at Aston Villa CBS Sports
Tennis, Australian Open
12:30 a.m.: Women’s semifinal: Sabalenka vs. Svitolina ESPN
2 a.m.: Women’s semifinal: Pegula vs. Rybakina ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Basketball, college men
5 p.m.: Eastern Washington at N. Arizona 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women
6 p.m.: Gonzaga at San Francisco 101.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change