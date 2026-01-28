The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Samford at Furman CBS Sports

4 p.m.: Colorado at Iowa State FS1

4 p.m.: Liberty at Middle Tennessee CBS Sports

5 p.m.: Florida Atlantic at Memphis ESPN2

5 p.m.: Eastern Washington at Northern Arizona ESPN+

6 p.m.: Washington at Illinois FS1

6 p.m.: Presbyterian at High Point ESPNU

6 p.m.: UNC Wilmington at Towson CBS Sports

6 p.m.: Idaho at Northern Colorado ESPN+

8 p.m.: Hawaii at UC Irvine ESPNU

Basketball, college women

11 a.m.: Idaho at Northern Colorado ESPN+

2 p.m.: Stonehill at Fairleigh Dickinson ESPNU

2 p.m.: Eastern Washington at Northern Arizona ESPN+

3 p.m.: Kansas at TCU ESPN

4 p.m.: Quinnipiac at Fairfield ESPNU

5 p.m.: Louisville at Stanford ESPN

6 p.m.: Washington State at Santa Clara ESPN+

6 p.m.: Gonzaga at San Francisco ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Milwaukee at Washington Prime Video

6:30 p.m.: Oklahoma City at Minnesota Prime Video

Golf

8:30 a.m.: LPGA: Hilton GV Tournament of Champions Golf

9 a.m.: PGA: Farmers Insurance Open ESPN

12:30 a.m.: DP World: Bahrain Championship Golf

Hockey, NHL

7 p.m.: Toronto at Seattle ESPN+

Soccer, men, UEFA Europa League

Noon: FC Red Bull Salzburg at Aston Villa CBS Sports

Tennis, Australian Open

12:30 a.m.: Women’s semifinal: Sabalenka vs. Svitolina ESPN

2 a.m.: Women’s semifinal: Pegula vs. Rybakina ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Eastern Washington at N. Arizona 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college women

6 p.m.: Gonzaga at San Francisco 101.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change