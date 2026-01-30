On the air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR Cup Series
3:10 p.m.: Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium FS1
Basketball, college men
9 a.m.: Duke at Virginia Tech ESPN
9 a.m.: Cincinnati at Houston Fox 28
9 a.m.: Texas Tech at UCF ESPN2
9 a.m.: Georgetown at Butler TNT
9 a.m.: Campbell at William & Mary CBS Sports
10 a.m.: San Diego State at Utah State CBS
10 a.m.: DePaul at Xavier FS1
10:30 a.m.: Virginia at Boston College KSKN
11 a.m.: Arizona at Arizona State TNT
11 a.m.: SMU at Louisville ESPN
11 a.m.: Ohio State at Wisconsin Fox 28
11 a.m.: Long Island at Central Connecticut ESPNU
11 a.m.: East Tennessee State at Wofford CBS Sports
11 a.m.: Texas at Oklahoma ESPN2
11:30 a.m.: Saint Joseph’s at La Salle USA
12:45 p.m.: NC State at Wake Forest KSKN
1 p.m.: Eastern Washington at Northern Colorado ESPN+
1 p.m.: Norfolk State at Howard ESPNU
1 p.m.: Baylor at West Virginia ESPN2
1 p.m.: Western Kentucky at Middle Tennessee CBS Sports
1:30 p.m.: BYU at Kansas ESPN
1:30 p.m.: Davidson at Richmond USA
3 p.m.: Portland at Washington State ESPN+
3 p.m.: Bradley at Drake CBS Sports
3 p.m.: Oklahoma State at Utah ESPN2
3 p.m.: Notre Dame at Syracuse KSKN
3:30 p.m.: Kentucky at Arkansas ESPN
3:30 p.m.: George Mason at St. Bonaventure USA
5 p.m.: Idaho at Northern Arizona ESPN+
5 p.m.: UConn at Creighton Fox 28
5 p.m.: Murray State at Belmont CBS Sports
5 p.m.: South Florida at Temple ESPN2
5 p.m.: UAB at North Texas ESPNU
5 p.m.: Washington at Northwestern Big Ten Network
5:30 p.m.: Auburn at Tennessee ESPN
6:30 p.m.: Colorado State at Wyoming FS1
7 p.m.: New Mexico at San Jose State CBS Sports
7 p.m.: Louisiana Tech at Sam Houston ESPN2
7:30 p.m.: Saint Mary’s at Gonzaga ESPN
Basketball, college women
Noon: Colorado State at UNLV FS1
2 p.m.: Northern Arizona at Idaho ESPN+
2 p.m.: Northern Colorado at Eastern Washington ESPN+
7 p.m.: Gonzaga at Washington State ESPN+
Basketball, NBA
Noon: San Antonio at Charlotte Prime Video
5:30 p.m.: Dallas at Houston ABC
Basketball, Unrivaled
1:30 p.m.: Hive at Mist truTV
2:45 p.m.: Laces at Vinyl truTV
Football, college
11:30 a.m.: Senior Bowl NFL Network
Golf
10 a.m.: PGA: Farmers Insurance Open Golf
Noon: Farmers Insurance Open continued CBS
Noon: LPGA: Hilton GV Tournament of Champions Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Colorado at Detroit ABC
12:30 p.m.: New York Rangers at Pittsburgh ABC
4 p.m.: Montreal at Buffalo NHL Network
7 p.m.: Seattle at Las Vegas KSKN
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Brandon at Spokane SWX
Soccer, club men
7 a.m.: Preston North End at Ipswich Town CBS Sports
7 a.m.: EPL: Arsenal at Leeds United USA
9:30 a.m.: EPL: West Ham United at Chelsea USA
Noon: EPL: Newcastle United at Liverpool NBC
Soccer, USL Super League
4:30 p.m.: Spokane Zephyr at Tampa Bay Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
1 p.m.: Eastern Washington at N. Colorado 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Portland at Washington State 920-AM / 100.7-FM
7:30 p.m.: Saint Mary’s at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM
Basketball, college women
7 p.m.: Gonzaga at Washington State 101.5-FM
All events subject to change