The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
39°F
Current Conditions
Few clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR Cup Series (exhibition)

3 p.m.: Busch Light Clash (qualifying) Fox 28

5 p.m.: Busch Light Clash (race) Fox 28

Basketball, NBA

3 p.m.: Boston at Philadelphia ESPN

5:30 p.m.: Memphis at Milwaukee ESPN

Basketball, college men

10 a.m.: Ohio State at Illinois CBS

11 a.m.: Tulsa at Tulane ESPNU

11 a.m.: South Florida at Florida Atlantic ESPN2

11 a.m.: Furman at East Tennessee State CBS Sports

1 p.m.: Bradley at Northern Iowa ESPN2

1 p.m.: North Dakota State at St. Thomas (Minn.) CBS Sports

3 p.m.: Seton Hall at DePaul FS1

4:30 p.m.: Nebraska at Oregon Big Ten

Basketball, college women

9 a.m.: Notre Dame at Louisville ESPN2

9 a.m.: Nebraska at Indiana FS1

9 a.m.: Davidson at VCU CBS Sports

11 a.m.: Providence at Creighton FS1

Noon: Minnesota at UCLA Big Ten

Noon: North Carolina at Stanford KSKN

1 p.m.: Texas Christian at Iowa State FS1

1 p.m.: Texas Tech at Colorado ESPNU

2 p.m.: Washington at Ohio State Big Ten

Football, NFL

10:10 a.m.: 2025 NFL Flag Girls Showcase ESPN

Noon: Pro Bowl: AFC vs. NFC ABC / ESPN

Golf

10 a.m.: PGA: Farmers Insurance Open Golf

10 a.m.: LPGA: Tournament of Champions NBC

Noon: PGA: Farmers Insurance Open CBS

Hockey, NHL

6 p.m.: Calgary at Seattle NBC / ESPN+

Track and Field

1 p.m.: New Balance Indoor Grand Prix NBC

All events subject to change