On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR Cup Series (exhibition)
3 p.m.: Busch Light Clash (qualifying) Fox 28
5 p.m.: Busch Light Clash (race) Fox 28
Basketball, NBA
3 p.m.: Boston at Philadelphia ESPN
5:30 p.m.: Memphis at Milwaukee ESPN
Basketball, college men
10 a.m.: Ohio State at Illinois CBS
11 a.m.: Tulsa at Tulane ESPNU
11 a.m.: South Florida at Florida Atlantic ESPN2
11 a.m.: Furman at East Tennessee State CBS Sports
1 p.m.: Bradley at Northern Iowa ESPN2
1 p.m.: North Dakota State at St. Thomas (Minn.) CBS Sports
3 p.m.: Seton Hall at DePaul FS1
4:30 p.m.: Nebraska at Oregon Big Ten
Basketball, college women
9 a.m.: Notre Dame at Louisville ESPN2
9 a.m.: Nebraska at Indiana FS1
9 a.m.: Davidson at VCU CBS Sports
11 a.m.: Providence at Creighton FS1
Noon: Minnesota at UCLA Big Ten
Noon: North Carolina at Stanford KSKN
1 p.m.: Texas Christian at Iowa State FS1
1 p.m.: Texas Tech at Colorado ESPNU
2 p.m.: Washington at Ohio State Big Ten
Football, NFL
10:10 a.m.: 2025 NFL Flag Girls Showcase ESPN
Noon: Pro Bowl: AFC vs. NFC ABC / ESPN
Golf
10 a.m.: PGA: Farmers Insurance Open Golf
10 a.m.: LPGA: Tournament of Champions NBC
Noon: PGA: Farmers Insurance Open CBS
Hockey, NHL
6 p.m.: Calgary at Seattle NBC / ESPN+
Track and Field
1 p.m.: New Balance Indoor Grand Prix NBC
All events subject to change