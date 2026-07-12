The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

5 p.m.: Home Run Derby Netflix

Basketball, NBA Summer League

1:30 p.m.: Toronto vs. Indiana ESPN2

4 p.m.: Dallas vs. Memphis ESPN

6 p.m.: Chicago vs. Utah ESPN

8 p.m.: Minnesota vs. Portland ESPN2

Basketball, WNBA

4 p.m.: Los Angeles at Atlanta USA

Rugby, World U20 Championship

7 a.m.: New Zealand vs. France CBS Sports

9:30 a.m.: England vs. South Africa CBS Sports

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Texas at Carolina ESPN2

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5 p.m.: Home Run Derby 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change