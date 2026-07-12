On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
5 p.m.: Home Run Derby Netflix
Basketball, NBA Summer League
1:30 p.m.: Toronto vs. Indiana ESPN2
4 p.m.: Dallas vs. Memphis ESPN
6 p.m.: Chicago vs. Utah ESPN
8 p.m.: Minnesota vs. Portland ESPN2
Basketball, WNBA
4 p.m.: Los Angeles at Atlanta USA
Rugby, World U20 Championship
7 a.m.: New Zealand vs. France CBS Sports
9:30 a.m.: England vs. South Africa CBS Sports
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Texas at Carolina ESPN2
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5 p.m.: Home Run Derby 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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