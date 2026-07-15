On the air
Thursday’s TV Highlights
Auto racing
4:30 p.m.: High Limit Racing FS1
Baseball, MLB
4:10 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia ESPN
Basketball, NBA Summer League
1:30 p.m.: Brooklyn vs. Houston ESPNU
4 p.m.: Golden State vs. New York ESPN2
6 p.m.: Toronto vs. Miami ESPN2
Basketball, WNBA
4 p.m.: Portland at Washington NBATV
Cycling
4:30 a.m.: Tour de France Peacock
Golf
5 a.m.: British Open (first round) Peacock
9:30 a.m.: PGA: Corales Championship Golf
2:30 p.m.: PGA: Corales Championship Golf
10:30 p.m.: British Open (second round) Peacock
1 a.m. (Friday): British Open (second round) USA
Soccer, MLS
7:30 p.m.: Seattle at Portland Apple TV
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Carolina at Chicago CBS Sports
7 p.m.: Portland at Utah MLB Network
Thursday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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