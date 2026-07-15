The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Thursday’s TV Highlights

Auto racing

4:30 p.m.: High Limit Racing FS1

Baseball, MLB

4:10 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia ESPN

Basketball, NBA Summer League

1:30 p.m.: Brooklyn vs. Houston ESPNU

4 p.m.: Golden State vs. New York ESPN2

6 p.m.: Toronto vs. Miami ESPN2

Basketball, WNBA

4 p.m.: Portland at Washington NBATV

Cycling

4:30 a.m.: Tour de France Peacock

Golf

5 a.m.: British Open (first round) Peacock

9:30 a.m.: PGA: Corales Championship Golf

2:30 p.m.: PGA: Corales Championship Golf

10:30 p.m.: British Open (second round) Peacock

1 a.m. (Friday): British Open (second round) USA

Soccer, MLS

7:30 p.m.: Seattle at Portland Apple TV

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Carolina at Chicago CBS Sports

7 p.m.: Portland at Utah MLB Network

Thursday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change