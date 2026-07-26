The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11:45 a.m.: Seattle at Texas SEAM

4:10 p.m.: Cleveland at Cincinnati ESPN

6:40 p.m.: Boston at Athletics MLB Network

Basketball, TBT

4 p.m.: Non-Alumni Bracket Tournament FS1

6 p.m.: Alumni Bracket Tournament (semifinal) FS1

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Utah at Chicago ESPN2

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11:35 a.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change