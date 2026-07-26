On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
11:45 a.m.: Seattle at Texas SEAM
4:10 p.m.: Cleveland at Cincinnati ESPN
6:40 p.m.: Boston at Athletics MLB Network
Basketball, TBT
4 p.m.: Non-Alumni Bracket Tournament FS1
6 p.m.: Alumni Bracket Tournament (semifinal) FS1
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Utah at Chicago ESPN2
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11:35 a.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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