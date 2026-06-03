The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
61°F
Current Conditions
Broken clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10:30 a.m.: Cleveland at N.Y. Yankees or San Fran. at Mil. MLBN

5:10 p.m.: Pittsburgh at Houston FS1

Basketball, WNBA

4 p.m.: Atlanta at Indiana Prime Video

6 p.m.: Golden State at Minnesota Prime Video

Football, CFL

4:30 p.m.: Montreal at Hamilton CBSSN

Golf

6 a.m.: Korn Ferry: BMW Charity Pro-Am Golf

11 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

11 a.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA

Hockey, Stanley Cup Final

5 p.m.: Vegas at Carolina ABC

Softball, College World Series

5 p.m.: Texas vs. Texas Tech ESPN

Tennis

6 a.m.: French Open TNT / truTV

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change