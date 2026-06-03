On the air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10:30 a.m.: Cleveland at N.Y. Yankees or San Fran. at Mil. MLBN
5:10 p.m.: Pittsburgh at Houston FS1
Basketball, WNBA
4 p.m.: Atlanta at Indiana Prime Video
6 p.m.: Golden State at Minnesota Prime Video
Football, CFL
4:30 p.m.: Montreal at Hamilton CBSSN
Golf
6 a.m.: Korn Ferry: BMW Charity Pro-Am Golf
11 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
11 a.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA
Hockey, Stanley Cup Final
5 p.m.: Vegas at Carolina ABC
Softball, College World Series
5 p.m.: Texas vs. Texas Tech ESPN
Tennis
6 a.m.: French Open TNT / truTV
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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