On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 practice FS1
10:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Solutions & Staffing 250 FS1
5 p.m.: Bommarito Group 500 practice FS1
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Seattle at Detroit SEAM
1:10 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia or Pitt. at Atlanta MLBN
4:35 p.m.: Boston at N.Y. Yankees Fox 28
Baseball, NCAA Super Regionals
8 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN
9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2
11 a.m.: USC at North Carolina ESPN
Noon: Little Rock at Troy ESPN2
2 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN
3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN2
5 p.m.: Oregon at Texas ESPN
6 p.m.: St. John’s at Alabama ESPN2
Basketball, WNBA
10 a.m.: Seattle at Minnesota ABC
Noon: Golden State at Las Vegas ABC
5 p.m.: Indiana at New York CBS
Football, CFL
4 p.m.: Edmonton at Ottawa CBSSN
Golf
9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS
11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf
2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA
4 p.m.: U.S. Women’s Open continued NBC
Hockey, Stanley Cup Final
5 p.m.: Carolina at Vegas ABC
Horse racing
Noon: Belmont Stakes coverage Fox 28
4 p.m.: Belmont Stakes Fox 28
Soccer, men
11:30 a.m.: Friendly: United States vs. Germany TNT / truTV
6 p.m.: USL Cup: Boise at Spokane ESPN+
Soccer, women’s friendly
2:30 p.m.: U.S. at Brazil TNT
Tennis
6 a.m.: French Open TNT / truTV
Track and field, professional
1 p.m.: Lone Star Grand Prix NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
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