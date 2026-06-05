The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
56°F
Current Conditions
Scattered clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 practice FS1

10:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Solutions & Staffing 250 FS1

5 p.m.: Bommarito Group 500 practice FS1

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Seattle at Detroit SEAM

1:10 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia or Pitt. at Atlanta MLBN

4:35 p.m.: Boston at N.Y. Yankees Fox 28

Baseball, NCAA Super Regionals

8 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN

9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2

11 a.m.: USC at North Carolina ESPN

Noon: Little Rock at Troy ESPN2

2 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN

3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN2

5 p.m.: Oregon at Texas ESPN

6 p.m.: St. John’s at Alabama ESPN2

Basketball, WNBA

10 a.m.: Seattle at Minnesota ABC

Noon: Golden State at Las Vegas ABC

5 p.m.: Indiana at New York CBS

Football, CFL

4 p.m.: Edmonton at Ottawa CBSSN

Golf

9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS

11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf

2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA

4 p.m.: U.S. Women’s Open continued NBC

Hockey, Stanley Cup Final

5 p.m.: Carolina at Vegas ABC

Horse racing

Noon: Belmont Stakes coverage Fox 28

4 p.m.: Belmont Stakes Fox 28

Soccer, men

11:30 a.m.: Friendly: United States vs. Germany TNT / truTV

6 p.m.: USL Cup: Boise at Spokane ESPN+

Soccer, women’s friendly

2:30 p.m.: U.S. at Brazil TNT

Tennis

6 a.m.: French Open TNT / truTV

Track and field, professional

1 p.m.: Lone Star Grand Prix NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

All events subject to change