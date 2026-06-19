The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1

9:30 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1

11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix qualifying FS1

2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Driven to Serve 250 KSKN

Baseball, Banana Ball

4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN2

5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters KSKN

Baseball, College World Series

5 p.m.: Oklahoma vs. North Carolina ESPN

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Cincinnati at N.Y. Yankees MLBN

1:05 p.m.: San Diego at Texas or Milwaukee at Atlanta MLBN

4:15 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia Fox 28

7:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX

Basketball, BIG3

1 p.m.: BIG3 Week 1 CBS

Basketball, WNBA

10 a.m.: Indiana at Atlanta ABC

Noon: Seattle at Phoenix ABC

5 p.m.: Chicago at Dallas CBS

Football, CFL

4 p.m.: Saskatchewan at Calgary CBSSN

Golf

7 a.m.: U.S. Open USA

9 a.m.: U.S. Open continued NBC

Noon: LPGA: Meijer Classic Golf

Horse racing

5:30 a.m.: Royal Ascot NBC

12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Maryland at New York ESPN2

Soccer, men’s World Cup

10 a.m.: Netherlands vs. Sweden Fox 28

1 p.m.: Germany vs. Ivory Coast Fox 28

5 p.m.: Ecuador vs. Curacao FS1

9 p.m.: Tunisia vs. Japan FS1

Soccer, USL Cup

2 p.m.: Louisville at Detroit ESPN2

Soccer, USL League One

6 p.m.: Knoxville at Spokane ESPN+

Softball, Athletes Unlimited Softball

9 a.m.: Chicago vs. Carolina ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

All events subject to change