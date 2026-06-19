On the air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1
9:30 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1
11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix qualifying FS1
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Driven to Serve 250 KSKN
Baseball, Banana Ball
4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN2
5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters KSKN
Baseball, College World Series
5 p.m.: Oklahoma vs. North Carolina ESPN
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Cincinnati at N.Y. Yankees MLBN
1:05 p.m.: San Diego at Texas or Milwaukee at Atlanta MLBN
4:15 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia Fox 28
7:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX
Basketball, BIG3
1 p.m.: BIG3 Week 1 CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Atlanta ABC
Noon: Seattle at Phoenix ABC
5 p.m.: Chicago at Dallas CBS
Football, CFL
4 p.m.: Saskatchewan at Calgary CBSSN
Golf
7 a.m.: U.S. Open USA
9 a.m.: U.S. Open continued NBC
Noon: LPGA: Meijer Classic Golf
Horse racing
5:30 a.m.: Royal Ascot NBC
12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Maryland at New York ESPN2
Soccer, men’s World Cup
10 a.m.: Netherlands vs. Sweden Fox 28
1 p.m.: Germany vs. Ivory Coast Fox 28
5 p.m.: Ecuador vs. Curacao FS1
9 p.m.: Tunisia vs. Japan FS1
Soccer, USL Cup
2 p.m.: Louisville at Detroit ESPN2
Soccer, USL League One
6 p.m.: Knoxville at Spokane ESPN+
Softball, Athletes Unlimited Softball
9 a.m.: Chicago vs. Carolina ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
All events subject to change