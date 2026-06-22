On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
1:07 p.m.: Houston at Toronto MLB Network
3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM
4:40 p.m.: L.A. Dodgers at Minnesota TBS
6:45 p.m.: Athletics at San Francisco MLB Network
Basketball, NBA
5 p.m.: NBA draft (first round) ABC / ESPN
Basketball, WNBA
7 p.m.: New York at Las Vegas USA
Soccer, World Cup
10 a.m.: Portugal vs. Uzbekistan Fox 28
1 p.m.: England vs. Ghana Fox 28
4 p.m.: Panama vs. Croatia Fox 28
7 p.m.: Colombia vs. DR Congo FS1
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Texas at Chicago ESPN2
6 p.m.: Utah at Oklahoma City CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
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