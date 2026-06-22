The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

1:07 p.m.: Houston at Toronto MLB Network

3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM

4:40 p.m.: L.A. Dodgers at Minnesota TBS

6:45 p.m.: Athletics at San Francisco MLB Network

Basketball, NBA

5 p.m.: NBA draft (first round) ABC / ESPN

Basketball, WNBA

7 p.m.: New York at Las Vegas USA

Soccer, World Cup

10 a.m.: Portugal vs. Uzbekistan Fox 28

1 p.m.: England vs. Ghana Fox 28

4 p.m.: Panama vs. Croatia Fox 28

7 p.m.: Colombia vs. DR Congo FS1

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Texas at Chicago ESPN2

6 p.m.: Utah at Oklahoma City CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change