On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, Banana Ball
5 p.m. Loco Beach vs. Texas truTV
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Cleveland SEAM
7:15 p.m.: Atlanta at San Francisco MLBN
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Washington at Conn. or Portland at Chicago ION
7 p.m.: Atlanta at Golden State ION
Football, CFL
6 p.m.: Toronto at Saskatchewan CBSSN
Golf
8 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship Golf
Noon: PGA: Travelers Championship Golf
3 p.m.: Women’s PGA Championship continued Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: NHL draft ESPN
Soccer, World Cup
Noon: Norway vs. France Fox 28
Noon: Senegal vs. Iraq FS1
5 p.m.: Cape Verde vs. Saudi Arabia FS1
5 p.m.: Uruguay vs. Spain Fox 28
8 p.m.: Egypt vs. Iran FS1
8 p.m.: New Zealand vs. Belgium Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
3 p.m.: Utah at Carolina CBSSN
5 p.m.: Portland at Texas ESPNU
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1
11 a.m.: NASCAR Cup Series: Save Mart 350 practice truTV
2:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: FoodMaxx 250 KSKN
Baseball, Banana Ball
5 p.m.: Savannah vs. Party Animals ESPN
Baseball, MLB
10 a.m.: N.Y. Yankees at Boston ABC
1:10 p.m.: Philadelphia at N.Y. Mets MLBN
4:10 p.m.: Seattle at Cleveland SEAM
5:40 p.m.: L.A. Dodgers at San Diego MLBN
Basketball, BIG3
1 p.m.: Week 2: Detroit CBS
Basketball, WNBA
11 a.m.: Phoenix at Toronto CBS
5 p.m.: Los Angeles at Indiana CBS
Fighting, MMA
7 p.m.: Professional Fighters League ESPN2
Football, CFL
4 p.m.: Calgary at BC CBSSN
Golf
9 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship NBC
10 a.m.: PGA: Travelers Championship Golf
Noon: Travelers Championship continued NBC
Noon: Women’s PGA Championship continued Golf
Noon: PGA Champions: Dick’s Open CNBC
2 p.m.: Dick’s Open continued Golf
Lacrosse, PLL
1 p.m.: Maryland at Denver ESPN
Rugby, World U20 Championship
4:30 a.m.: Ireland vs. England CBSSN
7 a.m.: Georgia vs. Wales CBSSN
9:30 a.m.: Uruguay vs. South Africa CBSSN
Soccer, World Cup
2 p.m.: Croatia vs. Ghana FS1
2 p.m.: Panama vs. England Fox 28
4:30 p.m.: Colombia vs. Portugal Fox 28
4:30 p.m.: Congo vs. Uzbekistan FS1
7 p.m.: Algeria vs. Austria FS1
7 p.m.: Jordan vs. Argentina Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
11 a.m.: Utah at Carolina ESPN
2 p.m.: Chicago at Oklahoma City CBSSN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1
8 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN
9 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
12:30 p.m.: NASCAR Cup Series: Save Mart 350 TNT/truTV
2:30 p.m.: NHRA Drag Racing: Summit Racing Nationals Fox 28
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Arizona at Tampa Bay or Cincinnati at Pitt. MLBN
10:40 a.m.: Seattle at Cleveland SEAM
4:20 p.m.: N.Y. Yankees at Boston NBC
Basketball, WNBA
11 a.m.: Minnesota at Dallas CBS
1 p.m.: Las Vegas at Chicago CBS
4 p.m.: New York at Golden State ESPN
Football, CFL
4 p.m.: Ottawa at Montreal CBSSN
Golf
10 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship NBC
11 a.m.: PGA: Travelers Championship Golf
1 p.m.: Travelers Championship continued NBC
1 p.m.: PGA Champions: Dick’s Open Golf
Horse racing
11 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, World Cup
Noon: South Africa vs. Canada Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
5 p.m.: Chicago at Oklahoma City MLBN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
10:40 a.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
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