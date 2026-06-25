The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Friday’s TV Highlights

Baseball, Banana Ball

5 p.m. Loco Beach vs. Texas truTV

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland SEAM

7:15 p.m.: Atlanta at San Francisco MLBN

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Washington at Conn. or Portland at Chicago ION

7 p.m.: Atlanta at Golden State ION

Football, CFL

6 p.m.: Toronto at Saskatchewan CBSSN

Golf

8 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship Golf

Noon: PGA: Travelers Championship Golf

3 p.m.: Women’s PGA Championship continued Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: NHL draft ESPN

Soccer, World Cup

Noon: Norway vs. France Fox 28

Noon: Senegal vs. Iraq FS1

5 p.m.: Cape Verde vs. Saudi Arabia FS1

5 p.m.: Uruguay vs. Spain Fox 28

8 p.m.: Egypt vs. Iran FS1

8 p.m.: New Zealand vs. Belgium Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

3 p.m.: Utah at Carolina CBSSN

5 p.m.: Portland at Texas ESPNU

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1

11 a.m.: NASCAR Cup Series: Save Mart 350 practice truTV

2:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: FoodMaxx 250 KSKN

Baseball, Banana Ball

5 p.m.: Savannah vs. Party Animals ESPN

Baseball, MLB

10 a.m.: N.Y. Yankees at Boston ABC

1:10 p.m.: Philadelphia at N.Y. Mets MLBN

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland SEAM

5:40 p.m.: L.A. Dodgers at San Diego MLBN

Basketball, BIG3

1 p.m.: Week 2: Detroit CBS

Basketball, WNBA

11 a.m.: Phoenix at Toronto CBS

5 p.m.: Los Angeles at Indiana CBS

Fighting, MMA

7 p.m.: Professional Fighters League ESPN2

Football, CFL

4 p.m.: Calgary at BC CBSSN

Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship NBC

10 a.m.: PGA: Travelers Championship Golf

Noon: Travelers Championship continued NBC

Noon: Women’s PGA Championship continued Golf

Noon: PGA Champions: Dick’s Open CNBC

2 p.m.: Dick’s Open continued Golf

Lacrosse, PLL

1 p.m.: Maryland at Denver ESPN

Rugby, World U20 Championship

4:30 a.m.: Ireland vs. England CBSSN

7 a.m.: Georgia vs. Wales CBSSN

9:30 a.m.: Uruguay vs. South Africa CBSSN

Soccer, World Cup

2 p.m.: Croatia vs. Ghana FS1

2 p.m.: Panama vs. England Fox 28

4:30 p.m.: Colombia vs. Portugal Fox 28

4:30 p.m.: Congo vs. Uzbekistan FS1

7 p.m.: Algeria vs. Austria FS1

7 p.m.: Jordan vs. Argentina Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

11 a.m.: Utah at Carolina ESPN

2 p.m.: Chicago at Oklahoma City CBSSN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1

8 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN

9 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

12:30 p.m.: NASCAR Cup Series: Save Mart 350 TNT/truTV

2:30 p.m.: NHRA Drag Racing: Summit Racing Nationals Fox 28

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Arizona at Tampa Bay or Cincinnati at Pitt. MLBN

10:40 a.m.: Seattle at Cleveland SEAM

4:20 p.m.: N.Y. Yankees at Boston NBC

Basketball, WNBA

11 a.m.: Minnesota at Dallas CBS

1 p.m.: Las Vegas at Chicago CBS

4 p.m.: New York at Golden State ESPN

Football, CFL

4 p.m.: Ottawa at Montreal CBSSN

Golf

10 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship NBC

11 a.m.: PGA: Travelers Championship Golf

1 p.m.: Travelers Championship continued NBC

1 p.m.: PGA Champions: Dick’s Open Golf

Horse racing

11 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, World Cup

Noon: South Africa vs. Canada Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

5 p.m.: Chicago at Oklahoma City MLBN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

10:40 a.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

All events subject to change