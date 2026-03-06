On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: IndyCar: Good Ranchers 250 Fox 28
4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: GOVX 200 KSKN
Baseball, college
Noon: Gonzaga at Creighton ESPN+
12:30 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Pittsburgh vs. Detroit MLB Network
12:05 p.m.: Texas vs. San Francisco MLB Network
5:05 p.m.: Colorado vs. L.A. Dodgers MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
9 a.m.: Nicaragua vs. Netherlands TUBI
3 p.m.: Panama vs. Puerto Rico FS1
5 p.m.: United States vs. Great Britain Fox 28
Basketball, college men
9 a.m.: Houston at Oklahoma State CBS
9 a.m.: Virginia Tech at Virginia KSKN
9 a.m.: Arkansas at Missouri ESPN
9 a.m.: Davidson at St. Bonaventure USA
9 a.m.: Butler at DePaul FS1
9 a.m.: Xavier at Villanova TNT / truTV
9 a.m.: Notre Dame at Boston College ESPNU
9:30 a.m.: UConn at Marquette Fox 28
11 a.m.: Arizona State at Iowa State FS1
11 a.m.: Kansas State at Kansas CBS
11 a.m.: Louisville at Miami ESPNU
11 a.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN
11 a.m.: George Washington at Loyola Chicago USA
11 a.m.: Cincinnati at TCU TNT / truTV
11:15 a.m.: Stanford at NC State KSKN
12:30 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports
1 p.m.: Florida at Kentucky ESPN
1 p.m.: Wisconsin at Purdue CBS
1 p.m.: Saint Louis at George Mason USA
1 p.m.: FAU at Wichita State ESPNU
1:30 p.m.: Pittsburgh at Syracuse KSKN
2:30 p.m.: Indiana at Ohio State Fox 28
3 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports
3:30 p.m.: North Carolina at Duke ESPN
5 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
5 p.m.: Providence at Georgetown truTV
5 p.m.: UC Davis at UC Irvine ESPNU
5:30 p.m.: Auburn at Alabama ESPN
6 p.m.: WCC: Washington State vs. TBD … ESPN+
6 p.m.: OVC: Teams TBD ESPN2
6 p.m.: UCLA at USC FS1
7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Sacramento State ESPN+
7:30 p.m.: Texas Tech at BYU ESPN
7:30 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
8 p.m.: Arizona at Colorado ESPN2
8 p.m.: Washington at Oregon FS1
Basketball, college women
8 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
9 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2
10:30 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
11:30 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2
Noon: WCC: Washington State vs. Portland … ESPN+
1:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2
3 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPNU
4 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2
Basketball, high school
8 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX
Basketball, NBA
Noon: Orlando at Minnesota Prime Video
3 p.m.: Philadelphia at Atlanta NBA TV
5:30 p.m.: Golden State at Oklahoma City ABC
Golf
10 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational NBC
11:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf
8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf
10:30 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Washington at Boston ABC
Noon: N.Y. Rangers at New Jersey ABC
4 p.m.: Tampa Bay at Toronto NHL Network
7 p.m.: Ottawa at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Mixed martial arts
5 p.m.: UFC 326 CBS
Soccer
7:15 a.m.: La Liga: Girona at Levante ESPN2
9:30 a.m.: SheBelieves Cup: Argentina vs. Canada truTV
12:30 p.m.: SheBelieves Cup: United States vs. Colombia TBS
5:30 p.m.: MLS: Seattle at St. Louis City Apple TV
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
12:10 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
6 p.m.: WCC: Washington St. (if necessary) vs. TBD 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change