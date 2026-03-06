The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
58°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: IndyCar: Good Ranchers 250 Fox 28

4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: GOVX 200 KSKN

Baseball, college

Noon: Gonzaga at Creighton ESPN+

12:30 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Pittsburgh vs. Detroit MLB Network

12:05 p.m.: Texas vs. San Francisco MLB Network

5:05 p.m.: Colorado vs. L.A. Dodgers MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

9 a.m.: Nicaragua vs. Netherlands TUBI

3 p.m.: Panama vs. Puerto Rico FS1

5 p.m.: United States vs. Great Britain Fox 28

Basketball, college men

9 a.m.: Houston at Oklahoma State CBS

9 a.m.: Virginia Tech at Virginia KSKN

9 a.m.: Arkansas at Missouri ESPN

9 a.m.: Davidson at St. Bonaventure USA

9 a.m.: Butler at DePaul FS1

9 a.m.: Xavier at Villanova TNT / truTV

9 a.m.: Notre Dame at Boston College ESPNU

9:30 a.m.: UConn at Marquette Fox 28

11 a.m.: Arizona State at Iowa State FS1

11 a.m.: Kansas State at Kansas CBS

11 a.m.: Louisville at Miami ESPNU

11 a.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN

11 a.m.: George Washington at Loyola Chicago USA

11 a.m.: Cincinnati at TCU TNT / truTV

11:15 a.m.: Stanford at NC State KSKN

12:30 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports

1 p.m.: Florida at Kentucky ESPN

1 p.m.: Wisconsin at Purdue CBS

1 p.m.: Saint Louis at George Mason USA

1 p.m.: FAU at Wichita State ESPNU

1:30 p.m.: Pittsburgh at Syracuse KSKN

2:30 p.m.: Indiana at Ohio State Fox 28

3 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports

3:30 p.m.: North Carolina at Duke ESPN

5 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

5 p.m.: Providence at Georgetown truTV

5 p.m.: UC Davis at UC Irvine ESPNU

5:30 p.m.: Auburn at Alabama ESPN

6 p.m.: WCC: Washington State vs. TBD … ESPN+

6 p.m.: OVC: Teams TBD ESPN2

6 p.m.: UCLA at USC FS1

7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Sacramento State ESPN+

7:30 p.m.: Texas Tech at BYU ESPN

7:30 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

8 p.m.: Arizona at Colorado ESPN2

8 p.m.: Washington at Oregon FS1

Basketball, college women

8 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

9 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2

10:30 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

11:30 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2

Noon: WCC: Washington State vs. Portland … ESPN+

1:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2

3 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPNU

4 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2

Basketball, high school

8 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX

Basketball, NBA

Noon: Orlando at Minnesota Prime Video

3 p.m.: Philadelphia at Atlanta NBA TV

5:30 p.m.: Golden State at Oklahoma City ABC

Golf

10 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational NBC

11:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf

8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf

10:30 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Washington at Boston ABC

Noon: N.Y. Rangers at New Jersey ABC

4 p.m.: Tampa Bay at Toronto NHL Network

7 p.m.: Ottawa at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Mixed martial arts

5 p.m.: UFC 326 CBS

Soccer

7:15 a.m.: La Liga: Girona at Levante ESPN2

9:30 a.m.: SheBelieves Cup: Argentina vs. Canada truTV

12:30 p.m.: SheBelieves Cup: United States vs. Colombia TBS

5:30 p.m.: MLS: Seattle at St. Louis City Apple TV

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

12:10 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

6 p.m.: WCC: Washington St. (if necessary) vs. TBD 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change