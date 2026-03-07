The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

11:30 a.m.: NASCAR Cup: Straight Talk Wireless 500 FS1

Baseball, college

11 a.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+

Baseball, MLB spring training

9:10 a.m.: N.Y. Yankees at N.Y. Mets MLB Network

1:05 p.m.: San Francisco vs. Chicago Cubs MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

9 a.m.: Dominican Republic vs. Netherlands Fox 28

10 a.m.: Great Britain vs. Italy TUBI

5 p.m.: Mexico vs. Brazil FS1

Basketball, college men

9 a.m.: Patriot: Colgate vs. Lehigh CBS Sports

9 a.m.: MVC: Northern Iowa vs. UIC CBS

9 a.m.: Big South: Winthrop vs. High Point ESPN2

11 a.m.: Patriot: Boston vs. Navy CBS Sports

11 a.m.: ASUN: Central Arkansas vs. Queens University ESPN2

Noon: Illinois at Maryland Fox 28

1 p.m.: SoCon: Western Carolina vs. East Tennessee State ESPNU

1:30 p.m.: Michigan State at Michigan CBS

2 p.m.: Iowa at Nebraska Fox 28

3:30 p.m.: SoCon: Furman vs. UNC Greensboro ESPNU

5:30 p.m.: WCC: Oregon State vs San Francisco ESPN2

6 p.m.: Summit: N.D. State vs. N. Dakota/St. Thomas CBS Sports

7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Montana State … ESPN+

8 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Pacific/Seattle U ESPN2

Basketball, college women

9 a.m.: SoCon: Samford vs. Chattanooga ESPNU

10 a.m.: ACC: Louisville vs. Duke ESPN

11 a.m.: Big Sky: Idaho vs. Weber State ESPN+

11:15 a.m.: Big Ten: UCLA vs. Iowa CBS

Noon: SEC: South Carolina vs. Texas ESPN

1 p.m.: Summit: N. Dakota State vs. S. Dakota State CBS Sports

1 p.m.: A-10: George Mason vs. Rhode Island ESPN2

2 p.m.: Big 12: TCU vs. West Virginia ESPN

3 p.m.: Big South: High Point vs. Radford ESPN2

Basketball, NBA

10 a.m.: Boston at Cleveland ABC

12:30 p.m.: New York at L.A. Lakers ABC

5 p.m.: Houston at San Antonio NBC

Golf

8:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf

10:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf

10:30 a.m.: Arnold Palmer Invitational continued NBC

Hockey, NHL

11 a.m.: Minnesota at Colorado TNT / truTV

1:30 p.m.: Boston at Pittsburgh TNT / truTV

4 p.m.: Detroit at New Jersey ESPN

6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

1:10 p.m.: Seattle vs. Milwaukee 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change