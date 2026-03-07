On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
11:30 a.m.: NASCAR Cup: Straight Talk Wireless 500 FS1
Baseball, college
11 a.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+
Baseball, MLB spring training
9:10 a.m.: N.Y. Yankees at N.Y. Mets MLB Network
1:05 p.m.: San Francisco vs. Chicago Cubs MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
9 a.m.: Dominican Republic vs. Netherlands Fox 28
10 a.m.: Great Britain vs. Italy TUBI
5 p.m.: Mexico vs. Brazil FS1
Basketball, college men
9 a.m.: Patriot: Colgate vs. Lehigh CBS Sports
9 a.m.: MVC: Northern Iowa vs. UIC CBS
9 a.m.: Big South: Winthrop vs. High Point ESPN2
11 a.m.: Patriot: Boston vs. Navy CBS Sports
11 a.m.: ASUN: Central Arkansas vs. Queens University ESPN2
Noon: Illinois at Maryland Fox 28
1 p.m.: SoCon: Western Carolina vs. East Tennessee State ESPNU
1:30 p.m.: Michigan State at Michigan CBS
2 p.m.: Iowa at Nebraska Fox 28
3:30 p.m.: SoCon: Furman vs. UNC Greensboro ESPNU
5:30 p.m.: WCC: Oregon State vs San Francisco ESPN2
6 p.m.: Summit: N.D. State vs. N. Dakota/St. Thomas CBS Sports
7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Montana State … ESPN+
8 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Pacific/Seattle U ESPN2
Basketball, college women
9 a.m.: SoCon: Samford vs. Chattanooga ESPNU
10 a.m.: ACC: Louisville vs. Duke ESPN
11 a.m.: Big Sky: Idaho vs. Weber State ESPN+
11:15 a.m.: Big Ten: UCLA vs. Iowa CBS
Noon: SEC: South Carolina vs. Texas ESPN
1 p.m.: Summit: N. Dakota State vs. S. Dakota State CBS Sports
1 p.m.: A-10: George Mason vs. Rhode Island ESPN2
2 p.m.: Big 12: TCU vs. West Virginia ESPN
3 p.m.: Big South: High Point vs. Radford ESPN2
Basketball, NBA
10 a.m.: Boston at Cleveland ABC
12:30 p.m.: New York at L.A. Lakers ABC
5 p.m.: Houston at San Antonio NBC
Golf
8:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf
10:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf
10:30 a.m.: Arnold Palmer Invitational continued NBC
Hockey, NHL
11 a.m.: Minnesota at Colorado TNT / truTV
1:30 p.m.: Boston at Pittsburgh TNT / truTV
4 p.m.: Detroit at New Jersey ESPN
6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
1:10 p.m.: Seattle vs. Milwaukee 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change