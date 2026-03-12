On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, college
6 p.m.: Washington St. at San Diego St. Mountain West Network
Baseball, MLB spring training
1:05 p.m.: San Diego vs. Athletics MLB Network
6:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Dodgers MLB.TV
Baseball, World Baseball Classic
5 p.m.: USA vs. Canada in Houston Fox 28
Basketball, college men, tournaments
8:30 a.m.: A-10: George Washington vs. Saint Louis USA
9:30 a.m.: CUSA: Missouri State vs. Louisiana Tech CBS Sports
10 a.m.: SEC: Kentucky vs. Florida ESPN
10 a.m.: AAC: UAB vs. Charlotte ESPN2
11 a.m.: A-10: St. Bonaventure vs. Dayton USA
Noon: CUSA: Sam Houston vs. Kennesaw State CBS Sports
12:30 p.m.: SEC: Tennessee vs. Vanderbilt ESPN
12:30 p.m.: AAC: Tulsa vs. North Texas ESPN2
2 p.m.: MAC: UMass vs. Toledo CBS Sports
2 p.m.: A-10: VCU vs. Duquesne USA
2:30 p.m.: Big East: Seton Hall vs. St. John’s Fox 28
4 p.m.: Big 12: Arizona vs. Iowa State ESPN / ESPN2
4 p.m.: ACC: Virginia vs. Miami ESPN / ESPN2
4:30 p.m.: MAC: Kent State vs. Akron CBS Sports
4:30 p.m.: A-10: Saint Joseph’s vs. Davidson CNBC
5 p.m.: Big East: Georgetown vs. UConn FS1
6 p.m.: Big West: UC Irvine vs. Cal State Northridge ESPNU
6:30 p.m.: MWC: Utah State vs. Nevada CBS Sports
6:30 p.m.: Big 12: Kansas vs. Houston ESPN / ESPN2
6:30 p.m.: ACC: Clemson vs. Duke ESPN / ESPN2
8:30 p.m.: Big West: Hawaii vs. UC Davis / Cal St. Fullerton ESPN2
9 p.m.: MWC: San Diego St. vs. New Mexico / San Jose St. CBS Sports
Basketball, college women, tournaments
2 p.m.: America East: Maine vs. Vermont ESPNU
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Cleveland at Dallas Prime Video
7 p.m.: Minnesota at Golden State Prime Video
Golf
10 a.m.: PGA: The Players Championship Golf
7 p.m.: LIV Golf Singapore FS1
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Seattle at Spokane SWX
Friday’s Radio Highlights
Baseball, college
6 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB spring training
6:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Seattle at Spokane … 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington practice FS1
10:05 a.m.: NASCAR O’Reilly Series: The LiUNA! KSKN
Baseball, MLB spring training
10 a.m.: Detroit vs. Toronto MLB Network
1:05 p.m.: Arizona vs. San Francisco MLB Network
3:05 p.m.: N.Y. Mets vs. Houston MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
Noon: Puerto Rico vs. Italy in Houston FS1
6 p.m.: Japan vs. Venezuela in Miami Fox 28
Basketball, college men, tournaments
8 a.m.: Ivy: Cornell vs. Yale ESPNU
8 a.m.: America East: Vermont vs. UMBC ESPN2
10 a.m.: SEC: Teams TBD ESPN
10 a.m.: MEAC: Teams TBD ESPN2
10 a.m.: Big Ten: Teams TBD CBS
10 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
11 a.m.: Ivy: Penn vs. Harvard ESPNEWS
Noon: AAC: USF vs. TBD ESPN2
12:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN
12:30 p.m.: Big Ten: Teams TBD CBS
12:30 p.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
2:30 p.m.: AAC: Wichita State vs. TBD ESPN2
3 p.m.: MWC: Teams TBD CBS
3 p.m.: Big 12: Teams TBD ESPN
3:30 p.m.: Big East: Teams TBD Fox 28
4:30 p.m.: SWAC: Teams TBD ESPNU
5 p.m.: MAC: Teams TBD ESPN2
5:30 p.m.: CUSA: Teams TBD CBS Sports
5:30 p.m.: ACC: Teams TBD ESPN
7 p.m.: Big West: Teams TBD ESPN2
9 p.m.: WAC: Teams TBD ESPN2
Basketball, college women, tournaments
8 a.m.: MAC: Teams TBD CBS Sports
10 a.m.: SWAC: Teams TBD ESPNU
12:30 p.m.: WAC: Teams TBD ESPNU
1 p.m.: MEAC: Teams TBD ESPNEWS
2:30 p.m.: Ivy: Teams TBD ESPNU
2:30 p.m.: CUSA: Teams TBD CBS Sports
6:30 p.m.: AAC: Teams TBD ESPNU
Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying
2 p.m.: USA vs. Italy in San Juan, Puerto Rico truTV
Basketball, NBA
12:30 p.m.: Charlotte at San Antonio Prime Video
3 p.m.: Washington at Boston NBA TV
5:30 p.m.: Denver at L.A. Lakers ABC
7:30 p.m.: Sacramento at L.A. Clippers ESPN
Golf
11 a.m.: PGA: The Players Championship NBC
6 p.m.: LIV Golf Singapore FS1
Hockey, NHL
Noon: Boston at Washington ABC
4 p.m.: Toronto at Buffalo NHL Network
7 p.m.: Seattle at Vancouver KSKN
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Tri-City SWX
Soccer
8 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Sunderland USA
9:30 a.m.: NWSL: Gotham at Boston ABC
10:30 a.m.: EPL: Everton at Arsenal USA
12:15 p.m.: MLS: Philadelphia at Atlanta Fox 28
1 p.m.: EPL: Manchester City at West Ham United USA
3:15 p.m.: MLS: Nashville at Columbus FS1
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
5 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB spring training
1:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Angels 700-AM / 105.3-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington Fox 28
2 p.m.: NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 FS1
Baseball, college
9 a.m.: Gonzaga at Indiana State ESPN+
1 p.m.: Washington St. at San Diego St. Mountain West Network
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Atlanta vs. Philadelphia MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
5 p.m.: Semifinal: Teams TBD FS1
Basketball, college men, tournaments
9 a.m.: Ivy: Teams TBD ESPN2
10 a.m.: SEC: Teams TBD ESPN
10 a.m.: A-10: Teams TBD CBS
12:15 p.m.: AAC: Teams TBD ESPN
12:30 p.m.: Big Ten: Teams TBD CBS
3 p.m.: NCAA Tournament Selection Show CBS
Basketball, college women, tournaments
9 a.m.: Patriot: Teams TBD CBS Sports
9 a.m.: Northeast: Teams TBD ESPNU
11 a.m.: CAA: Teams TBD CBS Sports
11 a.m.: MVC: Teams TBD ESPN2
5 p.m.: NCAA Tournament Selection Show ESPN
Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying
11 a.m.: USA vs. New Zealand in San Juan, Puerto Rico truTV
Basketball, NBA
10 a.m.: Minnesota at Oklahoma City ABC
12:30 p.m.: Dallas at Cleveland NBA TV
5 p.m.: Golden State at New York NBC
Golf
10 a.m.: PGA: The Players Championship NBC
Hockey, NHL
Noon: St. Louis at Winnipeg NHL Network
4:30 p.m.: Toronto at Minnesota TNT / truTV
5 p.m.: Florida at Seattle ESPN+
Soccer
7 a.m.: EPL: Aston Villa at Manchester United USA
Volleyball, Major League Volleyball
1 p.m.: Atlanta at Dallas CBS Sports
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college
1 p.m.: Washington State at San Diego State 920-AM / 100.7-FM
Basketball, college men
3 p.m.: NCAA Tournament Selection Show 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change