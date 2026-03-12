The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
36°F
Current Conditions
Moderate rain
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Friday’s TV Highlights

Baseball, college

6 p.m.: Washington St. at San Diego St. Mountain West Network

Baseball, MLB spring training

1:05 p.m.: San Diego vs. Athletics MLB Network

6:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Dodgers MLB.TV

Baseball, World Baseball Classic

5 p.m.: USA vs. Canada in Houston Fox 28

Basketball, college men, tournaments

8:30 a.m.: A-10: George Washington vs. Saint Louis USA

9:30 a.m.: CUSA: Missouri State vs. Louisiana Tech CBS Sports

10 a.m.: SEC: Kentucky vs. Florida ESPN

10 a.m.: AAC: UAB vs. Charlotte ESPN2

11 a.m.: A-10: St. Bonaventure vs. Dayton USA

Noon: CUSA: Sam Houston vs. Kennesaw State CBS Sports

12:30 p.m.: SEC: Tennessee vs. Vanderbilt ESPN

12:30 p.m.: AAC: Tulsa vs. North Texas ESPN2

2 p.m.: MAC: UMass vs. Toledo CBS Sports

2 p.m.: A-10: VCU vs. Duquesne USA

2:30 p.m.: Big East: Seton Hall vs. St. John’s Fox 28

4 p.m.: Big 12: Arizona vs. Iowa State ESPN / ESPN2

4 p.m.: ACC: Virginia vs. Miami ESPN / ESPN2

4:30 p.m.: MAC: Kent State vs. Akron CBS Sports

4:30 p.m.: A-10: Saint Joseph’s vs. Davidson CNBC

5 p.m.: Big East: Georgetown vs. UConn FS1

6 p.m.: Big West: UC Irvine vs. Cal State Northridge ESPNU

6:30 p.m.: MWC: Utah State vs. Nevada CBS Sports

6:30 p.m.: Big 12: Kansas vs. Houston ESPN / ESPN2

6:30 p.m.: ACC: Clemson vs. Duke ESPN / ESPN2

8:30 p.m.: Big West: Hawaii vs. UC Davis / Cal St. Fullerton ESPN2

9 p.m.: MWC: San Diego St. vs. New Mexico / San Jose St. CBS Sports

Basketball, college women, tournaments

2 p.m.: America East: Maine vs. Vermont ESPNU

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Cleveland at Dallas Prime Video

7 p.m.: Minnesota at Golden State Prime Video

Golf

10 a.m.: PGA: The Players Championship Golf

7 p.m.: LIV Golf Singapore FS1

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Seattle at Spokane SWX

Friday’s Radio Highlights

Baseball, college

6 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB spring training

6:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Seattle at Spokane … 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington practice FS1

10:05 a.m.: NASCAR O’Reilly Series: The LiUNA! KSKN

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Detroit vs. Toronto MLB Network

1:05 p.m.: Arizona vs. San Francisco MLB Network

3:05 p.m.: N.Y. Mets vs. Houston MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

Noon: Puerto Rico vs. Italy in Houston FS1

6 p.m.: Japan vs. Venezuela in Miami Fox 28

Basketball, college men, tournaments

8 a.m.: Ivy: Cornell vs. Yale ESPNU

8 a.m.: America East: Vermont vs. UMBC ESPN2

10 a.m.: SEC: Teams TBD ESPN

10 a.m.: MEAC: Teams TBD ESPN2

10 a.m.: Big Ten: Teams TBD CBS

10 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

11 a.m.: Ivy: Penn vs. Harvard ESPNEWS

Noon: AAC: USF vs. TBD ESPN2

12:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN

12:30 p.m.: Big Ten: Teams TBD CBS

12:30 p.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

2:30 p.m.: AAC: Wichita State vs. TBD ESPN2

3 p.m.: MWC: Teams TBD CBS

3 p.m.: Big 12: Teams TBD ESPN

3:30 p.m.: Big East: Teams TBD Fox 28

4:30 p.m.: SWAC: Teams TBD ESPNU

5 p.m.: MAC: Teams TBD ESPN2

5:30 p.m.: CUSA: Teams TBD CBS Sports

5:30 p.m.: ACC: Teams TBD ESPN

7 p.m.: Big West: Teams TBD ESPN2

9 p.m.: WAC: Teams TBD ESPN2

Basketball, college women, tournaments

8 a.m.: MAC: Teams TBD CBS Sports

10 a.m.: SWAC: Teams TBD ESPNU

12:30 p.m.: WAC: Teams TBD ESPNU

1 p.m.: MEAC: Teams TBD ESPNEWS

2:30 p.m.: Ivy: Teams TBD ESPNU

2:30 p.m.: CUSA: Teams TBD CBS Sports

6:30 p.m.: AAC: Teams TBD ESPNU

Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying

2 p.m.: USA vs. Italy in San Juan, Puerto Rico truTV

Basketball, NBA

12:30 p.m.: Charlotte at San Antonio Prime Video

3 p.m.: Washington at Boston NBA TV

5:30 p.m.: Denver at L.A. Lakers ABC

7:30 p.m.: Sacramento at L.A. Clippers ESPN

Golf

11 a.m.: PGA: The Players Championship NBC

6 p.m.: LIV Golf Singapore FS1

Hockey, NHL

Noon: Boston at Washington ABC

4 p.m.: Toronto at Buffalo NHL Network

7 p.m.: Seattle at Vancouver KSKN

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Tri-City SWX

Soccer

8 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Sunderland USA

9:30 a.m.: NWSL: Gotham at Boston ABC

10:30 a.m.: EPL: Everton at Arsenal USA

12:15 p.m.: MLS: Philadelphia at Atlanta Fox 28

1 p.m.: EPL: Manchester City at West Ham United USA

3:15 p.m.: MLS: Nashville at Columbus FS1

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

5 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB spring training

1:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Angels 700-AM / 105.3-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington Fox 28

2 p.m.: NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 FS1

Baseball, college

9 a.m.: Gonzaga at Indiana State ESPN+

1 p.m.: Washington St. at San Diego St. Mountain West Network

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Atlanta vs. Philadelphia MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

5 p.m.: Semifinal: Teams TBD FS1

Basketball, college men, tournaments

9 a.m.: Ivy: Teams TBD ESPN2

10 a.m.: SEC: Teams TBD ESPN

10 a.m.: A-10: Teams TBD CBS

12:15 p.m.: AAC: Teams TBD ESPN

12:30 p.m.: Big Ten: Teams TBD CBS

3 p.m.: NCAA Tournament Selection Show CBS

Basketball, college women, tournaments

9 a.m.: Patriot: Teams TBD CBS Sports

9 a.m.: Northeast: Teams TBD ESPNU

11 a.m.: CAA: Teams TBD CBS Sports

11 a.m.: MVC: Teams TBD ESPN2

5 p.m.: NCAA Tournament Selection Show ESPN

Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying

11 a.m.: USA vs. New Zealand in San Juan, Puerto Rico truTV

Basketball, NBA

10 a.m.: Minnesota at Oklahoma City ABC

12:30 p.m.: Dallas at Cleveland NBA TV

5 p.m.: Golden State at New York NBC

Golf

10 a.m.: PGA: The Players Championship NBC

Hockey, NHL

Noon: St. Louis at Winnipeg NHL Network

4:30 p.m.: Toronto at Minnesota TNT / truTV

5 p.m.: Florida at Seattle ESPN+

Soccer

7 a.m.: EPL: Aston Villa at Manchester United USA

Volleyball, Major League Volleyball

1 p.m.: Atlanta at Dallas CBS Sports

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

1 p.m.: Washington State at San Diego State 920-AM / 100.7-FM

Basketball, college men

3 p.m.: NCAA Tournament Selection Show 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change