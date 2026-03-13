On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington practice FS1
10:05 a.m.: NASCAR O’Reilly Series: The LiUNA! KSKN
Baseball, MLB spring training
10 a.m.: Detroit vs. Toronto MLB Network
1:05 p.m.: Arizona vs. San Francisco MLB Network
3:05 p.m.: N.Y. Mets vs. Houston MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
Noon: Puerto Rico vs. Italy in Houston FS1
6 p.m.: Japan vs. Venezuela in Miami Fox 28
Basketball, college men, tournaments
8 a.m.: Ivy: Cornell vs. Yale ESPNU
8 a.m.: America East: Vermont vs. UMBC ESPN2
10 a.m.: SEC: Vanderbilt vs. Florida ESPN
10 a.m.: MEAC: Howard vs. North Carolina Central ESPN2
10 a.m.: Big Ten: Wisconsin vs. Michigan CBS
10 a.m.: A-10: Dayton vs. Saint Louis CBS Sports
11 a.m.: Ivy: Penn vs. Harvard ESPNEWS
Noon: AAC: USF vs. Charlotte ESPN2
12:30 p.m.: SEC: Mississippi vs. Oklahoma / Arkansas ESPN
12:30 p.m.: Big Ten: Purdue vs. UCLA CBS
12:30 p.m.: A-10: Saint Joseph’s vs. VCU CBS Sports
2:30 p.m.: AAC: Wichita State vs. Tulsa ESPN2
3 p.m.: MWC: Utah St. vs. San Diego St. / New Mexico CBS
3 p.m.: Big 12: Arizona vs. Houston ESPN
3:30 p.m.: Big East: Connecticut vs. St. John’s Fox 28
4:30 p.m.: SWAC: Prairie View A&M vs. Southern ESPNU
5 p.m.: MAC: Toledo vs. Akron ESPN2
5:30 p.m.: CUSA: Kennesaw State vs. Louisiana Tech CBS Sports
5:30 p.m.: ACC: Duke vs. Virginia ESPN
7 p.m.: Big West: UC Irvine vs. Cal St. Fullerton / Hawaii ESPN2
9 p.m.: WAC: Utah Valley vs. Utah Tech / Cal Baptist ESPN2
Basketball, college women, tournaments
8 a.m.: MAC: Toledo vs. Miami (OH) CBS Sports
10 a.m.: SWAC: Southern vs. Alabama State ESPNU
12:30 p.m.: WAC: Abilene Christian vs. Cal Baptist ESPNU
1 p.m.: MEAC: Norfolk State vs. Howard ESPNEWS
2:30 p.m.: Ivy: Harvard vs. Princeton ESPNU
2:30 p.m.: CUSA: Louisiana Tech vs. Missouri State CBS Sports
6:30 p.m.: AAC: Rice vs. UTSA / East Carolina ESPNU
Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying
2 p.m.: USA vs. Italy in San Juan, Puerto Rico truTV
Basketball, NBA
12:30 p.m.: Charlotte at San Antonio Prime Video
3 p.m.: Washington at Boston NBA TV
5:30 p.m.: Denver at L.A. Lakers ABC
7:30 p.m.: Sacramento at L.A. Clippers ESPN
Golf
11 a.m.: PGA: The Players Championship NBC
6 p.m.: LIV Golf Singapore FS1
Hockey, NHL
Noon: Boston at Washington ABC
4 p.m.: Toronto at Buffalo NHL Network
7 p.m.: Seattle at Vancouver KSKN
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Tri-City SWX
Soccer
8 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Sunderland USA
9:30 a.m.: NWSL: Gotham at Boston ABC
10:30 a.m.: EPL: Everton at Arsenal USA
12:15 p.m.: MLS: Philadelphia at Atlanta Fox 28
1 p.m.: EPL: Manchester City at West Ham United USA
3:15 p.m.: MLS: Nashville at Columbus FS1
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
5 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB spring training
1:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Angels 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change