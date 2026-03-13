Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Arlington practice FS1

10:05 a.m.: NASCAR O’Reilly Series: The LiUNA! KSKN

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Detroit vs. Toronto MLB Network

1:05 p.m.: Arizona vs. San Francisco MLB Network

3:05 p.m.: N.Y. Mets vs. Houston MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

Noon: Puerto Rico vs. Italy in Houston FS1

6 p.m.: Japan vs. Venezuela in Miami Fox 28

Basketball, college men, tournaments

8 a.m.: Ivy: Cornell vs. Yale ESPNU

8 a.m.: America East: Vermont vs. UMBC ESPN2

10 a.m.: SEC: Vanderbilt vs. Florida ESPN

10 a.m.: MEAC: Howard vs. North Carolina Central ESPN2

10 a.m.: Big Ten: Wisconsin vs. Michigan CBS

10 a.m.: A-10: Dayton vs. Saint Louis CBS Sports

11 a.m.: Ivy: Penn vs. Harvard ESPNEWS

Noon: AAC: USF vs. Charlotte ESPN2

12:30 p.m.: SEC: Mississippi vs. Oklahoma / Arkansas ESPN

12:30 p.m.: Big Ten: Purdue vs. UCLA CBS

12:30 p.m.: A-10: Saint Joseph’s vs. VCU CBS Sports

2:30 p.m.: AAC: Wichita State vs. Tulsa ESPN2

3 p.m.: MWC: Utah St. vs. San Diego St. / New Mexico CBS

3 p.m.: Big 12: Arizona vs. Houston ESPN

3:30 p.m.: Big East: Connecticut vs. St. John’s Fox 28

4:30 p.m.: SWAC: Prairie View A&M vs. Southern ESPNU

5 p.m.: MAC: Toledo vs. Akron ESPN2

5:30 p.m.: CUSA: Kennesaw State vs. Louisiana Tech CBS Sports

5:30 p.m.: ACC: Duke vs. Virginia ESPN

7 p.m.: Big West: UC Irvine vs. Cal St. Fullerton / Hawaii ESPN2

9 p.m.: WAC: Utah Valley vs. Utah Tech / Cal Baptist ESPN2

Basketball, college women, tournaments

8 a.m.: MAC: Toledo vs. Miami (OH) CBS Sports

10 a.m.: SWAC: Southern vs. Alabama State ESPNU

12:30 p.m.: WAC: Abilene Christian vs. Cal Baptist ESPNU

1 p.m.: MEAC: Norfolk State vs. Howard ESPNEWS

2:30 p.m.: Ivy: Harvard vs. Princeton ESPNU

2:30 p.m.: CUSA: Louisiana Tech vs. Missouri State CBS Sports

6:30 p.m.: AAC: Rice vs. UTSA / East Carolina ESPNU

Basketball, FIBA Women’s World Cup qualifying

2 p.m.: USA vs. Italy in San Juan, Puerto Rico truTV

Basketball, NBA

12:30 p.m.: Charlotte at San Antonio Prime Video

3 p.m.: Washington at Boston NBA TV

5:30 p.m.: Denver at L.A. Lakers ABC

7:30 p.m.: Sacramento at L.A. Clippers ESPN

Golf

11 a.m.: PGA: The Players Championship NBC

6 p.m.: LIV Golf Singapore FS1

Hockey, NHL

Noon: Boston at Washington ABC

4 p.m.: Toronto at Buffalo NHL Network

7 p.m.: Seattle at Vancouver KSKN

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Tri-City SWX

Soccer

8 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Sunderland USA

9:30 a.m.: NWSL: Gotham at Boston ABC

10:30 a.m.: EPL: Everton at Arsenal USA

12:15 p.m.: MLS: Philadelphia at Atlanta Fox 28

1 p.m.: EPL: Manchester City at West Ham United USA

3:15 p.m.: MLS: Nashville at Columbus FS1

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

5 p.m.: Washington St. at San Diego St. 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB spring training

1:10 p.m.: Seattle vs. L.A. Angels 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change