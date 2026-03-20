On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

11 a.m.: MotoGP: Brazilian Grand Prix … FS1

3:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Help A Hero 200 … KSKN

Baseball, college

2:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network

5 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+

Baseball, MLB spring training

6:10 p.m.: Seattle vs. Chicago Cubs MLB.TV

Basketball, college men, NCAA Tournament

9:10 a.m.: Michigan vs. Saint Louis CBS

11:45 a.m.: Michigan State vs. Louisville CBS

2:15 p.m.: Duke vs. TCU CBS

3:10 p.m.: Houston vs. Texas A&M TNT

4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas truTV / TBS

4:50 p.m.: Illinois vs. VCU CBS

5:45 p.m.: Nebraska vs. Vanderbilt TNT

6:45 p.m.: Arkansas vs. High Point truTV / TBS

Basketball, college women, NCAA Tournament

8:30 a.m.: Ohio State vs. Howard ESPN2

9 a.m.: Louisville vs. Vermont ESPN

10 a.m.: South Carolina vs. Southern ABC

10:30 a.m.: Georgia vs. Virginia ESPN2

11 a.m.: Notre Dame vs. Fairfield ESPN

11:30 a.m.: Kentucky vs. James Madison ESPNU

11:30 a.m.: Alabama vs. Rhode Island ESPNEWS

Noon: UConn vs. UTSA ABC

12:30 p.m.: Clemson vs. USC ESPN2

1 p.m.: Iowa vs. Fairleigh Dickinson ESPN

2 p.m.: West Virginia vs. Miami (Ohio) ESPNU

2:30 p.m.: Iowa State vs. Syracuse ESPN2

4 p.m.: Vanderbilt vs. High Point ESPNEWS

4:30 p.m.: Oklahoma State vs. Princeton ESPN2

6:30 p.m.: Illinois vs. Colorado ESPN2

7 p.m.: UCLA vs. Cal Baptist ESPN

Basketball, NBA

4 p.m.: L.A. Lakers at Orlando NBA TV

7 p.m.: Milwaukee at Phoenix NBA TV

Golf

Noon: PGA: Valspar Championship NBC

Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Winnipeg at Pittsburgh NHL Network

2 p.m.: Seattle at Columbus ESPN+

5 p.m.: Boston at Detroit ABC

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane SWX

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races … FS1

Soccer

8 a.m.: EPL: Burnley at Fulham USA

10:30 a.m.: EPL: Chelsea at Everton USA

Noon: USL League One: New York at Spokane ESPN+

1 p.m.: EPL: Brentford at Leeds United USA

3 p.m.: MLS: Orlando City at Nashville FS1

6 p.m.: USL Super League: DC Power at Spokane Peacock

Wrestling, college

8 a.m.: NCAA Championships … ESPNU

3:30 p.m.: NCAA Championships … ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

2:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM

Basketball, college men, NCAA Tournament

9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM

4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas 590-AM / 96.1-FM

All events subject to change