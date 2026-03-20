On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
11 a.m.: MotoGP: Brazilian Grand Prix … FS1
3:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Help A Hero 200 … KSKN
Baseball, college
2:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network
5 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+
Baseball, MLB spring training
6:10 p.m.: Seattle vs. Chicago Cubs MLB.TV
Basketball, college men, NCAA Tournament
9:10 a.m.: Michigan vs. Saint Louis CBS
11:45 a.m.: Michigan State vs. Louisville CBS
2:15 p.m.: Duke vs. TCU CBS
3:10 p.m.: Houston vs. Texas A&M TNT
4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas truTV / TBS
4:50 p.m.: Illinois vs. VCU CBS
5:45 p.m.: Nebraska vs. Vanderbilt TNT
6:45 p.m.: Arkansas vs. High Point truTV / TBS
Basketball, college women, NCAA Tournament
8:30 a.m.: Ohio State vs. Howard ESPN2
9 a.m.: Louisville vs. Vermont ESPN
10 a.m.: South Carolina vs. Southern ABC
10:30 a.m.: Georgia vs. Virginia ESPN2
11 a.m.: Notre Dame vs. Fairfield ESPN
11:30 a.m.: Kentucky vs. James Madison ESPNU
11:30 a.m.: Alabama vs. Rhode Island ESPNEWS
Noon: UConn vs. UTSA ABC
12:30 p.m.: Clemson vs. USC ESPN2
1 p.m.: Iowa vs. Fairleigh Dickinson ESPN
2 p.m.: West Virginia vs. Miami (Ohio) ESPNU
2:30 p.m.: Iowa State vs. Syracuse ESPN2
4 p.m.: Vanderbilt vs. High Point ESPNEWS
4:30 p.m.: Oklahoma State vs. Princeton ESPN2
6:30 p.m.: Illinois vs. Colorado ESPN2
7 p.m.: UCLA vs. Cal Baptist ESPN
Basketball, NBA
4 p.m.: L.A. Lakers at Orlando NBA TV
7 p.m.: Milwaukee at Phoenix NBA TV
Golf
Noon: PGA: Valspar Championship NBC
Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf
3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Winnipeg at Pittsburgh NHL Network
2 p.m.: Seattle at Columbus ESPN+
5 p.m.: Boston at Detroit ABC
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane SWX
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races … FS1
Soccer
8 a.m.: EPL: Burnley at Fulham USA
10:30 a.m.: EPL: Chelsea at Everton USA
Noon: USL League One: New York at Spokane ESPN+
1 p.m.: EPL: Brentford at Leeds United USA
3 p.m.: MLS: Orlando City at Nashville FS1
6 p.m.: USL Super League: DC Power at Spokane Peacock
Wrestling, college
8 a.m.: NCAA Championships … ESPNU
3:30 p.m.: NCAA Championships … ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
2:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM
Basketball, college men, NCAA Tournament
9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM
4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas 590-AM / 96.1-FM
All events subject to change