Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Charbroil 300 KSKN

Baseball, college

1 p.m.: WCC tournament: Teams TBD … ESPNU

1:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. San Diego St. MW Network

4:30 p.m.: Big 12 tournament: Teams TBD ESPN2

4:30 p.m.: Southern tournament: The Citadel vs. Samford ESPNU

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Kansas City FS1 / SEAM

4 p.m.: L.A. Dodgers at Milwaukee Fox 28

7 p.m.: Texas at L.A. Angels or Colorado at Arizona MLBN

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: New York at Cleveland ABC

Basketball, WNBA

10 a.m.: Minnesota at Chicago CBS

5 p.m.: Los Angeles at Las Vegas CBS

Football, UFL

Noon: Birmingham at Columbus ABC

Golf

6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf

10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf

Noon: CJ Cup continued CBS

Hockey, NHL playoffs

4 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV

Hockey, World Championships

7:20 a.m.: Czech Republic at Slovakia NHL Network

11:20 a.m.: Sweden at Norway NHL Network

Horse racing

9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, NCAA men’s semifinals

9 a.m.: Duke vs. Princeton ESPN2

11:30 a.m.: Syracuse vs. Notre Dame ESPN2

Soccer

9 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Barcelona CBSSN

11:45 a.m.: MLS: Austin at St. Louis Fox 28

Softball, NCAA Regionals

9:30 a.m.: Texas Tech at Florida ABC

10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN

Noon: LSU at Alabama ESPN

2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska ESPN

2 p.m.: Duke at Arkansas ESPN2

5 p.m.: Arizona State at Texas ESPN

7 p.m.: UCF at UCLA ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

1:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. San Diego St. 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

All events subject to change