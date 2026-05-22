On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Charbroil 300 KSKN
Baseball, college
1 p.m.: WCC tournament: Teams TBD … ESPNU
1:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. San Diego St. MW Network
4:30 p.m.: Big 12 tournament: Teams TBD ESPN2
4:30 p.m.: Southern tournament: The Citadel vs. Samford ESPNU
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Kansas City FS1 / SEAM
4 p.m.: L.A. Dodgers at Milwaukee Fox 28
7 p.m.: Texas at L.A. Angels or Colorado at Arizona MLBN
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: New York at Cleveland ABC
Basketball, WNBA
10 a.m.: Minnesota at Chicago CBS
5 p.m.: Los Angeles at Las Vegas CBS
Football, UFL
Noon: Birmingham at Columbus ABC
Golf
6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf
10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf
Noon: CJ Cup continued CBS
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Czech Republic at Slovakia NHL Network
11:20 a.m.: Sweden at Norway NHL Network
Horse racing
9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, NCAA men’s semifinals
9 a.m.: Duke vs. Princeton ESPN2
11:30 a.m.: Syracuse vs. Notre Dame ESPN2
Soccer
9 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Barcelona CBSSN
11:45 a.m.: MLS: Austin at St. Louis Fox 28
Softball, NCAA Regionals
9:30 a.m.: Texas Tech at Florida ABC
10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN
Noon: LSU at Alabama ESPN
2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska ESPN
2 p.m.: Duke at Arkansas ESPN2
5 p.m.: Arizona State at Texas ESPN
7 p.m.: UCF at UCLA ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
1:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. San Diego St. 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
All events subject to change