Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Saturday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix qualifying FS1

4:30 p.m.: O’Reilly Series: Sports Illustrated Resorts 250 KSKN

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Kansas City at Texas FS1

4:15 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis Fox 28

7:10 p.m.: Philadelphia at L.A. Dodgers MLBN

7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM

Baseball, NCAA Regionals

9 a.m.: Tennessee vs. Virginia Commonwealth ESPN

9 a.m.: Boston College vs. Georgia/LIU ESPNU

9 a.m.: Wake Forest vs. Binghamton ESPN2

Noon: South Dakota St. vs. Ole Miss/Arizona St. ESPN or ESPNU

Noon: Auburn vs. UCF/NC State ESPN or ESPNU

3 p.m.: St. John’s vs. NIU/Coastal Carolina ESPN2 or ESPNU

3 p.m.: Arkansas vs. Kansas ESPN2 or ESPNU

6 p.m.: Washington State vs. Oregon ESPN+

6 p.m.: Texas State vs. Texas A&M ESPN2 or ESPNU

6 p.m.: Cincinnati vs. Mississippi State ESPN2 or ESPNU

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC

Basketball, WNBA

5 p.m.: Indiana at Portland NBC

Football, UFL

Noon: Houston at Birmingham ESPN2

Golf

10:30 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf

12:30 p.m.: Charles Schwab continued CBS

12:30 p.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf

9 p.m.: LIV Golf South Korea Fox 28

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, Premier Lacrosse League

10 a.m.: New York at Denver ABC

Soccer, men

9 a.m.: Champions League final: PSG vs. Arsenal CBS

3:30 p.m.: USL League One: Spokane at Portland (Maine) ESPN+

5 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Toluca FS1

Soccer, women

10:30 a.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION

1 p.m.: NWSL: Utah at Portland ION

3:30 p.m.: NWSL: Seattle at Washington ION

Softball, College World Series

Noon: Texas Tech vs. Tennessee ABC

4 p.m.: Alabama vs. Nebraska ESPN

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NCAA Regionals

6 p.m.: Washington State vs. Oregon / Yale 920-AM / 100.7-FM

Baseball, NWL

6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

All events subject to change