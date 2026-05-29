On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
10 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix qualifying FS1
4:30 p.m.: O’Reilly Series: Sports Illustrated Resorts 250 KSKN
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Kansas City at Texas FS1
4:15 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis Fox 28
7:10 p.m.: Philadelphia at L.A. Dodgers MLBN
7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM
Baseball, NCAA Regionals
9 a.m.: Tennessee vs. Virginia Commonwealth ESPN
9 a.m.: Boston College vs. Georgia/LIU ESPNU
9 a.m.: Wake Forest vs. Binghamton ESPN2
Noon: South Dakota St. vs. Ole Miss/Arizona St. ESPN or ESPNU
Noon: Auburn vs. UCF/NC State ESPN or ESPNU
3 p.m.: St. John’s vs. NIU/Coastal Carolina ESPN2 or ESPNU
3 p.m.: Arkansas vs. Kansas ESPN2 or ESPNU
6 p.m.: Washington State vs. Oregon ESPN+
6 p.m.: Texas State vs. Texas A&M ESPN2 or ESPNU
6 p.m.: Cincinnati vs. Mississippi State ESPN2 or ESPNU
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC
Basketball, WNBA
5 p.m.: Indiana at Portland NBC
Football, UFL
Noon: Houston at Birmingham ESPN2
Golf
10:30 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
12:30 p.m.: Charles Schwab continued CBS
12:30 p.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf
9 p.m.: LIV Golf South Korea Fox 28
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, Premier Lacrosse League
10 a.m.: New York at Denver ABC
Soccer, men
9 a.m.: Champions League final: PSG vs. Arsenal CBS
3:30 p.m.: USL League One: Spokane at Portland (Maine) ESPN+
5 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Toluca FS1
Soccer, women
10:30 a.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION
1 p.m.: NWSL: Utah at Portland ION
3:30 p.m.: NWSL: Seattle at Washington ION
Softball, College World Series
Noon: Texas Tech vs. Tennessee ABC
4 p.m.: Alabama vs. Nebraska ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NCAA Regionals
6 p.m.: Washington State vs. Oregon / Yale 920-AM / 100.7-FM
Baseball, NWL
6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
All events subject to change