On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7:30 a.m.: Indy NXT: Detroit Grand Prix FS1
9:30 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix Fox 28
Noon: NHRA Drag Racing: Potomac Nationals Fox 28
4 p.m.: NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400 Prime Video
Baseball, MLB
1:05 p.m.: N.Y. Yankees at Athletics MLB Network
1:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM
4:20 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis NBC
Baseball, NCAA Regionals
Matchups TBD
9 a.m.: Wake Forest vs. West Virginia ESPNU
9 a.m.: Teams TBD ESPN2
Noon: Teams TBD ESPN
Noon: Teams TBD ESPN2
Noon: Teams TBD ESPNU
1 p.m.: Washington State vs. Oregon State ESPN+
3 p.m.: Teams TBD ESPN2
3 p.m.: Teams TBD ESPNU
6 p.m.: Teams TBD ESPN
6 p.m.: Teams TBD ESPN2
Basketball, WNBA
12:30 p.m.: Las Vegas at Golden State NBC
Football, UFL
9 a.m.: Orlando at D.C. ABC
3 p.m.: Louisville at Columbus Fox 28
Golf
10 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
Noon: Charles Schwab continued CBS
Hockey, IIHF World Championship
6:20 a.m.: Bronze medal: Canada vs. Norway NHL Network
11:20 a.m.: Gold medal: Switzerland vs. Finland NHL Network
Horse racing
9 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men’s international
12:30 p.m.: Friendly: United States vs. Senegal TBS
Soccer, women’s club
7 a.m.: FA Cup: Brighton vs. Manchester City CBS Sports
10 a.m.: NWSL: San Diego at Chicago CBS Sports
Softball, College World Series
Noon: Nebraska vs. Texas ABC
4 p.m.: Texas Tech vs. UCLA ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
All events subject to change