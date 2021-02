Sacajawea Middle School announces its second quarter honor roll for 2020-21 school year

Submitted by Sacajawea Middle School

Sacajawea Middle School in the Spokane Public School District in Spokane has announced its second quarter honor roll for the 2020-21 school year. The eligible students are listed alphabetically by grade level and GPA.

Eight grade

4.0 GPA – Ella Althoff, Madeleine Averett, Gwenyth Bafus, Canaan Barbery, Olivia Barton, William Barton, Adley Batten, Collin Bonvallet, Josephine Brother, Charlotte Burns, Nate Christy, Harper Churape, Neel Clarke, William Clay, Violet Cleary, Devin Conlin, Enslee Cook, Alexander Cover, Gemma Cunningham, Sophia Dibble, Jessica Dingman, Madelyn Dunning, Tian Mei Dwyer, Gracelynn Edwards, Mavric Ehrgott, Caison Farley, Anna Fruchter, Tyler Geffken, Autumn Gondos, LucyLou Hamilton, William Hankins, Rachael Hockett, Ryan Howard, Isaiah Ikeda, Rowan Jeske, Margaret Jones, Ella Kizziar, Manu Lill, Katie Lubbe, Lauren Lubbe, Beckett Lytle, Olivia Mallo, Jenna Manske, Magin McGinn, Hannah McLin, Madilyn McPherson, Kameryon Mears, Sophie Moore, Camryn Morse, Anna Mroch, Sean Nakahara, Traiden Neilsen, Amanda Nguyen, Emerson O’Donnell, Theodore O’Harra, Brayden Oletzke, Carter Olson, Ally Page, Stella Pham, Addison Pung, Maile Quisano, Vivian Read, Emma Rietze, Aliah Roberson, Sophia Schulte, Malte Simonsen, Brynnan Swink, Soryanna Taylor, Benjamin Tippetts, William Tucker, Jacob Vanleuven, Lauren Wallace, Liliana Wapp, Kyle Wilkinson, Jacob Williams and Jacob Yinger.

3.50 and above – Skye Altizer, Delaney Archuleta, Owen Armstrong, Owen Armstrong, London Arndt, Allison Arnett, Cole Bafus, Alina Barney, Oliver Barrett, Grace Barton, Grace Barton, Kate Beaton, Elliott Beeler, Jesse Bellinger, Kingston Beznaiguia, Henry Bishopp, Liberty Bland, Marshall Bor, Sofie Boures, Brooklynn Brown, Anna Burns, Ruby Byrd, Callie Carr, Perry Cassel, Reese Cassel, Benjamin Catlin, Allison Chadwick, Braden Chambers, Bodie Charbonneau, Teagan Combs, Kale Creekmore, Gavin Damon, Ryder Duvall, Ian Fallis, Samantha Ferney, Bryce Filanoski, Riley Green, Adoniah Guillory, Aniston Hanson, Justice Hanson, Noah Hardy, Emma Hardy, Elliot Hill, Taylor Hirschenberger, Cooper Holcomb, Asher Jenson, Ryan Kiragu, Lincoln Koyama, Margaret Lambrecht, Nathan Locascio, Everest Lozzi, Claire Lyle, Michael Mann, Makenna Marshall, Skye Martin, Isabella Maxwell, Liam McCruden, Mizee McGoldrick, Maycee McMorris, Toby Meier, Scotty Myklebust, Carmine Naccarato, Andrew Neill, Hanson Nguyen, Claire Niemi, Samuel Oberst, Sunny Paw, Dani Post, Gabrielle Post, Savanna Potts, Rhinehart Rodriguez, Emerson Rogers, Piper Roth, Romin Saleki, Haley Schulte, Nicolas Sevilla, Jacob Sheffield, Janie Showalter, Luke Slater, William Stelle, Gabi Swanson, Tate Thatcher, Feruz Tikue, Merryn Tippets, Isabella Treece, Hannah Trefry, Rowan Trent, Rowan Unger, Sophia Valley, Carson Varallo, Carson Wais, Meg Whaley, Jimmy Wheeler, Parker Whitmore, Saige Whitney-Chambless, Jean De Dieu Wilondja, Alexandra Wiser and NellyAnn Yellow Hawk.

Seventh grade

4.0 GPA – Tracy Akem, Kate Anderson, Jeri Ankien, Anna Ashenbrener, Adeline Bail, Sophia Boyer, Jack Brigham, Alyssa Campbell, Aleah Cannon, Amelia Carlson, Paul Cassel, Grace Cockley, David Conklin, Nizina Cook, Kelton Doolittle, Lovie Eastep, Lulu Faggioli, Ella Fouladi, Theodore Goodwin, Denis Gribov, Tatum Hammer, Isabella Heister, Lily Hogan, Ryder Jackson, Simone Kaczmark, Laila Kaiel, Madeline Kalisvaart, Gabrielle Keller, Alexander King, Vienna Klein, Caleb Lytle, Gwendolyn Marriott, Asa Miles, Ezra Mujica, Dyllan Muller, Maylin Nicholson, Micah Orozco, Sadie Overstreet, Alijah Parker, Geneveve Parker, Nolan Passanise, Amelie Paul, Amela Peunemany, Daphne Rabinovitch, Liam Racht, JP Red, Payton Russell, Bennett Sackmann, Audrey Sanborn, Wesley Schneider, Nicholas South, Tahlia Stevens, Olivia Thomas, Melody Thompson, Lola Walker, Olivia Wolf, Julia Yahne and Sol Yoon.

3.5 and above – Koda Allison, Jude Alsulimaneen, Alialridha Altameemi, McKenzie Aman, Piper Antoniuk, Grace Armstrong, Austin Ballard, Beckham Barron, Anne Bodinger, Maria Bradley, Holland Brandt, Brody Bugbee, Zenobia Burgess, Emily Burns, Collin Carlisle, Leonora Coan, Hannah Connell, Quinn Conner, Josephine Corbin, Samantha Crawford, Malachi Crotty, Oona Cunningham, Alexandra Dalich, Julia Daniel, Michaela Daou, Neil Davis, Carsyn Davis, Gabriel Dawley, Zoe Dingfield, Beau Dix, Alivia Dotson, Aria Fortner, Chloe Garvin, Magnus Gauss, Ashley Gering, Kinzie Gibson, Jackson Grant, Emma Gray-Wood, Kole Hall, Brice Hanson, Scarlett Hargreaves, Lucy Hawkins, Molly Heinen, Maya Hibbeln, Annabel Hilton, Cameron Holloway, Tessa Humphreys, Tylan Humphreys, Milo Imamura, Bryce Johnson, Isabelle Jones, Millie Kettrick, Lucas Kinder, Henry Klesch, Loreine Koslowsky, Jacob Lamarche, Rielly Lenihan, Pierce Lewis, Emma Lozzi, Elijah-Blue Lyons, Harper Macdonald, Benjamin McClenny, Taylor McEachran, Kellen McKee, Ella McKinstry, Madelyn Metcalf, Jackson Mott, Cohen Murphy, Trey Nair, Addison Napora, Axel Nellenbach, Elijah Nelson, Maya Nemr, Ava Newell, Ava Noland, Owen Peterson, Levi Pickering, Sylvia Pimley, Charlotte Pollock, Breanne Prizeman, Max Putney, Elaina Queral, Gavin Reineman, Mia Ressa, Gabriel Reynolds, Evie Roberts, Rowan Rossiter, Isabella Sabeh, Joshua Sauders, Aubrey Schimmels, Kathleen Schmidt, Marc Schmidt, Robin Schneider, Ian Schuk, Ryan Schwartz, Nathan Selby, Rachel Sigg, Carter Smith, Reagan Smith, Serenity Spanton, Colin Stark, Rose Strange, Emma Thomas, Adalyn Torres, Benjamin Trombold, Trevor Valadez, Matthew Vanleuven, Carson Ventress, Grant VonBuchwaldt, Uma Waran, Nicolas Wheeler, Satori Wilson, Sophia Wolf and Adonay Yemane.