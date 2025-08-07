The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Friday’s TV Highlights

Auto Racing

1 p.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland (practice) FS1

2 p.m.: NASCAR Truck Series: NCTS RAce at Watkins Glen FS1

Baseball, MLB

5 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis or Philadelphia at Texas MLB

6:40 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root

8 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers or Washington at San Fran. MLB

Baseball, Little League World Series

10 a.m.: Regionals ESPN

Noon: Regionals ESPN

4 p.m.: Regionals ESPN

Equestrian, Horse Racing

6:30 p.m.: Dan Patch Stakes FS1

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: New York at Dallas Ion

7 p.m.: Seattle at Las Vegas Ion

Football, NFL preseason

4 p.m.: Cleveland at Carolina NFL

Golf

5 a.m.: DPWT: Scottish Championship (second round) Golf

9 a.m.: LIV Golf Chicago (first round) FS1

11 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (second round) Golf

3 p.m.: USGA: U.S. Women’s Amateur (quarterfinals) Golf

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Carolina at Utah ESPN2

Soccer, men

Noon: EFLC: Ipswich Town at Birmingham City CBS Sports

8 p.m.: Liga MX: Puebla at Tigres UANL FS1

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MiLB

6:35 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM

Sports Talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto Racing

9 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland (practice) FS1

9:05 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen (practice) TruTV

10:10 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen (qualifying) TruTV

11:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland (qualifying) FS1

Noon: NASCAR Xfinity: VFW Help A Hero 200 KSKN

1:30 p.m.: Indy NXT: Grand Prix of Portland (practice) FS1

4:30 p.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland FS1

5:30 p.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland (qualifying) FS2

Baseball, MLB

11 a.m.: Houston at N.Y. Yankees or Miami at Atlanta MLB

2 p.m. Washington at San Francisco MLB

4:15 p.m.: Philadelphia at Texas Fox 28

6:30 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root

Basketball, WNBA

5 p.m.: Chicago at Indiana CBS

Basketball, BIG3

1 p.m. BIG3 CBS

Combat Sports, UFC

1 p.m.: Preliminaries ESPN

4 p.m.: Main Event: Roman Dolidze vs. Anthony Hernandez ESPN

Football, NFL preseason

10 a.m.: N.Y. Giants at Buffalo NFL

1 p.m.: Houston at Minnesota NFL / ABC

5 p.m.: N.Y. Jets at Green Bay NFL

Football, CFL

Noon: Ottawa at Toronto CBS Sports

4 p.m.: Winnipeg at Calgary CBS Sports

Golf

4:30 a.m.: DPWT: Scottish Championship (third round) Golf

9 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (first round) NBC

10 a.m.: LIV Golf Chicago (second round) Fox 28

Noon: USGA: U.S. Women’s Amateur (final round) Golf

3 p.m.: Senior: Boeing Classic (second round) Golf

Gymnastics, U.S. Gymnastics

9 a.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC

3:30 p.m.: U.S. Gymnastics Championships CNBC

4 p.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC

Soccer, men

8 a.m.: Club Friendlies: Atletico Madrid at Newcastle CBS Sports

5:45 p.m.: MLS: Sporting KC at San Diego FS1

7 p.m.: USL1: AV Alta at Spokane SWX / ESPN+

Soccer, NWSL

9 a.m.: Washington at Gotham ESPN

4:30 p.m.: Portland at North Carolina Ion

7 p.m.: San Diego at Bay FC Ion

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

5:05 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto Racing

10 a.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland FS1

11 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen USA

Noon: IndyCar: Grand Prix of Portland Fox 28

Baseball, MLB

10:30 a.m.: Houston at N.Y. Yankees or Cincinnati at Pitt. MLB

1:10 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root

1:30 p.m.: Boston at San Diego or Toronto at L.A. Dodgers MLB

4:10 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis ESPN

Basketball, WNBA

9:30 a.m.: Minnesota at New York ABC

1 p.m.: Washington at Dallas CBS Sports

3 p.m.: Atlanta at Phoenix NBA TV

5 p.m.: Seattle at Los Angeles ABC

6 p.m.: Connecticut at Las Vegas NBA TV

Equestrian, Horse Racing

11 a.m.: Saratoga Live FS1

Football, NFL preseason

10 a.m.: Miami at Chicago NFL

1 p.m.: New Orleans at L.A. Chargers NFL

Golf

5 a.m.: DPWT: Scottish Championship Golf

9 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (final round) Golf

10 a.m.: LIV Golf Chicago Fox 28

1 p.m.: Senior: Boeing Classic (final round) Golf

4 p.m.: USGA: U.S. Women’s Amateur (final round) Golf

Gymnastics, U.S. Gymnastics

4 p.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC

Soccer, MLS

7 p.m. Seattle at L.A. Galaxy FS1

Soccer, NWSL

11 a.m.: Bay FC at Chicago CBS

1 p.m.: Seattle at Portland CBS

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

Noon: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MiLB

1:05 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM

Sports Talk

11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change