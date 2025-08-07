On the air
Friday’s TV Highlights
Auto Racing
1 p.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland (practice) FS1
2 p.m.: NASCAR Truck Series: NCTS RAce at Watkins Glen FS1
Baseball, MLB
5 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis or Philadelphia at Texas MLB
6:40 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root
8 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers or Washington at San Fran. MLB
Baseball, Little League World Series
10 a.m.: Regionals ESPN
Noon: Regionals ESPN
4 p.m.: Regionals ESPN
Equestrian, Horse Racing
6:30 p.m.: Dan Patch Stakes FS1
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: New York at Dallas Ion
7 p.m.: Seattle at Las Vegas Ion
Football, NFL preseason
4 p.m.: Cleveland at Carolina NFL
Golf
5 a.m.: DPWT: Scottish Championship (second round) Golf
9 a.m.: LIV Golf Chicago (first round) FS1
11 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (second round) Golf
3 p.m.: USGA: U.S. Women’s Amateur (quarterfinals) Golf
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Carolina at Utah ESPN2
Soccer, men
Noon: EFLC: Ipswich Town at Birmingham City CBS Sports
8 p.m.: Liga MX: Puebla at Tigres UANL FS1
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MiLB
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM
Sports Talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto Racing
9 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland (practice) FS1
9:05 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen (practice) TruTV
10:10 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen (qualifying) TruTV
11:30 a.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland (qualifying) FS1
Noon: NASCAR Xfinity: VFW Help A Hero 200 KSKN
1:30 p.m.: Indy NXT: Grand Prix of Portland (practice) FS1
4:30 p.m.: IndyCar: Grand Prix of Portland FS1
5:30 p.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland (qualifying) FS2
Baseball, MLB
11 a.m.: Houston at N.Y. Yankees or Miami at Atlanta MLB
2 p.m. Washington at San Francisco MLB
4:15 p.m.: Philadelphia at Texas Fox 28
6:30 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root
Basketball, WNBA
5 p.m.: Chicago at Indiana CBS
Basketball, BIG3
1 p.m. BIG3 CBS
Combat Sports, UFC
1 p.m.: Preliminaries ESPN
4 p.m.: Main Event: Roman Dolidze vs. Anthony Hernandez ESPN
Football, NFL preseason
10 a.m.: N.Y. Giants at Buffalo NFL
1 p.m.: Houston at Minnesota NFL / ABC
5 p.m.: N.Y. Jets at Green Bay NFL
Football, CFL
Noon: Ottawa at Toronto CBS Sports
4 p.m.: Winnipeg at Calgary CBS Sports
Golf
4:30 a.m.: DPWT: Scottish Championship (third round) Golf
9 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (first round) NBC
10 a.m.: LIV Golf Chicago (second round) Fox 28
Noon: USGA: U.S. Women’s Amateur (final round) Golf
3 p.m.: Senior: Boeing Classic (second round) Golf
Gymnastics, U.S. Gymnastics
9 a.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC
3:30 p.m.: U.S. Gymnastics Championships CNBC
4 p.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC
Soccer, men
8 a.m.: Club Friendlies: Atletico Madrid at Newcastle CBS Sports
5:45 p.m.: MLS: Sporting KC at San Diego FS1
7 p.m.: USL1: AV Alta at Spokane SWX / ESPN+
Soccer, NWSL
9 a.m.: Washington at Gotham ESPN
4:30 p.m.: Portland at North Carolina Ion
7 p.m.: San Diego at Bay FC Ion
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MILB
5:05 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto Racing
10 a.m.: IndyNXT: Grand Prix of Portland FS1
11 a.m.: NASCAR Cup: Go Bowling at The Glen USA
Noon: IndyCar: Grand Prix of Portland Fox 28
Baseball, MLB
10:30 a.m.: Houston at N.Y. Yankees or Cincinnati at Pitt. MLB
1:10 p.m.: Tampa Bay at Seattle Root
1:30 p.m.: Boston at San Diego or Toronto at L.A. Dodgers MLB
4:10 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis ESPN
Basketball, WNBA
9:30 a.m.: Minnesota at New York ABC
1 p.m.: Washington at Dallas CBS Sports
3 p.m.: Atlanta at Phoenix NBA TV
5 p.m.: Seattle at Los Angeles ABC
6 p.m.: Connecticut at Las Vegas NBA TV
Equestrian, Horse Racing
11 a.m.: Saratoga Live FS1
Football, NFL preseason
10 a.m.: Miami at Chicago NFL
1 p.m.: New Orleans at L.A. Chargers NFL
Golf
5 a.m.: DPWT: Scottish Championship Golf
9 a.m.: PGA: FedEX St. Jude Championship (final round) Golf
10 a.m.: LIV Golf Chicago Fox 28
1 p.m.: Senior: Boeing Classic (final round) Golf
4 p.m.: USGA: U.S. Women’s Amateur (final round) Golf
Gymnastics, U.S. Gymnastics
4 p.m.: U.S. Gymnastics Championships NBC
Soccer, MLS
7 p.m. Seattle at L.A. Galaxy FS1
Soccer, NWSL
11 a.m.: Bay FC at Chicago CBS
1 p.m.: Seattle at Portland CBS
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
Noon: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MiLB
1:05 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM
Sports Talk
11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change