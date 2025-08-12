The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review
Spokane, Washington
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, Little League World Series

10 a.m.: Venezuela vs. Puerto Rico ESPN

Noon: Illinois vs. Las Vegas ESPN

2 p.m.: Australia vs. Panama ESPN

4 p.m.: Texas vs. Connecticut ESPN

Baseball, MLB

11:30 a.m.: Arizona at Texas or Pittsburgh at Milwaukee MLB

3:35 p.m.: Seattle at Baltimore Root

4:10 p.m.: Atlanta at N.Y. Mets FS1

6:30 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels MLB

Basketball, WNBA

7 p.m.: New York at Las Vegas ESPN

Golf

3 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf

Hockey, Hlinka-Gretzky Cup

6:30 a.m.: Germany U18 vs. United States U18 NHL

11 a.m.: Canada U18 vs. Czech Republic U18 NHL

Soccer, men’s club

Noon: UEFA Super Cup: PSG vs. Tottenham CBS Sports

4:30 p.m.: U.S. Open Cup: N.Y. Red Bulls at Philadelphia CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

2:30 p.m.: Seattle at Baltimore 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change