On the Air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
2:40 p.m.: NASCAR Cup: Cook Out 400 (qualifying) TruTV
4:30 p.m.: NASCAR Truck: Eero 250 FS1
Baseball, Little League World Series
10 a.m.: Venezuela vs. British Columbia ESPN
Noon: Washington vs. Nevada ESPN
2 p.m.: Panama vs. Caribbean ESPN
4 p.m.: Hawaii vs. Connecticut ESPN
Baseball, MLB
11 a.m.: Pittsburgh at Chi. Cubs MLB
4 p.m.: Atlanta at Cleveland MLB
4:10 p.m.: Seattle at N.Y. Mets Root
7 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers or Tampa Bay at San Fran. MLB
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Washington at Indiana ION
7 p.m.: Las Vegas at Phoenix ION
Football, NFL preseason
4 p.m.: Tennessee at Atlanta NFL
7 p.m.: Kansas City at Seattle Fox 28
Golf
4 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf
8 a.m.: LPGA: Portland Classic Golf
11 a.m.: PGA: BMW Championship Golf
11 a.m.: LIV: Indianapolis Fox 28
4 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf
Mixed martial arts
6 p.m.: Professional Fighters League: Bantamweight ESPN
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Liverpool vs. Bournemouth USA
4:30 p.m.: USL: Detroit City at North Carolina CBS Sports
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3 p.m.: Seattle at N.Y. Mets 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: Austria Grand Prix (sprint) FS1
4:30 p.m.: NASCAR Cup: Cook Out 400 USA
Baseball, Little League World Series
10 a.m.: Teams TBD ESPN
2 p.m.: Teams TBD ESPN
Baseball, MLB
11:20 a.m.: Pittsburgh at Chi. Cubs FS1
1:10 p.m.: Seattle at N.Y. Mets Root
2 p.m.: Philadelphia at Washington MLB
4:15 p.m.: N.Y. Yankees at St. Louis Fox 28
7 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers or Tampa Bay at San Fran. MLB
Basketball, WNBA
11 a.m.: New York at Minnesota CBS
Football, CFL
Noon: Hamilton at Saskatchewan CBS Sports
4 p.m.: Montreal at BC Lions CBS Sports
Football, NFL preseason
10 a.m.: Cleveland at Philadelphia NFL
1 p.m.: San Francisco at Las Vegas NFL
4 p.m.: N.Y. Jets at N.Y. Giants NFL
7 p.m.: Arizona at Denver NFL
Golf
3:30 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf
9 a.m.: LIV: Indianapolis Fox 28
10 a.m.: PGA: BMW Championship NBC
Noon: USGA: U.S. Amateur Championship Golf
3 p.m.: LPGA: Portland Classic Golf
Horse racing
3 p.m.: Saratoga Live FS1
Mixed martial arts
5 p.m.: UFC: Du Plessis vs. Chimaev (prelims) ESPN
Soccer, men’s club
4:30 a.m.: EPL: Aston Villa vs. Newcastle USA
7 a.m.: EPL: Brighton vs. Fulham USA
9:30 a.m.: EPL: Wolverhampton vs. Manchester City NBC
10:30 a.m.: La Liga: Barcelona at Mallorca ESPN2
11:30 a.m.: Super Cup: VfB Stuttgart vs. Bayern Munchen ABC
5:30 p.m.: MLS: Seattle at Minnesota FS1
Soccer, women’s club
1 p.m.: NWSL: Orlando at Kansas City CBS
4:30 p.m.: NWSL: Portland at North Carolina ION
7 p.m.: NWSL: San Diego at Bay ION
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
Noon: Seattle at N.Y. Mets 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Austria Grand Prix FS1
11 a.m.: ARCA: Illinois State Fairgrounds FS1
Noon: NHRA: Lucas Oil Nationals Fox 28
Baseball, MLB
1 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers or Tampa Bay at San Fran. MLB
4:10 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) ESPN
Basketball, BIG3
Noon: Celebrity game CBS
1 p.m. LA Riot vs. Triplets CBS
2 p.m.: Power vs. Miami 305 CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Connecticut NBATV
12:30 p.m.: Dallas at Las Vegas ABC
5:30 p.m.: Atlanta at Golden State NBATV
Football, NFL preseason
10 a.m.: Jacksonville at New Orleans NFL
5 p.m.: Buffalo at Chicago Fox 28
Golf
3 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf
9 a.m.: LIV: Indianapolis Fox 28
11 a.m.: PGA: BMW Championship NBC
1 p.m.: LPGA: Portland Classic Golf
4 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf
Horse racing
10 a.m.: Saratoga Live FS1
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Chelsea vs. Crystal Palace USA
8:30 a.m.: EPL: Manchester United vs. Arsenal NBC
12:30 p.m.: La Liga: Espanyol vs. Atletico Madrid ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
2 p.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change