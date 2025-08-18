The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, Little League World Series

10 a.m.: Japan vs. Mexico ESPN

Noon: TBD vs. West ESPN

2 p.m.: Canada vs. TBD ESPN

4 p.m.: Northwest vs. TBD ESPN

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Houston at Detroit TBS

3:45 p.m.: Seattle at Philadelphia Root

6:40 p.m.: Cleveland at Arizona OR San Fran. at San Diego MLB

Basketball, WNBA

4 p.m.: Minnesota at New York NBA

7 p.m.: Atlanta at Las Vegas NBA

Tennis

8 a.m.: U.S. Open ESPN2

10 a.m.: U.S. Open ESPNEWS

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:45 p.m.: Seattle at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MiLB

7:05 p.m.: Spokane at Everett 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change