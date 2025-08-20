On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, Little League World Series
Noon: Venezuela vs. Aruba ESPN
4 p.m.: Nevada vs. South Carolina ESPN
Baseball, MLB
11 a.m.: Milwaukee at Chi. Cubs or Texas at Kansas City MLB
2:30 p.m.: San Fran. at San Diego or N.Y. Mets at Wash. MLB
4:15 p.m.: Houston at Baltimore Fox 28
Football, CFL
4:30 p.m.: Winnipeg at Montreal CBS Sports
Football, NFL preseason
4 p.m.: Pittsburgh at Carolina NFL
Golf
6 a.m.: LPGA: Canadian Women’s Open Golf
10 a.m.: PGA: Tour Championship Golf
Horse racing
2 p.m.: Saratoga Live FS1
Mixed martial arts
6 p.m.: Professional Fighters League: Middleweight ESPN
Soccer, women
7:30 p.m.: NWSL: Orlando at Angel City CBS Sports
Tennis, U.S. Open
8 a.m.: Qualifying ESPN2
10 a.m.: Qualifying ESPNEWS
4 p.m.: Stars of the Open (exhibition) ESPN2
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
12:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
