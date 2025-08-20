The Spokesman-Review Newspaper
Thursday’s TV Highlights

Baseball, Little League World Series

Noon: Venezuela vs. Aruba ESPN

4 p.m.: Nevada vs. South Carolina ESPN

Baseball, MLB

11 a.m.: Milwaukee at Chi. Cubs or Texas at Kansas City MLB

2:30 p.m.: San Fran. at San Diego or N.Y. Mets at Wash. MLB

4:15 p.m.: Houston at Baltimore Fox 28

Football, CFL

4:30 p.m.: Winnipeg at Montreal CBS Sports

Football, NFL preseason

4 p.m.: Pittsburgh at Carolina NFL

Golf

6 a.m.: LPGA: Canadian Women’s Open Golf

10 a.m.: PGA: Tour Championship Golf

Horse racing

2 p.m.: Saratoga Live FS1

Mixed martial arts

6 p.m.: Professional Fighters League: Middleweight ESPN

Soccer, women

7:30 p.m.: NWSL: Orlando at Angel City CBS Sports

Tennis, U.S. Open

8 a.m.: Qualifying ESPN2

10 a.m.: Qualifying ESPNEWS

4 p.m.: Stars of the Open (exhibition) ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, NWL

12:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change