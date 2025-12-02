On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4:15 p.m.: Louisville at Arkansas ESPN
4:15 p.m.: Clemson at Alabama ESPNU
5 p.m.: UMBC at Georgetown TruTV
6 p.m.: North Dakota at Idaho ESPN+
6 p.m.: Eastern Washington at Denver ESPN+
6:15 p.m.: NC State at Auburn ESPN
6:15 p.m.: Virginia at Texas ESPNU
Basketball, college women
11 a.m.: Oral Roberts at Idaho ESPN+
1 p.m.: Washington State at BYU ESPN+
2 p.m.: Kentucky at Miami ESPN2
2 p.m.: Georgia at Florida State ESPNU
4:15 p.m.: NC State at Oklahoma ESPN2
5 p.m.: Montana State at North Dakota State CBS Sports
6 p.m.: Denver at Eastern Washington ESPN+
6:15 p.m.: Tennessee at Stanford ESPN2
Basketball, NBA
5:30 p.m.: Miami at Dallas NBATV
Golf
5 p.m.: DP World: Crown Australian Open Golf
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Buffalo at Philadelphia TNT
7 p.m.: Utah at Anaheim TNT
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Everett Victory+
Soccer, men
11:30 a.m.: EPL: Brentford at Arsenal USA
Noon: Coppa Italia: Venezia at Inter CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, college men
6 p.m.: Eastern Washington at Denver 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change