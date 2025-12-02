The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4:15 p.m.: Louisville at Arkansas ESPN

4:15 p.m.: Clemson at Alabama ESPNU

5 p.m.: UMBC at Georgetown TruTV

6 p.m.: North Dakota at Idaho ESPN+

6 p.m.: Eastern Washington at Denver ESPN+

6:15 p.m.: NC State at Auburn ESPN

6:15 p.m.: Virginia at Texas ESPNU

Basketball, college women

11 a.m.: Oral Roberts at Idaho ESPN+

1 p.m.: Washington State at BYU ESPN+

2 p.m.: Kentucky at Miami ESPN2

2 p.m.: Georgia at Florida State ESPNU

4:15 p.m.: NC State at Oklahoma ESPN2

5 p.m.: Montana State at North Dakota State CBS Sports

6 p.m.: Denver at Eastern Washington ESPN+

6:15 p.m.: Tennessee at Stanford ESPN2

Basketball, NBA

5:30 p.m.: Miami at Dallas NBATV

Golf

5 p.m.: DP World: Crown Australian Open Golf

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Buffalo at Philadelphia TNT

7 p.m.: Utah at Anaheim TNT

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Spokane at Everett Victory+

Soccer, men

11:30 a.m.: EPL: Brentford at Arsenal USA

Noon: Coppa Italia: Venezia at Inter CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, college men

6 p.m.: Eastern Washington at Denver 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change