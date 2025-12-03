The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college women

2 p.m.: Florida at Virginia Tech ESPN2

4 p.m.: North Carolina at Texas ESPN2

4 p.m.: South Carolina at Louisville ESPN

4 p.m.: Clemson at Alabama ESPNU

6 p.m.: LSU at Duke ESPN

6 p.m.: Notre Dame at Ole Miss ESPN2

6 p.m.: Grand Canyon at Gonzaga SWX

Basketball, NBA

4 p.m.: Golden State at Philadelphia NBATV

Football, NFL

5:15 p.m.: Dallas at Detroit Prime Video

Golf

9 a.m.: World Champions Cup ESPN

Hockey, NHL

6 p.m.: Seattle at Edmonton KSKN

Soccer, men

Noon: EPL: West Ham at Manchester United USA

Noon: Coppa Italia: Milan at Lazio CBS Sports

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college women

6 p.m.: Grand Canyon at Gonzaga 101.5-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Dallas at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change