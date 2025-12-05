On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Abu Dhabi Grand Prix (qualifying) ESPN2
Basketball, college men
9 a.m.: Iowa State at Purdue CBS
9 a.m.: Duke at Michigan State Fox 28
9 a.m.: Rhode Island at Providence truTV
9 a.m.: Dayton vs. Virginia in Charlotte ESPN2
9:30 a.m.: Old Dominion at Richmond USA
10 a.m.: UNC Asheville at NC State KSKN
11 a.m.: Louisville at Indiana CBS
11 a.m.: Marquette at Wisconsin FS1
11 a.m.: Boise State at Butler TNT
11:30 a.m.: Princeton at Loyola Chicago USA
Noon: Idaho at South Dakota State Summit League Network
1 p.m.: Maryland at Iowa FS1
1 p.m.: Seton Hall at Kansas State ESPNU
1:30 p.m.: Baylor at Memphis CBS
2 p.m.: Kansas City at Eastern Washington ESPN+
2 p.m.: Colorado at Colorado State CBS Sports
3 p.m.: Washington at USC BTN
3 p.m.: Wake Forest at West Virginia ESPN2
4 p.m.: Mary Hardin Baylor at Whitworth … FloCollege
4:30 p.m.: Oklahoma State at Grand Canyon CBS Sports
5 p.m.: Illinois vs. Tennessee in Nashville ESPN
6 p.m.: Arkansas-Pine Bluff at DePaul truTV
7 p.m.: Auburn at Arizona ESPN
7 p.m.: Oklahoma at Arizona State CBS Sports
Basketball, college women
11 a.m.: Eastern Washington at South Dakota ESPN+
11 a.m.: Idaho at Denver ESPN+
3 p.m.: Iowa at Rutgers FS1
6 p.m.: UC Davis at Gonzaga ESPN+
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Golden State at Cleveland NBA
Football, college
9 a.m.: Big 12 championship: BYU vs. Texas Tech ABC
9 a.m.: MAC championship: Miami (OH) vs. W. Michigan ESPN
11 a.m.: SWAC: Prairie View A&M at Jackson State ESPN2
11 a.m.: FCS playoffs: Yale at Montana State ESPN+
11 a.m.: FCS playoffs: South Dakota State at Montana ESPN+
1 p.m.: SEC championship: Georgia vs. Alabama ABC
5 p.m.: Big Ten championship: Indiana vs. Ohio State Fox 28
5 p.m.: ACC championship: Duke vs. Virginia ABC
7 p.m.: FCS playoffs: Rhode Island at UC Davis ESPN2
Golf
9 a.m.: PGA Tour: Hero World Challenge NBC
Hockey, NHL
4 p.m.: Utah at Calgary NHL Network
7 p.m.: Detroit at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane SWX
Soccer, men’s club
4:30 a.m.: ECL: Leicester City at Derby County CBS Sports
7 a.m.: ECL: Millwall at Bristol City CBS Sports
11:30 a.m.: MLS Cup: Vancouver at Inter Miami Fox 28
Soccer, women’s club
11 a.m.: USLS: Spokane at Lexington Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Kansas City at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women
6 p.m.: UC Davis at Gonzaga 101.5-FM
Football, college
1 p.m.: SEC championship: Alabama vs. Georgia 92.5-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change