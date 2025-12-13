On the air
Sunday’s TV Highlights
Basketball, college men
Noon: Troy at UAB ESPN2
2 p.m.: Evergreen State at Idaho ESPN+
4:30 p.m.: Washington State at USC FS1
Basketball, college women
10 a.m.: Baylor vs. Texas in Fort Worth, Texas ABC
12:30 p.m.: Penn State at South Carolina ESPN
12:30 p.m.: Kansas State at Creighton FS1
2:30 p.m.: Michigan State at DePaul FS1
Basketball, NBA G League
Noon: Memphis at Osceola NBA TV
2 p.m.: Windy City at Noblesville NBA TV
Football, NFL
10 a.m.: Los Angeles Chargers at Kansas City CBS
10 a.m.: Las Vegas at Philadelphia Fox 28
1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle CBS
1:25 p.m.: Detroit at Los Angeles Rams Fox 28
5:20 p.m.: Minnesota at Dallas NBC
Golf
10 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Vancouver at New Jersey NHL Network
4 p.m.: Edmonton at Montreal NHL Network
5 p.m.: Buffalo at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
4 p.m.: Spokane at Vancouver Victory+
Horse racing
10 a.m.: Carrera de Caballos FS1
Soccer, club men
6 a.m.: EPL: Sunderland at Newcastle USA
8:30 a.m.: EPL: Brentford at Leeds USA
11:45 a.m.: Serie A: Juventus at Bologna CBS Sports
5 p.m.: Liga MX: Tigres UANL at Toluca CBS Sports
Volleyball, women’s NCAA Tournament
Noon: Texas A&M vs. Nebraska ABC
4:30 p.m.: Wisconsin vs. Texas ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college men
4:30 p.m.: Washington State at USC 920-AM / 100.7-FM
Football, NFL
1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Minneapolis at Dallas 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change