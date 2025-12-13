The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

Noon: Troy at UAB ESPN2

2 p.m.: Evergreen State at Idaho ESPN+

4:30 p.m.: Washington State at USC FS1

Basketball, college women

10 a.m.: Baylor vs. Texas in Fort Worth, Texas ABC

12:30 p.m.: Penn State at South Carolina ESPN

12:30 p.m.: Kansas State at Creighton FS1

2:30 p.m.: Michigan State at DePaul FS1

Basketball, NBA G League

Noon: Memphis at Osceola NBA TV

2 p.m.: Windy City at Noblesville NBA TV

Football, NFL

10 a.m.: Los Angeles Chargers at Kansas City CBS

10 a.m.: Las Vegas at Philadelphia Fox 28

1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle CBS

1:25 p.m.: Detroit at Los Angeles Rams Fox 28

5:20 p.m.: Minnesota at Dallas NBC

Golf

10 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Vancouver at New Jersey NHL Network

4 p.m.: Edmonton at Montreal NHL Network

5 p.m.: Buffalo at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

4 p.m.: Spokane at Vancouver Victory+

Horse racing

10 a.m.: Carrera de Caballos FS1

Soccer, club men

6 a.m.: EPL: Sunderland at Newcastle USA

8:30 a.m.: EPL: Brentford at Leeds USA

11:45 a.m.: Serie A: Juventus at Bologna CBS Sports

5 p.m.: Liga MX: Tigres UANL at Toluca CBS Sports

Volleyball, women’s NCAA Tournament

Noon: Texas A&M vs. Nebraska ABC

4:30 p.m.: Wisconsin vs. Texas ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

4:30 p.m.: Washington State at USC 920-AM / 100.7-FM

Football, NFL

1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle 94.5-FM

5:20 p.m.: Minneapolis at Dallas 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change