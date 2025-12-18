The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Basketball, college men

2 p.m.: HBCU Classic: Grambling vs. Hampton ESPNU

3:30 p.m.: Seton Hall at Providence FS1

4:30 p.m.: HBCU Classic: Norfolk State vs. Jackson State ESPNU

5 p.m.: Mil. Hoops Showdown: Wisconsin vs. Villanova Fox 28

6:30 p.m.: Abilene Christian at BYU TNT

8:30 p.m.: Washington at Seattle U ESPN2

Basketball, college women

8 a.m.: Washington State at Pennsylvania ESPN+

4:30 p.m.: Gonzaga at Missouri State ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Philadelphia at New York Prime Video

6:30 p.m.: Oklahoma City at Minnesota Prime Video

Football, college

8 a.m.: Myrtle Beach Bowl: Kennesaw St. vs. W. Michigan ESPN

11:30 a.m.: Gasparilla Bowl: Memphis vs. NC State ESPN

5 p.m.: CFP: Alabama at Oklahoma ABC

Hockey, NHL

4 p.m.: Vancouver at N.Y. Islanders NHL

Soccer, men

11 a.m.: Super Cup: Inter vs. Bologna CBS Sports

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college women

4:30 p.m.: Gonzaga at Missouri State 101.5-FM

Basketball, high school

5:30 p.m.: Shadle Park vs. North Central at the Arena (DH) 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

9:30 a.m.: CBS Sports Classic: St. John’s vs. Kentucky CBS

9:30 a.m.: Liberty at Dayton USA

11 a.m.: Colorado State at Utah State CBS Sports

Noon: CBS Sports Classic: Ohio State vs. North Carolina CBS

1 p.m.: Memphis at Mississippi State ESPN

2 p.m.: Mercer at Washington State ESPN+

2:30 p.m.: Never Forget Tribute Classic: Houston vs. Arkansas CBS

3 p.m.: Maryland at Virginia ESPN

4 p.m.: Eastern Washington at Utah ESPN+

5 p.m.: Duke vs. Texas Tech in New York ESPN

5 p.m.: Xavier at Georgetown FS1

5 p.m.: Hall of Fame Series: Stanford vs. Colorado ESPNU

7:30 p.m.: Hall of Fame Series: San Diego St. vs. Arizona ESPN2

Basketball, college women

8 a.m.: Champions Classic: Louisville vs. Tennessee Fox 28

10:30 a.m.: Champions Classic: Iowa vs. Connecticut Fox 28

2 p.m.: Western Oregon at Idaho ESPN+

2 p.m.: Eastern Washington at Cal State Bakersfield ESPN+

Basketball, NBA

2 p.m. Houston at Denver NBATV

4:30 p.m.: Charlotte at Denver NBATV

7:30 p.m.: L.A. Lakers at L.A. Clippers NBATV

Football, college

9 a.m.: CFP: Miami at Texas A&M ABC

12:30 p.m.: CFP: Tulane at Mississippi TNT / TBS

1 p.m.: FCS playoffs: Montana at Montana State ABC

1 p.m.: DII championship: Ferris State vs. Harding ESPN2

4:30 p.m.: CFP: James Madison at Oregon TNT / TBS

4:30 p.m.: FCS playoffs: Illinois State at Villanova ESPN2

Football, NFL

2 p.m.: Philadelphia at Washington Fox 28

5 p.m.: Green Bay at Chicago Fox 28

Golf

11:30 a.m.: Champions: PNC Championship Pro-Am NBC

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Detroit at Washington NHL

4 p.m.: Vancouver at Boston NHL

7 p.m.: Seattle at San Jose ESPN+

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Newcastle USA

7 a.m.: EPL: West Ham at Manchester City USA

Noon: EPL: Crystal Palace at Leeds USA

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Mercer at Washington State 920-AM / 100.7-FM

4 p.m.: Eastern Washington at Utah 700-AM / 105.3-FM

Football, college

9 a.m.: CFP: Miami at Texas A&M 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

2 p.m.: Philadelphia at Washington 92.5-FM

5:20 p.m.: Green Bay at Chicago 92.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

10 a.m.: Vanderbilt at Wake Forest KSKN

10 a.m.: Southern at Baylor TNT

10 a.m.: Mississippi at NC State ESPN

Noon: Oregon State at Arizona State ESPN2

Noon: Greenville Winter Invitational: Cincinnati vs. Clemson ESPN

1:30 p.m.: Connecticut at DePaul FS1

3 p.m.: Northwest Elite Showdown: Gonzaga vs. Oregon Peacock

4 p.m.: Idaho at Cal Poly ESPN+

Basketball, college women

9 a.m.: NC State at Davidson CBS Sports

10 a.m.: Kansas at Iowa State ESPN2

11 a.m.: Texas at South Dakota State CBS Sports

2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside ESPN+

3 p.m.: Bay Area Women’s Classic: Oregon vs. Stanford ESPN

5:30 p.m.: Bay Area Women’s Classic: USC vs. California ESPN

Football, NFL

10 a.m. L.A. Chargers at Dallas Fox 28

10 a.m.: Buffalo at Cleveland CBS

1:25 p.m.: Pittsburgh at Detroit CBS

5:20 p.m.: New England at Baltimore NBC

Golf

10:30 a.m.: Champions: PNC Championship Pro-Am NBC

Hockey, NHL

10 a.m.: Washington at Detroit NHL

4 p.m.: Toronto at Dallas NHL

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

3:30 a.m.: Serie A: Pisa at Cagliari CBS Sports

8:30 a.m.: EPL: Manchester United at Aston Villa NBC

Volleyball, NCAA Championship

12:30 p.m.: TBD vs. TBD ABC

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Northwest Elite Showdown: Gonzaga vs. Oregon 590-AM

Basketball, college women

2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside 101.5-FM

Football, NFL

5:20 p.m.: Cincinnati at Miami 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

7 p.m.: College Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change