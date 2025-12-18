On the Air
Friday’s TV Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: HBCU Classic: Grambling vs. Hampton ESPNU
3:30 p.m.: Seton Hall at Providence FS1
4:30 p.m.: HBCU Classic: Norfolk State vs. Jackson State ESPNU
5 p.m.: Mil. Hoops Showdown: Wisconsin vs. Villanova Fox 28
6:30 p.m.: Abilene Christian at BYU TNT
8:30 p.m.: Washington at Seattle U ESPN2
Basketball, college women
8 a.m.: Washington State at Pennsylvania ESPN+
4:30 p.m.: Gonzaga at Missouri State ESPN+
Basketball, NBA
4 p.m.: Philadelphia at New York Prime Video
6:30 p.m.: Oklahoma City at Minnesota Prime Video
Football, college
8 a.m.: Myrtle Beach Bowl: Kennesaw St. vs. W. Michigan ESPN
11:30 a.m.: Gasparilla Bowl: Memphis vs. NC State ESPN
5 p.m.: CFP: Alabama at Oklahoma ABC
Hockey, NHL
4 p.m.: Vancouver at N.Y. Islanders NHL
Soccer, men
11 a.m.: Super Cup: Inter vs. Bologna CBS Sports
Friday’s Radio Highlights
Basketball, college women
4:30 p.m.: Gonzaga at Missouri State 101.5-FM
Basketball, high school
5:30 p.m.: Shadle Park vs. North Central at the Arena (DH) 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
9:30 a.m.: CBS Sports Classic: St. John’s vs. Kentucky CBS
9:30 a.m.: Liberty at Dayton USA
11 a.m.: Colorado State at Utah State CBS Sports
Noon: CBS Sports Classic: Ohio State vs. North Carolina CBS
1 p.m.: Memphis at Mississippi State ESPN
2 p.m.: Mercer at Washington State ESPN+
2:30 p.m.: Never Forget Tribute Classic: Houston vs. Arkansas CBS
3 p.m.: Maryland at Virginia ESPN
4 p.m.: Eastern Washington at Utah ESPN+
5 p.m.: Duke vs. Texas Tech in New York ESPN
5 p.m.: Xavier at Georgetown FS1
5 p.m.: Hall of Fame Series: Stanford vs. Colorado ESPNU
7:30 p.m.: Hall of Fame Series: San Diego St. vs. Arizona ESPN2
Basketball, college women
8 a.m.: Champions Classic: Louisville vs. Tennessee Fox 28
10:30 a.m.: Champions Classic: Iowa vs. Connecticut Fox 28
2 p.m.: Western Oregon at Idaho ESPN+
2 p.m.: Eastern Washington at Cal State Bakersfield ESPN+
Basketball, NBA
2 p.m. Houston at Denver NBATV
4:30 p.m.: Charlotte at Denver NBATV
7:30 p.m.: L.A. Lakers at L.A. Clippers NBATV
Football, college
9 a.m.: CFP: Miami at Texas A&M ABC
12:30 p.m.: CFP: Tulane at Mississippi TNT / TBS
1 p.m.: FCS playoffs: Montana at Montana State ABC
1 p.m.: DII championship: Ferris State vs. Harding ESPN2
4:30 p.m.: CFP: James Madison at Oregon TNT / TBS
4:30 p.m.: FCS playoffs: Illinois State at Villanova ESPN2
Football, NFL
2 p.m.: Philadelphia at Washington Fox 28
5 p.m.: Green Bay at Chicago Fox 28
Golf
11:30 a.m.: Champions: PNC Championship Pro-Am NBC
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Detroit at Washington NHL
4 p.m.: Vancouver at Boston NHL
7 p.m.: Seattle at San Jose ESPN+
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men
4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Newcastle USA
7 a.m.: EPL: West Ham at Manchester City USA
Noon: EPL: Crystal Palace at Leeds USA
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Mercer at Washington State 920-AM / 100.7-FM
4 p.m.: Eastern Washington at Utah 700-AM / 105.3-FM
Football, college
9 a.m.: CFP: Miami at Texas A&M 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
2 p.m.: Philadelphia at Washington 92.5-FM
5:20 p.m.: Green Bay at Chicago 92.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Basketball, college men
10 a.m.: Vanderbilt at Wake Forest KSKN
10 a.m.: Southern at Baylor TNT
10 a.m.: Mississippi at NC State ESPN
Noon: Oregon State at Arizona State ESPN2
Noon: Greenville Winter Invitational: Cincinnati vs. Clemson ESPN
1:30 p.m.: Connecticut at DePaul FS1
3 p.m.: Northwest Elite Showdown: Gonzaga vs. Oregon Peacock
4 p.m.: Idaho at Cal Poly ESPN+
Basketball, college women
9 a.m.: NC State at Davidson CBS Sports
10 a.m.: Kansas at Iowa State ESPN2
11 a.m.: Texas at South Dakota State CBS Sports
2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside ESPN+
3 p.m.: Bay Area Women’s Classic: Oregon vs. Stanford ESPN
5:30 p.m.: Bay Area Women’s Classic: USC vs. California ESPN
Football, NFL
10 a.m. L.A. Chargers at Dallas Fox 28
10 a.m.: Buffalo at Cleveland CBS
1:25 p.m.: Pittsburgh at Detroit CBS
5:20 p.m.: New England at Baltimore NBC
Golf
10:30 a.m.: Champions: PNC Championship Pro-Am NBC
Hockey, NHL
10 a.m.: Washington at Detroit NHL
4 p.m.: Toronto at Dallas NHL
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men
3:30 a.m.: Serie A: Pisa at Cagliari CBS Sports
8:30 a.m.: EPL: Manchester United at Aston Villa NBC
Volleyball, NCAA Championship
12:30 p.m.: TBD vs. TBD ABC
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college men
3 p.m.: Northwest Elite Showdown: Gonzaga vs. Oregon 590-AM
Basketball, college women
2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside 101.5-FM
Football, NFL
5:20 p.m.: Cincinnati at Miami 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
7 p.m.: College Football Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change