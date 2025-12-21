The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Missouri vs. Illinois in St. Louis FS1

6 p.m.: Eastern Washington at Brigham Young ESPN+

7 p.m.: San Diego at Washington Big Ten

Basketball, NBA

4 p.m.: Charlotte at Cleveland Peacock

6:30 p.m.: Memphis at Oklahoma City Peacock

Football, college

11 a.m.: Potato Bowl: Washington State vs. Utah State ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: San Francisco at Indianapolis ABC

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Vancouver at Philadelphia NHL

Soccer, men’s club

11 a.m.: Italian Cup: Napoli vs. Bologna CBS Sports

Noon: EPL: Fulham at Nottingham Forest USA

Monday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Eastern Washington at Brigham Young 700-AM / 105.3-FM

Football, college

11 a.m.: Potato Bowl: WSU vs. Utah State 920-AM / 100.7-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: San Francisco at Indianapolis 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change