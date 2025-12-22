On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Idaho at Cal State Bakersfield ESPN+
3 p.m.: Harvard at St. John’s FS1
Basketball, NBA
5 p.m.: Denver at Dallas NBC
7:30 p.m.: Houston at L.A. Clippers NBC
Football, college bowls
11 a.m.: Boca Raton: Toledo at Louisville ESPN
2:30 p.m.: New Orleans: W. Kentucky vs. Southern Miss ESPN
6 p.m.: Frisco: UNLV vs. Ohio ESPN
Hockey, NHL
1 p.m.: Pittsburgh at Toronto TNT
3:30 p.m.: Dallas at Detroit TNT
6 p.m.: Philadelphia at Chicago TNT
Tuesday’s Radio Highlights
Football, college bowls
11 a.m.: Boca Raton: Toledo at Louisville 700-AM / 105.3-FM
2:30 p.m.: New Orleans: W. Kentucky vs. S. Miss 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change