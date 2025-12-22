The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Idaho at Cal State Bakersfield ESPN+

3 p.m.: Harvard at St. John’s FS1

Basketball, NBA

5 p.m.: Denver at Dallas NBC

7:30 p.m.: Houston at L.A. Clippers NBC

Football, college bowls

11 a.m.: Boca Raton: Toledo at Louisville ESPN

2:30 p.m.: New Orleans: W. Kentucky vs. Southern Miss ESPN

6 p.m.: Frisco: UNLV vs. Ohio ESPN

Hockey, NHL

1 p.m.: Pittsburgh at Toronto TNT

3:30 p.m.: Dallas at Detroit TNT

6 p.m.: Philadelphia at Chicago TNT

Tuesday’s Radio Highlights

Football, college bowls

11 a.m.: Boca Raton: Toledo at Louisville 700-AM / 105.3-FM

2:30 p.m.: New Orleans: W. Kentucky vs. S. Miss 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change