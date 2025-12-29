The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Florida State at North Carolina ESPN2

4 p.m.: Seton Hall at Marquette FS1

6 p.m.: Butler at Creighton FS1

6 p.m.: Notre Dame at Stanford ESPN2

6:30 p.m.: Gonzaga at San Diego KHQ

7 p.m.: Washington State at Seattle U ESPN+

7 p.m.: San Diego State at San Jose State CBS Sports

8 p.m.: New Mexico at Bosie State FS1

Basketball, college women

6 p.m.: Loyola Marymount at Washington State ESPN+

6 p.m.: Pepperdine at Gonzaga ESPN+

Basketball, NBA

5 p.m.: Philadelphia at Memphis NBC

7:30 p.m.: Detroit at L.A. Lakers NBC

Football, college bowls

11 a.m.: Independence: La. Tech vs. Coastal Carolina ESPN

2:30 p.m.: Music City: Illinois vs. Tennessee ESPN

6 p.m.: Alamo: Texas Christian vs. Southern California ESPN

Hockey, NHL

5:30 p.m.: N.Y. Islanders at Chicago NHL

Hockey, World Junior Championship

11 a.m.: Germany vs. Switzerland NHL

1:30 p.m.: Denmark vs. Latvia NHL

Soccer, men’s club

11:30 a.m.: EPL: Chelsea at Bournemouth USA

Noon: SPFL: Motherwell at Celtic CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6:30 p.m.: Gonzaga at San Diego 590-AM / 96.1-FM

7 p.m.: Washington State at Seattle U 920-AM / 100.7-FM

Basketball, college women

6 p.m.: Pepperdine at Gonzaga 101.5-FM

Football, college bowl

2:30 p.m.: Music City: Illinois vs. Tennessee 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Alamo: Texas Christian vs. USC 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change