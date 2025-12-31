The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, NBA

5:30 p.m.: Philadelphia at Dallas NBATV

Football, college, playoff quarterfinals

9 a.m.: Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech ESPN

1 p.m.: Rose Bowl: Alabama vs. Indiana ESPN

5 p.m.: Sugar Bowl: Ole Miss vs. Georgia ESPN

Hockey, NHL

Noon: Utah at N.Y. Islanders NHL

4 p.m.: Winnipeg at Toronto NHL

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

9:30 a.m.: EPL: Leeds United at Liverpool USA

Noon: EPL: Manchester City at Sunderland USA

Thursday’s Radio Highlights

Football, college, playoff quarterfinals

9 a.m.: Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech 700-AM / 105.3-FM

1 p.m.: Rose Bowl: Alabama vs. Indiana 700-AM / 105.3-FM

5 p.m.: Sugar Bowl: Ole Miss vs. Georgia 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change