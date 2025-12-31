On the Air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, NBA
5:30 p.m.: Philadelphia at Dallas NBATV
Football, college, playoff quarterfinals
9 a.m.: Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech ESPN
1 p.m.: Rose Bowl: Alabama vs. Indiana ESPN
5 p.m.: Sugar Bowl: Ole Miss vs. Georgia ESPN
Hockey, NHL
Noon: Utah at N.Y. Islanders NHL
4 p.m.: Winnipeg at Toronto NHL
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men
9:30 a.m.: EPL: Leeds United at Liverpool USA
Noon: EPL: Manchester City at Sunderland USA
Thursday’s Radio Highlights
Football, college, playoff quarterfinals
9 a.m.: Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech 700-AM / 105.3-FM
1 p.m.: Rose Bowl: Alabama vs. Indiana 700-AM / 105.3-FM
5 p.m.: Sugar Bowl: Ole Miss vs. Georgia 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change