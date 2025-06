Friday’s TV Highlights

Auto racing

4:30 a.m.: F1: Austria Grand Prix (practice) ESPN2

8 a.m.: F1: Austria Grand Prix (practice) ESPN2

10:05 a.m.: NASCAR Truck: The LiUNA 250 (practice) FS2

2:05 p.m.: NASCAR Cup: Quaker State 400 (qualifying) TruTV

4:30 p.m.: NASCAR Xfinity: Focused Health 250 KSKN

Baseball, MLB

5:05 p.m.: Seattle at Texas Root

5:10 p.m.: L.A. Dodgers at Kansas City or Chi. Cubs at Houston MLB

6:38 p.m.: Washington at L.A. Angels or Miami at Arizona MLB

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Indiana at Dallas Ion

7 p.m.: New York at Phoenix Ion

Combat sports, MMA

7:30 p.m.: Professional Fighters League (middleweight) ESPN

Golf

8 a.m.: LPGA: Dow Championship Golf

Noon: LIV Golf Dallas Fox 28

Noon: PGA: Rocket Mortgage Classic Golf

3 p.m.: U.S. Senior Open Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: NHL draft ESPN

Soccer, women’s

Noon: Friendly: Spain vs. Japan CBS Sports

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:05 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

7:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

3:30 a.m.: F1: Austria Grand Prix (practice) ESPN2

6 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix (sprint) FS1

6:30 a.m.: NASCAR Truck: LiUNA 250 (qualifying) FS1

7 a.m.: F1: Austria Grand Prix (qualifying) ESPN2

10 a.m.: NASCAR Truck: LiUNA 250 Fox 28

Noon: NHRA Nationals FS1

4 p.m.: NASCAR Cup: Quaker State 400 TNT / TruTV

Baseball, exhibition

10:05 a.m.: Banana Ball World Tour ESPN2

Baseball, MLB

10:05 a.m.: Minnesota at Detroit or Athletics at N.Y. Yankees MLB

1:05 p.m.: Seattle at Texas FS1 / Root

4 p.m.: Chi. Cubs at Houston Fox 28

6:38 p.m.: Washington at L.A. Angels MLB

Combat sports

5 p.m.: UFC 317 (prelims) ESPN

Main card pay per view available on ESPN+

Golf

3:30 a.m.: DPWT: Italian Open Golf

10 a.m.: PGA: Rocket Mortgage Classic Golf

11 a.m.: U.S. Senior Open NBC

Noon: PGA: Rocket Mortgage Classic CBS

Noon: LPGA: Dow Championship Golf

12:30 p.m.: LIV Golf Dallas Fox 28

Hockey, NHL

9 a.m.: NHL draft NHL

Rugby, Major League

11 a.m.: Houston at New England ESPN2

Soccer, men

9 a.m.: Club World Cup: Palmeiras vs. Botafogo TNT

4 p.m.: USL Cup: Hartford at Detroit KSKN

4:15 p.m.: Gold Cup: Panama vs. Honduras FS1

7:15 p.m.: Gold Cup: Mexico vs. Saudi Arabia FS1

7:30 p.m.: MLS: Austin at Seattle MLS Season Pass

7:30 p.m.: USL Cup: Spokane at Las Vegas ESPN+

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 105.3-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1

6 a.m.: F1: Austria Grand Prix ESPN

11 a.m.: NHRA Nationals Fox 28

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Philadelphia at Atlanta or Toronto at Boston MLB

11:35 a.m.: Seattle at Texas Root

1:07 p.m.: Miami at Arizona or Washington at L.A. Angels MLB

4:10 p.m.: Minnesota at Detroit ESPN / ESPN2

Basketball, WNBA

1 p.m.: Chicago at Los Angeles ESPN

3 p.m.: Las Vegas at Phoenix NBA

Basketball, 3-on-3

10 a.m.: BIG3 CBS

Football, CFL

4 p.m.: Toronto at Ottawa CBS Sports

Golf

3 a.m.: DP World: Italian Open Golf

10 a.m.: PGA: Rocket Mortgage Classic Golf

10 a.m.: LIV Dallas FS1

11 a.m.: U.S. Senior Open NBC

Noon: PGA: Rocket Mortgage Classic CBS

Noon: LPGA: Dow Championship Golf

Soccer, men’s

9 a.m.: Club World Cup: PSG vs. Miami TNT / TruTV

1 p.m.: Gold Cup: Canada vs. Guatemala FS1

4 p.m.: Gold Cup: United States vs. Costa Rica Fox 28

Soccer, women’s international friendly

9 a.m.: England vs. Jamaica CBS Sports

Noon: United States vs. Ireland Peacock

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

9:30 a.m.: Trident Talk 700-AM /105.3-FM

11:35 a.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 105.3-FM

All events subject to change