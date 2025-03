Winter sports 2024-25 high school all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

Greater Spokane League 4A/3A/2A boys basketball first team: Coach Matty McIntyre (Gonzaga Prep), Hudson Floyd (Gonzaga Prep), Karson Maze (Mead), Brogan Howell (Gonzaga Prep), Jack Del Mese (University), Nash Dunham (Mead), Jaden Ghoreishi (Mt. Spokane), Makai Daniels (North Central), Treshon Green (Rogers), Brady Krebs (Rogers), Nathan Zettle (West Valley), Will Busse (West Valley), coach Mike Hamilton (West Valley). Not pictured: Daniel Kwon (Pullman), Gavyn Dealy (Pullman). (COLIN MULVANY)

Boys basketball

GSL 4A/3A

MVP: Jaden Ghoreishi, jr. Mt. Spokane. Defensive POY: Brogan Howell, sr., Gonzaga Prep. Coach: Matty McIntyre, Gonzaga Prep.

First team: Caden Andreas, jr. (Rid); Jack Del Mese, sr. (U-Hi); Nash Dunham, sr. (Mea); Brogan Howell, sr. (GP); Karson Maze, so. (Mea).

Second team: Orland Axton, so. (CV); Hudson Floyd, sr. (GP); Luke Roland, sr. (Fer); Nalu Vargas, sr. (MtS); Cameron Walls, so. (CV).

GSL 2A

MVP: Daniel Kwon, sr., Pullman. Coach: Mike Hamilton, West Valley.

First team: Will Busse, sr. (WV); Makai Daniels, sr. (NC); Gavyn Dealy, so. (Pul); Treshon Green, sr. (Rog); Brady Krebs, so. (Rog); Nathan Zettle, so. (WV).

Second team: Niko Ah Hi, so. (Cla); Trevelle Jones, jr. (NC); Cade Rogers, so. (Pul); Brandon Spunich, sr. (WV).

Northeast A

MVP: Jake Graham, sr., Riverside. Defensive POY: Cole Waldron, Riverside. Coach: Jordan Dutton, Riverside.

First team: Cole Waldron, sr. (Riv); Gabe Smith, fr. (ML); Blake Hanson, jr. (Lak); Tanner Cummings, so. (Lak); Adam Edwards, sr. (Lak).

Second team: Hudson Gilbert, fr. (ML); Will Swanson, sr. (Riv); Aidan Suddeth, sr. (ML); McKavry Maddox, sr. (Col); Justin Gaffaney, jr. (Riv).

Northeast 2B-North

MVP: Avidan West, sr., Northwest Christian. Coach: Jake Green, Reardan.

First team: Jakari Singleton, sr. (Rea); Shawn Jones, sr. (StG); Rysen Soliday, sr. (Rea); Maveric Sobotta, so. (Rea); Caige Colbert, jr. (Dav).

Second team: Caleb Grant, jr. (NWC); Elden Pierce, sr. (StG); Mace Thivierge, jr. (KF); Ryen McMillin, jr. (Che); Mason Zarlingo, sr. (StG).

Northeast 2B-South

MVP: Adrik Jenkin, sr., Colfax. Coach: Reece Jenkin, Colfax.

First team: Tanner Goldsmith, sr. (Fre); Jayce Kelly, sr. (Col); Colton Wells, sr. (Fre); Ledger Kelly, jr. (Col); Cody Ells, jr. (Aso).

Second team: Finn LaPointe, jr. (Fre); JJ Hodl, jr. (Lib); Micah Hodges, jr. (Fre); Caleb Lustig, so. (Col); Brody Boness, sr. (LRS).

Southeast 1B

MVP: Lane Collier, jr., Garfield-Palouse. Coach: Nate Holbrook, Garfield-Palouse.

First team: Ryker Reed, so. (Oak); Jett Slusser, sr. (Pom); Emeric Anderson, sr. (Oak); Bear Brewer, jr. (SJEL); Landon Orr, sr. (GP); Kyzer Herres, jr. (Pom); Liam Cook, jr. (GP); Denver Hutchens, so. (Day); Bryce Pfaff, sr. (GP); Tanner Baerlocher, jr. (Col); Dawson Lobdell, sr. (Oak).

Second team: Braxton McKeirnan, so. (Pom); Seth Rerecich, jr. (TR); Logan Seal, jr. (Wai); Jordan McCowan, so. (Day); Boone Schmidt, sr. (Pom); Jacob Reisinger, sr. (Pom).

Girls basketball

GSL 4A/3A

MVP: Brynn McGaughy, sr., Central Valley. Defensive POY: Eden Sander, sr. Central Valley. Coach: Jason Wilson, Central Valley.

First team: Madilyn Crowley, jr. (Rid); Olivia McIntyre, sr. (GP); Emma Myers, sr. (Rid); Eden Sander, sr. (CV); Addison Wells Morrison, sr. (Mea).

Second team: Sloane Gardner, sr. (MtS); Keana Gosney, sr. (CV); McKenzie Handran, jr. (U-Hi); Ellie Thornton, so. (Mea); Gabbie Wilson, sr. (CV).

GSL 2A

MVP: Ashlan Bryant, so., Deer Park; Jaelyn McCormack-Marks, jr., Clarkston. Coach: KC Ahrens, Deer Park.

First team: Jacey Boesel, jr. (DP); Brooklyn Coe, sr. (DP); Emma Bryant, jr. (DP); Grace Kuhle, jr. (Pul); Reese de Groot, sr. (Cla).

Second team: Willow Burrill, sr. (WV); Ella Leavitt, sr. (Cla); River Sykes, sr. (Pul); Lexi Villavicencio, sr. (Cla), Berlyn Zimmerer, jr. (DP).

Northeast A

MVP: Kalista Malone, sr., Colville; Macy Cummings, sr., Lakeside. Defensive POY: Addison Hammel, so., Medical Lake. Coach: Ashley Moore, Colville; Lora Cummings, Lakeside.

First team: Addison Hammel, so. (ML); Navae Kinney, sr. (Col); Bella Tobeck, so. (Lak); Kaylee Winterroth, sr. (Riv); Adalynn Ortner, jr. (Col).

Second team: Brooklyn Stueckle, sr. (Lak); Madelynn Sumner, sr. (Col); Jocee Bryant, so. (ML); Adasha Gardner, sr. (ML); Jillian Owen, jr. (Lak).

Northeast 2B-North

MVP: Glenna Soliday, jr. Davenport. Coach: Brad Kirsch, St. George’s.

First team: Tenice Waters, so. (Rea); Clare Lathrop, jr. (Dav); Macey Shamblin, jr. (NWC); Ella Johnson, sr. (KF); Kalea Schlenker, jr. (StG).

Second team: Julianna Pope, fr. (NWC); Chasyn Waters, fr. (Rea); Kaitlyn Waters, jr. (NWC); Charlotte Soliday, fr. (Dav); Rylynn Green, so. (Rea).

Northwest 2B-South

MVP: Zoe Galbreath, jr., Lind-Ritzville/Sprague. Coach: Jordan Holmes, Colfax; Steve Wellsandt, Lind-Ritzville/Sprague.

First team: Taylee Phelps, jr. (Fre); Brenna Gilchrist, sr. (Col); Tyla Tiegs, fr. (Lib); Rylee Russell, jr. (Fre); Kendall Denny, sr. (Lib).

Second team: Logan Pecht so. (Fre); Jordan Jeske, jr. (Lib); Ava Swan, sr. (Col); Saige Galbreath, jr. (LRS); Isabella Huntley, jr. (Col).

Southeast 1B

MVP: Elena Flansburg, jr., Garfield-Palouse. Coach: Garrett Parrish, Garfield-Palouse.

First team: Ella Nollmeyer, sr. (Col); Megan Crider, fr. (Oak); Clair Moerhle, sr. (Col); Morgan Lentz, jr. (GP); Ellie Collier, eighth (GP); Lucy Hockett, sr. (Oak); Bradyn Henley, jr. (Oak); Taylor Gilbert, sr. (Pom); Grace Perry, so. (Oak); Peyton Benavides, so. (Day); Kyra Brantner, so. (GP).

Second team: Molly Huffman, fr. (GP), Rori Weber, jr. (Col); Lyla Kjack, fr. (Oak); Alyssa Hollingsworth, sr. (Wai); Isabella Field, sr. (Pom); Hanna Douglas, sr. (TR).

Boys wrestling

GSL 4A/3A

MVP: Czar Quintanilla, jr., University; Kaysic Lundquist, jr., Mead. Coach: Phil McLean, Mead.

First team: 106: Maddox Taft, so. (MtS); Bodie Slater, fr. (Mea). 113: Amadis Song, sr. (U-H). 120: Trandyn Lundquist, so. (Mea). 126: James Mason, sr. (Mea). 132: Ben Jaime, jr. (Mea). 138: Braxton Beard, so. (CV). 144: Jayson Bonnett, sr. (MtS); Israel Acosta, jr. (GP). 150: Paxon Cunanan, jr. (U-Hi). 157: Tyrese Guzman, sr. (SP). 165: Samuel Thomas, sr. (U-Hi); Noah Holman, sr. (GP). 175: Brayden Burgener, sr. (SP). 190: Bayden Beard, sr. (CV); Logan Ullah, jr. (Mea). 215: Braeden Harvey, sr. (Mea). 285: Ryan Sulpizio, sr. (U-Hi).

Second team: 106: Willis Tomeo, so. (Fer). 113: Andrew Agidius, jr. (Mea). 120: Cacee Gray, jr. (Che). 126: Billy Weisgerber, jr. (Mea). 132: Quinton O’Bannon, sr. (U-Hi). 138: Joseph Stahl V, sr. (SP). 144: Jackson Syron, sr. (Che). 150: Tyler Vandeventer, sr. (Mea). 157: Corbin Juarez, sr. (SP). 165: Lawrence Jackson, jr. (GP). 175: Cole Schumancher, sr. (Mea). 190: Ethan Harvey, sr. (Mea). 215: Preston Wentling, sr. (Rid). 285: Shane Swan, sr. (U-Hi).

GSL 2A

MVP: Alijah Rhodes, jr., Rogers. Coach: Ryan Jorgensen, Deer Park.

First team: 106: Tucker Miller, fr. (DP). 113: Ryder Markezic, fr. (WV). 120: Jonas Bond, jr. (DP). 126: Parker Hamilton, jr. (DP). 132: Elijah Wisman-Clough, sr. (DP). 138: Simeon Mattingly, sr. (WV). 144: Conner Nicholson, jr. (EV). 150: Roman Gumm, jr. (Rog). 157: Talan Hughes, sr. (EV). 165: Champ Bailey, sr. (WV). 175: Blake Berger, jr. (DP). 190: Evan Henry, sr. (DP). 215: Samuel Sears, sr. (Pul). 285: Logan Riley, jr. (WV).

Second team: 106: Brenton Reiha, fr. (EV). 113: Scott Bollinger, so. (WV). 120: Coby Valdez, so. (Cla). 126: Jaiden Peak, jr. (WV). 132: Thayne Crossley, sr. (DP). 138: Gavin Carnahan, sr. (DP). 144: Israel Manfredda, fr. (Pul). 150: Brock Berger, sr. (DP). 157: Gavin Czifro, fr. (WV). 165: Hunter Nicholson, jr. (EV). 175: Mason Matteson, sr. (WV). 190: Josh Moreau, sr. (WV). 215: Theodore Edge, jr. (Pul). 285: Hezekiah Slind, sr. (DP).

Northeast A

Coach: Garrett Raulston, Medical Lake; Michael Baumgarden, Lakeside.

First team: 106: Bodey Schweiger, so. (Riv). 113: Brayden Truax, fr. (Riv). 120: James Oliver, jr. (ML). 126: Konnor Spradling, sr. (Lak). 132: Mason James, sr. (Riv). 138: Praithan Borja, jr. (Lak). 144: Xane San Agustin, sr. (ML). 150: Myles Christen, sr. (Lak). 157: Ben Orth, jr. (Lak). 165: Peter Desroches, sr. (Riv). 175: Bryson Brindza, sr. (Col). 190: Ryder Wolcott, jr. (Riv). 215: True Cole, sr. (ML). 285: Jacob Schuch, jr. (Riv).

Northeast 2B North

MVP: Maddex Strobel, sr., Liberty; Brock Gustaveson, jr., Davenport. Coach: Matt Smith, Freeman; Daniel Swain, Newport.

First team: 106: Michael Winn, 8th, (KF). 113: Micah Rocha, fr. (NWC). 120: Bearret Murphey, so. (Fre). 126: Cooper Phillips, jr. (Col). 132: Alex Matusik, so. (Rea). 138: Quincy Paxton, fr. (Fre). 144: Malachi Hoff, jr. (Dav). 150: Maddex Strobel, sr. (Lib). 157: Dakota Katzer, jr. (Che). 165: Nolan Jeanneret, sr. (Che). 175: Dakota Acosta, sr. (Che). 190: Ares Swain, jr. (New). 215: Isaac Nelson, jr. (Col). 285: Kaden Hippler, sr. (KF).

First team: 106: Ryder Pedersen, fr. (Fre). 113: Quinten Malone, jr. (Fre). 120: Hunter Coe, so. (New). 126: Wayland Holmberg, fr. (Dav). 132: Andrew Worden, sr. (KF). 138: Ezekiel Evans, fr. (KF). 144: Tucker Hawk, jr. (Fre). 150: Carson Kubik, sr. (LRS). 157: Hudson Somes, fr (NWC). 165: Hunter Stearns, sr. (Che). 175: Joey Matherly, jr. (Lib). 190: Brock Gustaveson, jr. (Dav). 215: Landen Pillars, so. (New). 285: Brock Tracy, sr. (LRS).

Girls wrestling

GSL 4A/3A

MVP: Libby Roberts, sr., University; Raenah Smith, so., Mead. Coach: Bryce Tellinghusen; Kevin Roberts, Univeristy.

First team: 100: Lily Cunningham, fr. (U-Hi). 105: Taylor Pascua, sr. (Mea). 110: Jennifer Tian, so. (Che). 115: Maelia Amen, jr. (Rid). 120: Olivia Vignere, sr. (U-Hi). 125: Jalisca Holmgren, jr. (Che). 130: Paige McGee, so. (Che). 135: Lezah Kennard, so. (Fer). 140: Samara Weinstock, jr. (U-Hi). 145: Ireland Chodorowski, sr., (Che); Kathryn Ambute-Gibson, sr. (LC). 155: Hailee Argaw, jr. (Rid). 170: Temperence Trullinger-Middlemas, fr. (SP). 190: Naomi Sauders, fr. (LC). 235: Ren Schaber, jr. (Che).

Second team: 105: Camryn Daines, fr. (U-Hi). 110: Madi Benson, fr. (LC). 115: Sierra Kalaaukahi, jr. (Che). 120: Korie Giese, fr (U-Hi). 125: Davina Kostecka, sr. (CV). 130: Mariah Denney, so. (U-Hi). 135: Kendra Kane, jr. (U-Hi). 140: Skylar Buckner, so. (Che). 145: Cydney Au, jr. (SP). 155: Helora Agrippa, jr. (U-Hi). 170: Madelynn Fox, so. (Fer). 190: Stevie Hornyak, fr. (Mea). 235: Hazel Finnegan, jr. (MtS).

GSL 2A

MVP: Savannah Taylor, jr., Rogers. Coach: Whitney Bowerman, Rogers.

First team: 100: Isabelle Brinkman, jr. (Pul). 105: Magdalena Sebastian-Lorenzo, fr. (Rog). 110: Tilly Morgan, fr. (Cla). 115: Hafisatu Abess, so. (Pul). 120: Makenzie Weza, sr. (Cla). 125: Joelyn Hart, sr. (Cla). 130: Evelyn Scott, jr. (DP). 135: Blayke Tinsley, jr., (Clk). 140: Sabryna Pasamonte, jr. (WV). 145: Hailee Orgill, sr. (DP). 155: Chloe Bennett, jr. (EV). 170: Addy Steppe, sr. (Rog). 190: Aspen Hellickson, sr. (Cla). 235: Katherine Nelson, jr. (DP).

Second team: 105: Makinley Therien, fr. (Rog). 110: Aliya Hill-Hayward, so. (Rog). 115: Ellodie Flanagan, so. (Rog). 120: Elise Justis, fr. (Cla). 125: Olivia Wyatt, jr. (Cla). 130: Aviana Marek, so., (WV). 135: Jacqueline Molinari, sr. (Pul). 145: Jaelynn Luna, jr. (Rog). 155: Iraina Swift, so. (WV). 170: Brooklyn Cooper, so., (DP). 190: Samara Hagan, fr. (Cla). 235: Emma Flerchinger, so. (Cla).

Boys swim/dive

GSL 4A/3A/2A

MVP: Jake McCoy, sr., Pullman. Coach: Jennifer Hochwalt, Cheney.

First team: 50/100 Free: Liam Gringas, fr. (Rid). 200 Free: Ari Teske, sr. (Rid). 500 Free: Nolan Pollestad, jr. (Pul). 200 IM: Brock Pollestad, fr. (Pul). 100 Back: Ethan Gringas, jr. (Rid). 100 Fly: Levi Ritter, jr. (Pul). 100 Breast: Kevin Gu, fr. (Pul). Diving: Alma Smith, sr. (Che).

Second team: 50/100 Free: Zaine Pumphrey, sr. (Pul). 200 Free: Aiden Duff, jr. (Pul). 500 Free: Tanner Nelson, so. (Che). 200 IM: Luke Gao, jr. (Pul). 100 Back: Ayden Albertsen, fr. (Che). 100 Fly: Scott Frye, sr. (Pul). 100 Breast: Carson Bentley, fr. (Che).

Gymnastics

GSL 4A/3A/2A

Coach: Arnetta Mitchell, North Central.

First team: All-Around: Dezlyn Lundquist, sr. (Mea); Tabitha Pierce, sr. (Mea); Brooklyn Lawrence, sr. (NC). Vault: Brenna Vasicek, sr. (WV); Makena Christoff, fr. (Mea); Kylie Morais, sr. (CV). Bars: Delaney Christoff, jr. (Mea); Makena Christoff, fr. (Mea); Trynity Van Gelder, sr. (Rid). Beam: Julianne Stevenson. sr. (Rid); Kyla Roberts, jr. (U-Hi); Abagail Fielding, sr. (Mea). Floor: Aleah DeWitt, sr. (MtS); Delaney Christoff, jr. (Mea); Kylie Morais, sr. (CV).

Second team: All-Around: Kyla Roberts, jr. (U-Hi); Aleah DeWitt, sr. (MtS); Delaney Chirstoff, jr. (Mea). Vault: Emma LaSalle, fr. (LC); Kyle Roberts, jr. (U-Hi); Nora Houske, sr. (MtS). Bars: Abagail Fielding, sr. (Mea); Kyla Roberts, jr. (U-Hi); Lucy Jones, sr. (Mea). Beam: Aleah DeWitt, sr. (MtS); Gaby Ontiveros, sr. (LC); Makena Christoff. fr. (Mea). Floor: Makena Christoff, fr. (Mea); Kyla Roberts, jr. (U-Hi); Gaby Ontiveros, sr. (LC).