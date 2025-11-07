The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix sprint ESPN2

10 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix (qualifying) ESPNews

Basketball, college men

9 a.m.: Alabama at St. John’s FS1

110:30 a.m.: Western Carolina at Duke KSKN

1 p.m.: Eastern Washington at Colorado ESPN+

4 p.m.: Arkansas at Michigan State Fox 28

7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena ESPN2

Basketball, college women

1 p.m.: Washington State at Southern Utah ESPN+

1 p.m.: Eastern Washington at Arizona State ESPN+

Basketball, NBA

5 p.m.: L.A. Lakers at Atlanta NBATV

7:30 p.m.: Phoenix at L.A. Clippers ESPN

Football, college

9 a.m.: Indiana at Penn State Fox 28

9 a.m.: Georgia at Mississippi State ESPN

9 a.m.: BYU at Texas Tech ABC

9 a.m.: Colorado at West Virginia TNT

9 a.m.: James Madison at Marshall ESPN2

9 a.m.: Southern Mississippi at Arkansas State ESPNU

9 a.m.: Temple at Army CBS Sports

11:30 a.m.: Maryland at Rutgers FS1

Noon: Eastern Washington at Montana SWX

12:30 p.m.: Texas A&M at Missouri ABC

12:30 p.m.: Oregon at Iowa CBS

12:30 p.m.: Syracuse at Miami ESPN

12:30 p.m.: Duke at UConn CBS Sports

12:30 p.m.: Kansas at Arizona ESPN2

12:30 p.m.: Iowa State at TCU Fox 28

1 p.m.: Whitworth at Willamette FloCollege

1 p.m.: South Dakota State at South Dakota ESPNU

1:30 p.m.: Washington at Wisconsin Big Ten Network

1:30 p.m.: Stanford at North Carolina KSKN

3 p.m.: Air Force at San Jose State FS1

4 p.m.: UC Davis at Idaho SWX

4 p.m.: Wake Forest at Virginia ESPN

4 p.m.: California at Louisville ESPN2

4:30 p.m.: LSU at Alabama ABC

4:30 p.m.: Navy at Notre Dame NBC

4:30 p.m.: Nevada at Utah State CBS Sports

6 p.m.: Nebraska at UCLA Fox 28

6:30 p.m.: UNLV at Colorado State FS1

7 p.m.: Sam Houston at Oregon State KSKN

Golf

Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf

7 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf

10:30 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Portland Victory+

Soccer, men

7 a.m.: EFL: Coventry City at Stoke City CBS Sports

7 a.m.: EPL: Fulham at Everton USA

9:30 a.m.: EPL: Arsenal at Sunderland NBC

Noon: EPL: Wolverhampton at Chelsea NBC

Soccer, women

9 a.m.: NWSL: Louisville at Washington CBS

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

1 p.m.: Eastern Washington at Colorado 920-AM / 100.7-FM

7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena … 590-AM / 96.1-FM

Football, college

Noon: Eastern Washington at Montana 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change