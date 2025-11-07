On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix sprint ESPN2
10 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix (qualifying) ESPNews
Basketball, college men
9 a.m.: Alabama at St. John’s FS1
110:30 a.m.: Western Carolina at Duke KSKN
1 p.m.: Eastern Washington at Colorado ESPN+
4 p.m.: Arkansas at Michigan State Fox 28
7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena ESPN2
Basketball, college women
1 p.m.: Washington State at Southern Utah ESPN+
1 p.m.: Eastern Washington at Arizona State ESPN+
Basketball, NBA
5 p.m.: L.A. Lakers at Atlanta NBATV
7:30 p.m.: Phoenix at L.A. Clippers ESPN
Football, college
9 a.m.: Indiana at Penn State Fox 28
9 a.m.: Georgia at Mississippi State ESPN
9 a.m.: BYU at Texas Tech ABC
9 a.m.: Colorado at West Virginia TNT
9 a.m.: James Madison at Marshall ESPN2
9 a.m.: Southern Mississippi at Arkansas State ESPNU
9 a.m.: Temple at Army CBS Sports
11:30 a.m.: Maryland at Rutgers FS1
Noon: Eastern Washington at Montana SWX
12:30 p.m.: Texas A&M at Missouri ABC
12:30 p.m.: Oregon at Iowa CBS
12:30 p.m.: Syracuse at Miami ESPN
12:30 p.m.: Duke at UConn CBS Sports
12:30 p.m.: Kansas at Arizona ESPN2
12:30 p.m.: Iowa State at TCU Fox 28
1 p.m.: Whitworth at Willamette FloCollege
1 p.m.: South Dakota State at South Dakota ESPNU
1:30 p.m.: Washington at Wisconsin Big Ten Network
1:30 p.m.: Stanford at North Carolina KSKN
3 p.m.: Air Force at San Jose State FS1
4 p.m.: UC Davis at Idaho SWX
4 p.m.: Wake Forest at Virginia ESPN
4 p.m.: California at Louisville ESPN2
4:30 p.m.: LSU at Alabama ABC
4:30 p.m.: Navy at Notre Dame NBC
4:30 p.m.: Nevada at Utah State CBS Sports
6 p.m.: Nebraska at UCLA Fox 28
6:30 p.m.: UNLV at Colorado State FS1
7 p.m.: Sam Houston at Oregon State KSKN
Golf
Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf
7 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf
10:30 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Portland Victory+
Soccer, men
7 a.m.: EFL: Coventry City at Stoke City CBS Sports
7 a.m.: EPL: Fulham at Everton USA
9:30 a.m.: EPL: Arsenal at Sunderland NBC
Noon: EPL: Wolverhampton at Chelsea NBC
Soccer, women
9 a.m.: NWSL: Louisville at Washington CBS
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
1 p.m.: Eastern Washington at Colorado 920-AM / 100.7-FM
7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena … 590-AM / 96.1-FM
Football, college
Noon: Eastern Washington at Montana 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change