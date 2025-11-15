The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

2 p.m.: NHRA Finals FS1

Basketball, college men

9:30 a.m.: Notre Dame at Ohio State FS1

Noon: Houston at Auburn ESPN

2 p.m.: UNLV at Memphis ESPN

5:30 p.m.: Miami at Florida ESPN

Basketball, college women

10 a.m.: TCU at NC State ESPN

Noon: Louisville at Clemson ESPN2

2 p.m.: Stanford at Gonzaga SWX

Basketball, NBA G League

11 a.m.: Capital City at College Park NBA TV

1 p.m.: Noblesville at Iowa NBA TV

Football, NFL

6:30 a.m.: Washington vs. Miami in Spain NFL Network

10 a.m.: Tampa Bay at Buffalo CBS

1:05 p.m.: Seattle at L.A. Rams Fox 28

1:25 p.m.: Kansas City at Denver CBS

5:20 p.m.: Denver at Philadelphia NBC

Golf

8 a.m.: PGA: Bermuda Championship Golf

11 a.m.: LPGA: The ANNIKA Golf

1 p.m.: Champions: Charles Schwab Cup Championship Golf

Hockey, NHL

6 a.m.: Nashville vs. Pittsburgh in Sweden NHL Network

4 p.m.: Detroit at N.Y. Rangers NHL Network

Soccer, men, USL League One final

2 p.m.: Spokane at Knoxville ESPN+

Soccer, men

6 a.m.: World Cup qualifying: Ireland vs. Hungary FS1

11:45 a.m.: World Cup qualifying: Norway vs. Italy FS1

Soccer, women

8 a.m.: NCAA Tournament: Princeton at Cornell ESPNU

10 a.m.: NCAA Tournament: Virginia at SMU ESPNU

Noon: NWSL: Gotham FC at Orlando ABC

Volleyball, college women

2 p.m.: SMU at Stanford ESPN2

Wintersports

11:30 a.m.: Curling: U.S. Olympic Trials USA

Noon: Figure skating: Skate America NBC

4 p.m.: Curling: U.S. Olympic Trials USA

Wrestling, college

4 p.m.: National Duals Invitational ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college women

2 p.m.: Stanford at Gonzaga 101.5-FM

Football, NFL

6:30 a.m.: Washington vs. Miami in Spain 700-AM / 105.3-FM

1:05 p.m.: Seattle at L.A. Rams 94.5-FM

5:20 p.m.: Detroit at Philadelphia 700-AM /1 05.3-FM

All events subject to change