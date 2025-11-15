On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
2 p.m.: NHRA Finals FS1
Basketball, college men
9:30 a.m.: Notre Dame at Ohio State FS1
Noon: Houston at Auburn ESPN
2 p.m.: UNLV at Memphis ESPN
5:30 p.m.: Miami at Florida ESPN
Basketball, college women
10 a.m.: TCU at NC State ESPN
Noon: Louisville at Clemson ESPN2
2 p.m.: Stanford at Gonzaga SWX
Basketball, NBA G League
11 a.m.: Capital City at College Park NBA TV
1 p.m.: Noblesville at Iowa NBA TV
Football, NFL
6:30 a.m.: Washington vs. Miami in Spain NFL Network
10 a.m.: Tampa Bay at Buffalo CBS
1:05 p.m.: Seattle at L.A. Rams Fox 28
1:25 p.m.: Kansas City at Denver CBS
5:20 p.m.: Denver at Philadelphia NBC
Golf
8 a.m.: PGA: Bermuda Championship Golf
11 a.m.: LPGA: The ANNIKA Golf
1 p.m.: Champions: Charles Schwab Cup Championship Golf
Hockey, NHL
6 a.m.: Nashville vs. Pittsburgh in Sweden NHL Network
4 p.m.: Detroit at N.Y. Rangers NHL Network
Soccer, men, USL League One final
2 p.m.: Spokane at Knoxville ESPN+
Soccer, men
6 a.m.: World Cup qualifying: Ireland vs. Hungary FS1
11:45 a.m.: World Cup qualifying: Norway vs. Italy FS1
Soccer, women
8 a.m.: NCAA Tournament: Princeton at Cornell ESPNU
10 a.m.: NCAA Tournament: Virginia at SMU ESPNU
Noon: NWSL: Gotham FC at Orlando ABC
Volleyball, college women
2 p.m.: SMU at Stanford ESPN2
Wintersports
11:30 a.m.: Curling: U.S. Olympic Trials USA
Noon: Figure skating: Skate America NBC
4 p.m.: Curling: U.S. Olympic Trials USA
Wrestling, college
4 p.m.: National Duals Invitational ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college women
2 p.m.: Stanford at Gonzaga 101.5-FM
Football, NFL
6:30 a.m.: Washington vs. Miami in Spain 700-AM / 105.3-FM
1:05 p.m.: Seattle at L.A. Rams 94.5-FM
5:20 p.m.: Detroit at Philadelphia 700-AM /1 05.3-FM
