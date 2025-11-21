On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
8 p.m.: F1: Las Vegas Grand Prix ESPN
Basketball, college men
11 a.m.: Central Michigan at Marquette truTV
1 p.m.: Providence vs. Penn State in Uncasville, Conn. truTV
6 p.m.: Eastern Oregon at Idaho ESPN+
Basketball, college women
11 a.m.: Kentucky at Louisville KSKN
Basketball, high school
10 a.m.: Iowa United vs. Dynamic Prep … NBA TV
11:30 a.m.: Southeastern Prep vs. Columbus … NBA TV
Basketball, NBA
2 p.m.: New York at Orlando NBA TV
5 p.m.: Detroit at Milwaukee NBA TV
Football, college
9 a.m.: Rutgers at Ohio State Fox 28
9 a.m.: Missouri at Oklahoma ABC
9 a.m.: Miami at Virginia Tech ESPN
9 a.m.: Louisville at SMU ESPN2
9 a.m.: Kansas at Iowa State FS1
9 a.m.: Tulsa at Army CBS Sports
9 a.m.: Harvard at Yale ESPNU
10 a.m.: Washington State at James Madison ESPN+
10 a.m.: Baylor at Arizona TNT
Noon: Division III playoffs: Chapman at Whitworth ESPN+
12:30 p.m.: USC at Oregon CBS
12:30 p.m.: Syracuse at Notre Dame NBC
12:30 p.m.: Kentucky at Vanderbilt ESPN
12:30 p.m.: Arkansas at Texas ABC
12:30 p.m.: Michigan State at Iowa FS1
12:30 p.m.: Jacksonville State at FIU CBS Sports
12:45 p.m.: Tulane at Temple ESPNU
1 p.m.: Idaho State at Idaho SWX
1 p.m.: TCU at Houston Fox 28
1:30 p.m.: Furman at Clemson KSKN
2 p.m.: Eastern Washington at Cal Poly ESPN+
4 p.m.: Pittsburgh at Georgia Tech ESPN
4 p.m.: Nebraska at Penn State NBC
4 p.m.: New Mexico at Air Force CBS Sports
4 p.m.: Colorado State at Boise State FS1
4:30 p.m.: Tennessee at Florida ABC
4:30 p.m.: North Texas at Rice ESPNU
5 p.m.: BYU at Cincinnati Fox 28
5 p.m.: Arizona State at Colorado ESPN2
7:30 p.m.: Washington at UCLA NBC
7:30 p.m.: Utah State at Fresno State CBS Sports
7:30 p.m.: San Jose State at San Diego State FS1
Golf
10 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf
11 a.m.: LPGA: CME Group Tour Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Columbus at Detroit NHL Network
4 p.m.: Edmonton at Florida NHL Network
4 p.m.: Seattle at Pittsburgh ESPN+
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Victoria at Spokane Victory+
Soccer, men
4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Burnley USA
6 a.m.: Serie A: Bologna at Udinese CBS Sports
7 a.m.: EPL: West Ham at Bournemouth USA
9 a.m.: USL Championship final: Pittsburgh at FC Tulsa CBS
9:30 a.m.: EPL: Manchester City at Newcastle NBC
Soccer, women
Noon: USL Super League: Spokane at Brooklyn Peacock
5 p.m.: NWSL championship: Washington at Gotham FC CBS
Cross country, college
7 a.m.: NCAA Championships … ESPNU
Saturday’s Radio Highlights
Football, college
10 a.m.: Washington St. at James Madison 920-AM / 100.7-FM
2 p.m.: Eastern Washington at Cal Poly 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Victoria at Spokane 103.5-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change