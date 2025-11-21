The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
42°F
Current Conditions
Broken clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

8 p.m.: F1: Las Vegas Grand Prix ESPN

Basketball, college men

11 a.m.: Central Michigan at Marquette truTV

1 p.m.: Providence vs. Penn State in Uncasville, Conn. truTV

6 p.m.: Eastern Oregon at Idaho ESPN+

Basketball, college women

11 a.m.: Kentucky at Louisville KSKN

Basketball, high school

10 a.m.: Iowa United vs. Dynamic Prep … NBA TV

11:30 a.m.: Southeastern Prep vs. Columbus … NBA TV

Basketball, NBA

2 p.m.: New York at Orlando NBA TV

5 p.m.: Detroit at Milwaukee NBA TV

Football, college

9 a.m.: Rutgers at Ohio State Fox 28

9 a.m.: Missouri at Oklahoma ABC

9 a.m.: Miami at Virginia Tech ESPN

9 a.m.: Louisville at SMU ESPN2

9 a.m.: Kansas at Iowa State FS1

9 a.m.: Tulsa at Army CBS Sports

9 a.m.: Harvard at Yale ESPNU

10 a.m.: Washington State at James Madison ESPN+

10 a.m.: Baylor at Arizona TNT

Noon: Division III playoffs: Chapman at Whitworth ESPN+

12:30 p.m.: USC at Oregon CBS

12:30 p.m.: Syracuse at Notre Dame NBC

12:30 p.m.: Kentucky at Vanderbilt ESPN

12:30 p.m.: Arkansas at Texas ABC

12:30 p.m.: Michigan State at Iowa FS1

12:30 p.m.: Jacksonville State at FIU CBS Sports

12:45 p.m.: Tulane at Temple ESPNU

1 p.m.: Idaho State at Idaho SWX

1 p.m.: TCU at Houston Fox 28

1:30 p.m.: Furman at Clemson KSKN

2 p.m.: Eastern Washington at Cal Poly ESPN+

4 p.m.: Pittsburgh at Georgia Tech ESPN

4 p.m.: Nebraska at Penn State NBC

4 p.m.: New Mexico at Air Force CBS Sports

4 p.m.: Colorado State at Boise State FS1

4:30 p.m.: Tennessee at Florida ABC

4:30 p.m.: North Texas at Rice ESPNU

5 p.m.: BYU at Cincinnati Fox 28

5 p.m.: Arizona State at Colorado ESPN2

7:30 p.m.: Washington at UCLA NBC

7:30 p.m.: Utah State at Fresno State CBS Sports

7:30 p.m.: San Jose State at San Diego State FS1

Golf

10 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf

11 a.m.: LPGA: CME Group Tour Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Columbus at Detroit NHL Network

4 p.m.: Edmonton at Florida NHL Network

4 p.m.: Seattle at Pittsburgh ESPN+

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Victoria at Spokane Victory+

Soccer, men

4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Burnley USA

6 a.m.: Serie A: Bologna at Udinese CBS Sports

7 a.m.: EPL: West Ham at Bournemouth USA

9 a.m.: USL Championship final: Pittsburgh at FC Tulsa CBS

9:30 a.m.: EPL: Manchester City at Newcastle NBC

Soccer, women

Noon: USL Super League: Spokane at Brooklyn Peacock

5 p.m.: NWSL championship: Washington at Gotham FC CBS

Cross country, college

7 a.m.: NCAA Championships … ESPNU

Saturday’s Radio Highlights

Football, college

10 a.m.: Washington St. at James Madison 920-AM / 100.7-FM

2 p.m.: Eastern Washington at Cal Poly 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Victoria at Spokane 103.5-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change