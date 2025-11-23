The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
45°F
Current Conditions
Light rain
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

8 a.m.: ESPN Invite: Rhode Island vs. Towson ESPN2

10 a.m.: Player Era: Tennessee vs. Rutgers TNT

10:30 a.m.: ESPN Invite: Liberty vs. Vermont ESPNU

11 a.m.: Player Era: Creighton vs. Baylor truTV

12:30 p.m.: Player Era: Notre Dame vs. Kansas TNT

1:30 p.m.: Player Era: St. John’s vs. Iowa State truTV

1:30 p.m.: ESPN Invite: Temple vs. UC San Diego ESPNU

2 p.m.: Maui Invite: USC vs. Boise State ESPN2

3 p.m.: Players Era: Syracuse vs. Houston TNT

3 p.m.: Sunshine Slam: Ohio vs. George Mason CBS Sports

4 p.m.: ESPN Invite: Princeton vs. Bradley ESPNU

5 p.m.: Player Era: Oregon vs. Auburn truTV

5:30 p.m.: Sunshine Slam: Loyola Marymount vs. FAU CBS Sports

6 p.m.: Maui Invite: Washington State vs. Chaminade ESPNU

6:30 p.m.: Player Era: Gonzaga vs. Alabama TNT

7:30 p.m.: Wildcat Classic: Denver vs. Arizona CBS Sports

7:30 p.m.: Player Era: San Diego State vs. Michigan truTV

8:30 p.m.: Maui Invite: Arizona State vs. Texas ESPN2

8:59 p.m.: Player Era: UNLV vs. Maryland TNT

Basketball, NBA

4 p.m.: Cleveland at Toronto Peacock

6:30 p.m.: Houston at Phoenix Peacock

Football, NFL

5:15 p.m.: Carolina at San Francisco ESPN

Soccer, men’s club

Noon: EPL: Manchester United at Everton USA

7 p.m.: MLS playoffs: San Diego at Minnesota Apple TV

Monday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Maui Invite: WSU vs. Chaminade 920-AM / 100.7-FM

6:30 p.m.: Player Era: Gonzaga vs. Alabama 590-AM / 96.1-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Carolina at San Francisco 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change