On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS
Basketball, college men
7:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: VCU vs. Virginia Tech ESPN2
9:30 a.m.: Connecticut vs. Illinois in New York Fox 28
10 a.m.: Battle 4 Atlantis: Vanderbilt vs. Saint Mary’s ESPN2
11 a.m.: Oklahoma vs. Marquette in Chicago NBC
Noon: Children’s Invite: Providence vs. Florida Fox 28
Noon: ESPN Invite: Furman vs. Illinois State ESPN2
1:30 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. USF ESPNU
2 p.m.: Texas A&M at Florida State ESPN2
2:30 p.m.: Children’s Invite: Wisconsin vs. TCU Fox 28
4 p.m.: Emerald Coast Classic: Ga. Tech vs. DePaul CBS Sports
4 p.m.: Ohio State at Pittsburgh ESPN
6 p.m.: Holiday Hoops: Sam Houston vs. Idaho ESPN+
6:30 p.m.: ESPN Invite: BYU vs. TBD ESPN
6:30 p.m.: Emerald Coast Classic: LSU vs. Drake CBS Sports
Basketball, college women
2:30 p.m.: Paradise Jam: Miami (OH) vs. WSU ESPN+
5 p.m.: Portland Invite: Nevada vs. Eastern Washington ESPN+
Football, college
9 a.m.: Mississippi at Mississippi State ABC
9 a.m.: Utah at Kansas ESPN
9 a.m.: Iowa at Nebraska CBS
9 a.m.: Ohio at Buffalo ESPNU
9 a.m.: Kent State at Northern Illinois CBS Sports
Noon: Air Force at Colorado State FS1
12:30 p.m.: Georgia at Georgia Tech ABC
12:30 p.m.: San Diego State at New Mexico CBS Sports
12:30 p.m.: Temple at North Texas ESPN
1 p.m.: Boise State at Utah State CBS
4:30 p.m.: Indiana at Purdue NBC
4:30 p.m.: Texas A&M at Texas ABC
6 p.m.: Arizona at Arizona State Fox 28
Football, NFL
Noon: Chicago at Philadelphia Amazon Prime
Golf
6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: N.Y. Rangers at Boston TNT
4 p.m.: Pittsburgh at Columbus NHL
Hockey, WHL
7 p.m.: Spokane at Kamloops Victory+
Soccer, women’s friendly
4 p.m.: United States vs. Italy TNT
Friday’s Radio Highlights
Basketball, college women
10:30 a.m.: Gonzaga vs. Indiana in Estero, Fla. 101.5-FM
Football, NFL
Noon: Chicago at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7 p.m.: Spokane at Kamloops 1510-AM / 103.5-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (sprint) ESPN2
10 am.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS
Basketball, college men
7:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPN2
10 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPN2
1:30 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPNU
4 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPNU
Basketball, college women
4:30 p.m.: Paradise Jam: WSU vs. LSU ESPN+
Basketball, NBA
2 p.m.: Boston at Minnesota NBA
5:30 p.m.: New Orleans at Golden State NBA
Football, college
9 a.m.: Ohio State at Michigan Fox 28
9 a.m.: Texas Tech at West Virginia ESPN
9 a.m.: Miami at Pittsburgh ABC
9 a.m.: Houston at Baylor TNT
9 a.m.: Colorado at Kansas State FS1
9 a.m.: Iowa State at Oklahoma ESPNU
9 a.m.: Ball State at Miami (OH) CBS Sports
10 a.m.: Central Florida at Brigham Young ESPN2
11 a.m.: Grambling at Southern NBC
Noon: Boston College at Syracuse KSKN
12:30 p.m.: Oregon at Washington CBS
12:30 p.m.: Louisiana State at Oklahoma ABC
12:30 p.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN
12:30 p.m.: Wisconsin at Minnesota FS1
12:30 p.m.: Cincinnati at Texas Christian Fox 28
12:30 p.m.: Kennesaw State at Liberty CBS Sports
12:45 p.m.: James Madison at Coastal Carolina ESPNU
1:30 p.m.: Florida State at Florida ESPN2
3:30 p.m.: Oregon State at Washington State KSKN
4 p.m.: Virginia Tech at Virginia ESPN
4 p.m.: Maryland at Michigan State FS1
4:30 p.m.: Alabama at Auburn ABC
4:30 p.m.: UCLA at USC NBC
4:30 p.m.: Carlotte at Tulane ESPNU
4:30 p.m.: Northwestern at Illinois Fox 28
5 p.m.: Southern Methodist at California ESPN2
6 p.m.: UNLV at Nevada CBS Sports
7:30 p.m.: Notre Dame at Stanford ESPN
7:30 p.m.: Fresno State at San Jose State FS1
Golf
6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf
Hockey, NHL
11 a.m.: Tampa Bay at N.Y. Rangers NHL
4 p.m.: Toronto at Pittsburgh NHL
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Soccer, men’s club
7 a.m.: EPL: Brentford at Burnely USA
9:30 a.m.: EPL: Everton at Newcastle USA
Noon: EPL: Tottenham at Fulham USA
3 p.m.: MLS playoffs: Miami at N.Y. City AppleTV
6 p.m.: MLS playoffs: San Diego at Vancouver AppleTV
Saturday’s Radio Highlights
Football, college
9 a.m.: Ohio State at Michigan 700-AM / 105.3-FM
3:30 p.m.: Oregon St. at Washington St. 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: F1: Qatar Grand Prix ESPN2
Basketball, college men
12:30 p.m.: St. Bonaventure at Florida Atlantic ESPN2
Basketball, college women
11:30 a.m.: Connecticut at Xavier FS1
3 p.m.: Portland Invite: EWU vs. Portland 3 p.m.
Football, NFL
10 a.m.: San Francisco at Cleveland CBS
1:05 p.m.: Minnesota at Seattle Fox 28
1:25 p.m.: Buffalo at Pittsburgh CBS
5:20 p.m.: Denver at Washington NBC
Hockey, NHL
10 a.m.: Washington at N.Y. Islanders NHL
Soccer, men’s club
6:05 a.m.: EPL: Aston Villa at Wolverhampton USA
8:30 a.m.: EPL: Chelsea at Arsenal USA
Noon: La Liga: Girona at Real Madrid ABC
Sunday’s Radio Highlights
Football, NFL
1:05 p.m.: Minnesota at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Denver at Washington 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change