On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS

Basketball, college men

7:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: VCU vs. Virginia Tech ESPN2

9:30 a.m.: Connecticut vs. Illinois in New York Fox 28

10 a.m.: Battle 4 Atlantis: Vanderbilt vs. Saint Mary’s ESPN2

11 a.m.: Oklahoma vs. Marquette in Chicago NBC

Noon: Children’s Invite: Providence vs. Florida Fox 28

Noon: ESPN Invite: Furman vs. Illinois State ESPN2

1:30 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. USF ESPNU

2 p.m.: Texas A&M at Florida State ESPN2

2:30 p.m.: Children’s Invite: Wisconsin vs. TCU Fox 28

4 p.m.: Emerald Coast Classic: Ga. Tech vs. DePaul CBS Sports

4 p.m.: Ohio State at Pittsburgh ESPN

6 p.m.: Holiday Hoops: Sam Houston vs. Idaho ESPN+

6:30 p.m.: ESPN Invite: BYU vs. TBD ESPN

6:30 p.m.: Emerald Coast Classic: LSU vs. Drake CBS Sports

Basketball, college women

2:30 p.m.: Paradise Jam: Miami (OH) vs. WSU ESPN+

5 p.m.: Portland Invite: Nevada vs. Eastern Washington ESPN+

Football, college

9 a.m.: Mississippi at Mississippi State ABC

9 a.m.: Utah at Kansas ESPN

9 a.m.: Iowa at Nebraska CBS

9 a.m.: Ohio at Buffalo ESPNU

9 a.m.: Kent State at Northern Illinois CBS Sports

Noon: Air Force at Colorado State FS1

12:30 p.m.: Georgia at Georgia Tech ABC

12:30 p.m.: San Diego State at New Mexico CBS Sports

12:30 p.m.: Temple at North Texas ESPN

1 p.m.: Boise State at Utah State CBS

4:30 p.m.: Indiana at Purdue NBC

4:30 p.m.: Texas A&M at Texas ABC

6 p.m.: Arizona at Arizona State Fox 28

Football, NFL

Noon: Chicago at Philadelphia Amazon Prime

Golf

6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: N.Y. Rangers at Boston TNT

4 p.m.: Pittsburgh at Columbus NHL

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Kamloops Victory+

Soccer, women’s friendly

4 p.m.: United States vs. Italy TNT

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college women

10:30 a.m.: Gonzaga vs. Indiana in Estero, Fla. 101.5-FM

Football, NFL

Noon: Chicago at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Kamloops 1510-AM / 103.5-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (sprint) ESPN2

10 am.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS

Basketball, college men

7:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPN2

10 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPN2

1:30 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPNU

4 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD ESPNU

Basketball, college women

4:30 p.m.: Paradise Jam: WSU vs. LSU ESPN+

Basketball, NBA

2 p.m.: Boston at Minnesota NBA

5:30 p.m.: New Orleans at Golden State NBA

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Michigan Fox 28

9 a.m.: Texas Tech at West Virginia ESPN

9 a.m.: Miami at Pittsburgh ABC

9 a.m.: Houston at Baylor TNT

9 a.m.: Colorado at Kansas State FS1

9 a.m.: Iowa State at Oklahoma ESPNU

9 a.m.: Ball State at Miami (OH) CBS Sports

10 a.m.: Central Florida at Brigham Young ESPN2

11 a.m.: Grambling at Southern NBC

Noon: Boston College at Syracuse KSKN

12:30 p.m.: Oregon at Washington CBS

12:30 p.m.: Louisiana State at Oklahoma ABC

12:30 p.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN

12:30 p.m.: Wisconsin at Minnesota FS1

12:30 p.m.: Cincinnati at Texas Christian Fox 28

12:30 p.m.: Kennesaw State at Liberty CBS Sports

12:45 p.m.: James Madison at Coastal Carolina ESPNU

1:30 p.m.: Florida State at Florida ESPN2

3:30 p.m.: Oregon State at Washington State KSKN

4 p.m.: Virginia Tech at Virginia ESPN

4 p.m.: Maryland at Michigan State FS1

4:30 p.m.: Alabama at Auburn ABC

4:30 p.m.: UCLA at USC NBC

4:30 p.m.: Carlotte at Tulane ESPNU

4:30 p.m.: Northwestern at Illinois Fox 28

5 p.m.: Southern Methodist at California ESPN2

6 p.m.: UNLV at Nevada CBS Sports

7:30 p.m.: Notre Dame at Stanford ESPN

7:30 p.m.: Fresno State at San Jose State FS1

Golf

6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf

Hockey, NHL

11 a.m.: Tampa Bay at N.Y. Rangers NHL

4 p.m.: Toronto at Pittsburgh NHL

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Soccer, men’s club

7 a.m.: EPL: Brentford at Burnely USA

9:30 a.m.: EPL: Everton at Newcastle USA

Noon: EPL: Tottenham at Fulham USA

3 p.m.: MLS playoffs: Miami at N.Y. City AppleTV

6 p.m.: MLS playoffs: San Diego at Vancouver AppleTV

Saturday’s Radio Highlights

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Michigan 700-AM / 105.3-FM

3:30 p.m.: Oregon St. at Washington St. 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

9 a.m.: F1: Qatar Grand Prix ESPN2

Basketball, college men

12:30 p.m.: St. Bonaventure at Florida Atlantic ESPN2

Basketball, college women

11:30 a.m.: Connecticut at Xavier FS1

3 p.m.: Portland Invite: EWU vs. Portland 3 p.m.

Football, NFL

10 a.m.: San Francisco at Cleveland CBS

1:05 p.m.: Minnesota at Seattle Fox 28

1:25 p.m.: Buffalo at Pittsburgh CBS

5:20 p.m.: Denver at Washington NBC

Hockey, NHL

10 a.m.: Washington at N.Y. Islanders NHL

Soccer, men’s club

6:05 a.m.: EPL: Aston Villa at Wolverhampton USA

8:30 a.m.: EPL: Chelsea at Arsenal USA

Noon: La Liga: Girona at Real Madrid ABC

Sunday’s Radio Highlights

Football, NFL

1:05 p.m.: Minnesota at Seattle 94.5-FM

5:20 p.m.: Denver at Washington 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change