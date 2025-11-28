The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (sprint) ESPN2

10 am.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS

Basketball, college women

4:30 p.m.: Paradise Jam: WSU vs. LSU ESPN+

Basketball, NBA

2 p.m.: Boston at Minnesota NBA

5:30 p.m.: New Orleans at Golden State NBA

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Michigan Fox 28

9 a.m.: Texas Tech at West Virginia ESPN

9 a.m.: Miami at Pittsburgh ABC

9 a.m.: Houston at Baylor TNT

9 a.m.: Colorado at Kansas State FS1

9 a.m.: Iowa State at Oklahoma ESPNU

9 a.m.: Ball State at Miami (OH) CBS Sports

10 a.m.: Central Florida at Brigham Young ESPN2

11 a.m.: Grambling at Southern NBC

Noon: Boston College at Syracuse KSKN

12:30 p.m.: Oregon at Washington CBS

12:30 p.m.: Louisiana State at Oklahoma ABC

12:30 p.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN

12:30 p.m.: Wisconsin at Minnesota FS1

12:30 p.m.: Cincinnati at Texas Christian Fox 28

12:30 p.m.: Kennesaw State at Liberty CBS Sports

12:45 p.m.: James Madison at Coastal Carolina ESPNU

1:30 p.m.: Florida State at Florida ESPN2

3:30 p.m.: Oregon State at Washington State KSKN

4 p.m.: Virginia Tech at Virginia ESPN

4 p.m.: Maryland at Michigan State FS1

4:30 p.m.: Alabama at Auburn ABC

4:30 p.m.: UCLA at USC NBC

4:30 p.m.: Charlotte at Tulane ESPNU

4:30 p.m.: Northwestern at Illinois Fox 28

5 p.m.: Southern Methodist at California ESPN2

6 p.m.: UNLV at Nevada CBS Sports

7:30 p.m.: Notre Dame at Stanford ESPN

7:30 p.m.: Fresno State at San Jose State FS1

Golf

6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf

Hockey, NHL

11 a.m.: Tampa Bay at N.Y. Rangers NHL

4 p.m.: Toronto at Pittsburgh NHL

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Soccer, men’s club

7 a.m.: EPL: Brentford at Burnely USA

9:30 a.m.: EPL: Everton at Newcastle USA

Noon: EPL: Tottenham at Fulham USA

3 p.m.: MLS playoffs: Miami at N.Y. City AppleTV

6 p.m.: MLS playoffs: San Diego at Vancouver AppleTV

Saturday’s Radio Highlights

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Michigan 700-AM / 105.3-FM

3:30 p.m.: Oregon St. at Washington St. 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change