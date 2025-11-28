On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Qatar Grand Prix (sprint) ESPN2
10 am.: F1: Qatar Grand Prix (qualifying) ESPNEWS
Basketball, college women
4:30 p.m.: Paradise Jam: WSU vs. LSU ESPN+
Basketball, NBA
2 p.m.: Boston at Minnesota NBA
5:30 p.m.: New Orleans at Golden State NBA
Football, college
9 a.m.: Ohio State at Michigan Fox 28
9 a.m.: Texas Tech at West Virginia ESPN
9 a.m.: Miami at Pittsburgh ABC
9 a.m.: Houston at Baylor TNT
9 a.m.: Colorado at Kansas State FS1
9 a.m.: Iowa State at Oklahoma ESPNU
9 a.m.: Ball State at Miami (OH) CBS Sports
10 a.m.: Central Florida at Brigham Young ESPN2
11 a.m.: Grambling at Southern NBC
Noon: Boston College at Syracuse KSKN
12:30 p.m.: Oregon at Washington CBS
12:30 p.m.: Louisiana State at Oklahoma ABC
12:30 p.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN
12:30 p.m.: Wisconsin at Minnesota FS1
12:30 p.m.: Cincinnati at Texas Christian Fox 28
12:30 p.m.: Kennesaw State at Liberty CBS Sports
12:45 p.m.: James Madison at Coastal Carolina ESPNU
1:30 p.m.: Florida State at Florida ESPN2
3:30 p.m.: Oregon State at Washington State KSKN
4 p.m.: Virginia Tech at Virginia ESPN
4 p.m.: Maryland at Michigan State FS1
4:30 p.m.: Alabama at Auburn ABC
4:30 p.m.: UCLA at USC NBC
4:30 p.m.: Charlotte at Tulane ESPNU
4:30 p.m.: Northwestern at Illinois Fox 28
5 p.m.: Southern Methodist at California ESPN2
6 p.m.: UNLV at Nevada CBS Sports
7:30 p.m.: Notre Dame at Stanford ESPN
7:30 p.m.: Fresno State at San Jose State FS1
Golf
6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf
Hockey, NHL
11 a.m.: Tampa Bay at N.Y. Rangers NHL
4 p.m.: Toronto at Pittsburgh NHL
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Soccer, men’s club
7 a.m.: EPL: Brentford at Burnely USA
9:30 a.m.: EPL: Everton at Newcastle USA
Noon: EPL: Tottenham at Fulham USA
3 p.m.: MLS playoffs: Miami at N.Y. City AppleTV
6 p.m.: MLS playoffs: San Diego at Vancouver AppleTV
Saturday’s Radio Highlights
Football, college
9 a.m.: Ohio State at Michigan 700-AM / 105.3-FM
3:30 p.m.: Oregon St. at Washington St. 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change