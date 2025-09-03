On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
1 p.m.: Philadelphia at Milwaukee MLB
4:30 p.m.: N.Y. Yankees at Houston or Cle. at Tampa Bay MLB
Football, NFL
5:20 p.m.: Dallas at Philadelphia NBC
Soccer, men
2:30 p.m.: CONCACAF: Suriname vs. Panama CBS Sports
7 p.m.: CONCACAF: Guatemala vs. El Salvador CBS Sports
Tennis
4 p.m.: U.S. Open (women’s semifinal) ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Football, NFL
4 p.m.: Dallas at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change