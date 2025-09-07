On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Kansas City at Cleveland OR N.Y. Mets at Phil. MLB
6:40 p.m.: St. Louis at Seattle Root
6:45 p.m.: Arizona at San Francisco FS1
Football, NFL
5:15 p.m.: Minnesota at Chicago ABC
Golf
6:30 a.m.: Folds of Honor Collegiate Golf
1:30 p.m.: Folds of Honor Collegiate Golf
Soccer, men’s World Cup qualifier
6:30 p.m.: Panama vs. Guatemala CBS Sports
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: St. Louis at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
5:15 p.m.: Minnesota at Chicago 92.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change