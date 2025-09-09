The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11:30 a.m.: Milwaukee at Texas or Boston at Athletics MLB

4 p.m.: Detroit at N.Y. Yankees or Chi. Cubs at Atlanta MLB

6:40 p.m.: St. Louis at Seattle Root

8 p.m.: Colorado at L.A. Dodgers MLB

Golf

8:30 a.m.: Women: Folds of Honor Collegiate Golf

1:30 p.m.: Men: Folds of Honor Collegiate Golf

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: St. Louis at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change