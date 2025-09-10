The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Auto racing

2:30 p.m.: ARCA: Bush’s Beans 200 FS1

5 p.m.: NASCAR Truck Series: UNOH 200 FS1

Baseball, MLB

Noon: Houston at Toronto or Tampa Bay at Chi. White Sox MLB

4:15 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia Fox 28

6:30 p.m.: Colorado at San Diego MLB

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root

Basketball, WNBA

5 p.m.: Golden State at Minnesota NBATV

7 p.m.: Las Vegas at Los Angeles NBATV

Football, college

4 p.m.: Fort Valley State at Clark Atlanta ESPN2

4:30 p.m.: NC State at Wake Forest ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: Washington at Green Bay Fox 28

Golf

4 a.m.: DP World: BMW PGA Championship Golf

10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf

1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf

3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: L.A. Angels at Seattle 92.5-FM

Football, high school

6:30 p.m.: GSL: Mead vs. Lewis and Clark at ONE Spokane Stadium 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change