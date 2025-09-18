On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Chi. Cubs at Cincinnati OR Atlanta at Detroit MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston Root
6:40 p.m.: Philadelphia at Arizona MLB
Basketball, WNBA playoffs
6 p.m.: New York at Phoenix ESPN2
Football, college
4:30 p.m.: Tulsa at Oklahoma State ESPN
5 p.m.: Iowa at Rutgers Fox 28
Golf
1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf
3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf
Track and field
4 a.m.: World Athletics Championship USA / Peacock
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston 920-AM / 100.7-FM Football, high school
8 p.m.: East Valley vs. North Central 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Kelowna 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: F1: Azerbaijan Grand Prix (qualifying) ESPN2
9 a.m.: NASCAR Truck: Playoff race at New Hampshire FS1
1:10 p.m.: NASCAR Cup: USA Today 301 (qualifying) TruTV
7 p.m.: SuperMotocross World Championship USA
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Atlanta at Detroit OR Cleveland at Minnesota MLB
1:10 p.m.: Washington at N.Y. Mets MLB
4:05 p.m.: N.Y. Yankees at Orioles OR Toronto at Kansas City MLB
4:10 p.m.: Seattle at Houston Root
5:10 p.m.: Phil. at Arizona OR San Fran. at L.A. Dodgers MLB
Football, college
9 a.m.: Texas Tech at Utah Fox 28
9 a.m.: Arkansas at Memphis ABC
9 a.m.: Maryland at Wisconsin NBC
9 a.m.: Syracuse at Clemson ESPN
9 a.m.: Southern Methodist at Texas Christian ESPN2
9 a.m.: UNLV at Miami (OH) ESPNU
9 a.m.: North Texas at Army CBS Sports
Noon: Oregon State at Oregon Big Ten
12:30 p.m.: Auburn at Oklahoma ABC
12:30 p.m.: Tulane at Ole Miss ESPN
12:30 p.m.: Michigan at Nebraska CBS
12:30 p.m.: Purdue at Notre Dame NBC
12:30 p.m.: North Carolina at Central Florida Fox 28
12:30 p.m.: Ball State at Connecticut CBS Sports
12:30 p.m.: James Madison at Liberty ESPNU
1 p.m.: North Carolina State at Duke ESPN2
1:30 p.m.: Temple at Georgia Tech KSKN
2 p.m.: Idaho at San Jose State MW Network
3 p.m.: West Virginia at Kansas FS1
4 p.m.: South Carolina at Missouri ESPN
4 p.m.: Boise State at Air Force CBS Sports
4 p.m.: Western Illinois at Eastern Washington ESPN+
4:30 p.m.: Florida at Miami ABC
4:30 p.m.: Illinois at Indiana NBC
4:30 p.m.: Georgia State at Vanderbilt ESPNU
4:30 p.m.: Washington at Washington State CBS
4:30 p.m.: Arizona State at Baylor Fox 28
4:30 p.m.: Brigham Young at East Carolina ESPN2
6:30 p.m.: Texas-San Antonio at Colorado State FS1
7:15 p.m.: Wyoming at Colorado ESPN
7:30 p.m.: California at San Diego State CBS Sports
8 p.m.: Michigan State at Southern California Fox 28
Golf
1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf
3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf
Soccer, men’s club
4:30 a.m.: EFL: Leicester at Coventry CBS Sports
4:30 a.m.: EPL: Liverpool at Everton USA
7 a.m.: EPL: West Ham at Crystal Palace USA
9:30 a.m.: EPL: Manchester United at Chelsea USA
Noon: EPL: Fulham at Brentford USA
Soccer, women’s club
2 p.m.: USLS: Lexington at Spokane Peacock
4:30 p.m.: NWSL: Kansas City at Seattle Ion
7 p.m.: NWSL: Portland at San Diego Ion
Track and field
6:30: World Athletics Championship CNBC / Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston 92.5-FM
Football, college
4 p.m.: Western Illinois at EWU 700-ESPN / 105.3-FM
4:30 p.m.: Washington at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Kamloops 1510-AM / 105.3-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
4 a.m.: F1: Azerbaijan Grand Prix ESPN
9 a.m.: NHRA: Carolina nationals FS1
11 a.m.: NASCAR Cup: USA Today 301 USA
Baseball, MLB
10:40 a.m.: Chi. Cubs at Cin. OR Washington at N.Y. Mets MLB
1:10 p.m.: San Francisco at L.A. Angels MLB
4:10 p.m.: Seattle at Houston ESPN
Football, NFL
10 a.m.: L.A. Rams at Philadelphia Fox 28
1:05 p.m.: New Orleans at Seattle CBS
1:25 p.m.: Dallas at Chicago Fox 28
5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants NBC
Golf
1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf
3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Bournemouth at Newcastle USA
4 p.m.: USL1: Chattanooga at Spokane KSKN
Soccer, women’s club
5:30 p.m.: Bay at Gotham ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 103.5-FM Football, NFL
1:05 p.m.: New Orleans at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants 92.5-FM
